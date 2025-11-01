Οι Μαλδίβες γίνονται η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγορεύει το κάπνισμα

Το μέτρο αφορά όσους έκλεισαν τα 18 έτη το 2025 και όλες τις επόμενες γενιές που ακολουθούν.

Σε μια επαναστατική κίνηση προχώρησαν οι Μαλδίβες, καθώς έθεσαν σε ισχύ την καθολική απαγόρευση καπνίσματος για όσους γεννήθηκαν από 1/1/2007 και έπειτα, καθιστώντας τήν πρώτη χώρα παγκοσμίως που επιβάλλει γενεαλογική απαγόρευση στο κάπνισμα.

Η απόφαση, η οποία προωθήθηκε από τον πρόεδρο Μοχάμεντ Μουίζου νωρίτερα φέτος και τίθεται σε ισχύ από σήμερα 1η Νοεμβρίου, αποσκοπεί στο να «προστατεύσει τη δημόσια υγεία και να προωθήσει μια γενιά χωρίς καπνό», όπως ανέφερε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

«Με βάση τη νέα διάταξη, άτομα που έχουν γεννηθεί την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 απαγορεύεται να αγοράζουν, να χρησιμοποιούν ή να τους πωλούνται προϊόντα καπνού εντός των Μαλδίβων», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η απαγόρευση ισχύει για όλες τις μορφές καπνού, ενώ οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να επαληθεύουν την ηλικία των αγοραστών πριν από κάθε πώληση.

Το μέτρο αφορά επίσης και επισκέπτες στη νησιωτική χώρα, που αποτελείται από 1.191 μικρά κοραλλιογενή νησιά, απλωμένα σε απόσταση περίπου 800 χιλιομέτρων εκατέρωθεν του ισημερινού, γνωστή παγκοσμίως για τον πολυτελή τουρισμό της.

Το υπουργείο ανέφερε ακόμη ότι διατηρεί πλήρη απαγόρευση εισαγωγής, πώλησης, διανομής, κατοχής και χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και προϊόντων ατμίσματος, η οποία ισχύει για όλους ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η πώληση προϊόντων καπνού σε ανήλικα άτομα επιφέρει πρόστιμο 50.000 ρουφίγια (περίπου 3.200 δολάρια), ενώ η χρήση συσκευών ατμίσματος τιμωρείται με πρόστιμο 5.000 ρουφίγια (περίπου 320 δολάρια).

Παρόμοια γενεαλογική απαγόρευση έχει προταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και βρίσκεται υπό διαβούλευση, ενώ η Νέα Ζηλανδία —η πρώτη χώρα που είχε θεσπίσει τέτοιο νόμο— τον κατάργησε τον Νοέμβριο του 2023, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την εισαγωγή του.