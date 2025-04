Τεχνητή νοημοσύνη DeepSeek στα μοντέλα BMW στην Κίνα

Η BMW ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης από την κινεζική startup DeepSeek, στα νέα της οχήματα που θα κυκλοφορήσουν στην Κίνα μέσα στο 2025. Όπως μεταδίδει το Reuters, την είδηση επιβεβαίωσε την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Όλιβερ Τσίπσε, κατά την παρουσία του στην Έκθεση Αυτοκινήτου Σαγκάης.

«Σημαντικές εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη συμβαίνουν εδώ. Ενισχύουμε τις συνεργασίες μας στην Κίνα για την ενσωμάτωση της AI στα οχήματά μας», δήλωσε ο κ. Τσίπσε. «Από τα τέλη του έτους, θα αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε AI από την DeepSeek στα νέα μας μοντέλα που προορίζονται για την κινεζική αγορά».

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική τεχνολογικής προσαρμογής της BMW στις τοπικές ανάγκες της Κίνας, της μεγαλύτερης αγοράς αυτοκινήτου στον κόσμο, όπου οι προσδοκίες για ψηφιακές καινοτομίες στα οχήματα είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Η DeepSeek είναι μία από τις πιο ταχέως ανερχόμενες εταιρίες τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, και εστιάζει σε προηγμένα συστήματα συνομιλίας, υποστήριξης οδηγού και διαχείρισης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο – τομείς ιδιαίτερα κρίσιμοι για το «έξυπνο αυτοκίνητο» του μέλλοντος.

