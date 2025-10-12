Ισχυρή η κουλτούρα καπνίσματος στην Ελλάδα, αυξάνεται η διάθεση για κόψιμο

Τη δυσάρεστη πρωτιά με την μεγαλύτερη κατανάλωση τσιγάρων κατά κεφαλήν στη Δυτική Ευρώπη και την τρίτη σε ποσοστό ημερήσιων καπνιστών στον ΟΟΣΑ (27,3%) κατέχει η χώρα μας, με τον μέσο Έλληνα να καπνίζει διπλάσια τσιγάρα από έναν Γερμανό ή Γάλλο και πενταπλάσια από έναν Νορβηγό.

Αυτό επισήμανε ο Θωμάς Ζέγκος, MD, MSc, PhD, επιμελητής Β΄ Καρδιολογίας στην Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ, στην τοποθέτησή του στο φετινό διήμερο συνέδριο-έκθεση PHARMA point 2025, που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ρίχνει σήμερα αυλαία. Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στην τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή θα επηρεάσει τη φαρμακευτική φροντίδα και κεντρικό θέμα είναι: «25 χρόνια PHARMA point: Με τη Sophia του χθες…οραματιζόμαστε το μέλλον».

Σημειώνοντας ότι τα νέα δεδομένα δείχνουν «φως στο τούνελ», ο κ. Ζέγκος εξήγησε ότι η διάδοση του καπνίσματος μειώνεται κατά 28% και η πρόθεση διακοπής αυξάνεται ραγδαία, κυρίως στους νέους, με πάνω από 40% να δηλώνουν έτοιμοι να σταματήσουν. Και πλέον, όπως τόνισε, το ερώτημα δεν είναι πια «αν», αλλά «πώς».

Το κάπνισμα σκοτώνει... κυριολεκτικά

Όπως επισήμανε στην τοποθέτησή του, περισσότεροι από έξι εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας του καπνίσματος, με τα 5 εκατ. από άμεση χρήση και 600.000 από παθητικό κάπνισμα. «Αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, οι θάνατοι αυτοί μπορεί να ξεπεράσουν τα 8 εκατ. μέχρι το 2030», επισήμανε με προβληματισμό.

Λέγοντας ότι η διακοπή δεν είναι ζήτημα θέλησης, αλλά είναι υπόθεση επιστήμης, ο ίδιος εξήγησε ότι πολλοί προσπαθούν να διακόψουν μόνοι τους, όμως η εμπειρία δείχνει πως ακόμη και περιορισμένη χρήση -πχ 5 τσιγάρα για τρεις ημέρες- δεν είναι αρκετή. «Η επιστημονικά υποστηριζόμενη θεραπεία είναι αυτή που αυξάνει θεαματικά τις πιθανότητες επιτυχίας», τόνισε.

Οι επιλογές: Από τα υποκατάστατα στη στοχευμένη θεραπεία

Τα υποκατάστατα νικοτίνης είναι τσίχλες, επιθέματα και σπρέι που απελευθερώνουν νικοτίνη ελεγχόμενα, μειώνοντας σταδιακά τα συμπτώματα στέρησης, φάρμακα για το ΚΝΣ, bupropion: ενισχύει νευροδιαβιβαστές, περιορίζει την επιθυμία για κάπνισμα, varenicline & Cytisine (Κυτισινική) που δρουν στους ίδιους εγκεφαλικούς υποδοχείς με τη νικοτίνη, αλλά αντί να ενισχύουν την εξάρτηση, την εκτοπίζουν.

«Η κυτισινική είναι φυτικής προέλευσης, ασφαλής και αποτελεσματική, με σύντομη θεραπευτική διάρκεια μόλις 25 ημερών. Ανακουφίζει από τα συμπτώματα στέρησης, μειώνει την ανταμοιβή από το κάπνισμα και βοηθά στην “επαναφορά” των υποδοχέων σε φυσιολογική λειτουργία», τόνισε εμφατικά.

Η επιστήμη έχει τη λύση, αρκεί να την αξιοποιήσουμε

Η κυτισινική, σύμφωνα με τον κ. Ζέγκο, προτείνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Διακοπή Καπνίσματος (ENSP), ενώ κυκλοφορεί ήδη στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

«Σε μια χώρα όπου η καπνιστική κουλτούρα παραμένει ισχυρή, αλλά η διάθεση για αλλαγή αυξάνεται, η πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες δεν είναι πολυτέλεια, είναι προτεραιότητα υγείας», επισήμανε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι «το κάπνισμα είναι χρόνια νόσος, η διακοπή του, όμως, μπορεί να είναι μια απόφαση ζωής, με τη σωστή υποστήριξη».