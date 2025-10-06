Το Νόμπελ Ιατρικής σε τρεις επιστήμονες για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού

Η συνεισφορά τους βοήθησε στο να προκύψουν θεραπείες για τα αυτοάνοσα νοσήματα, για τις ανοσοθεραπείες του καρκίνου καθώς και για να γίνουν πιο ασφαλείς οι μεταμοσχεύσεις οργάνων.

Οι Μέρι Μπράνκοου, Φρεντ Ράμσντελ και Σιμόν Σακαγκούτσι τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ιατρικής για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή.

Το βραβείο, γνωστό επίσημα ως Βραβείο Νόμπελ στη Φυσιολογία ή Ιατρική, θα απονεμηθεί επίσημα στις 10 Δεκεμβρίου, κατά την παραδοσιακή τελετή απονομής.

«Το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ώστε να μπορούμε να καταπολεμούμε κάθε πιθανό μικρόβιο, αποφεύγοντας παράλληλα τα αυτοάνοσα νοσήματα», εξήγησε η Μαρί Βάρεν- Ερλένιους, καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Karolinska.

Οι νικητές λαμβάνουν χρηματικό βραβείο ύψους 11 εκατ. σουηδικών κορωνών (1,2 εκατ. δολαρίων) καθώς και ένα χρυσό μετάλλιο που τους απονέμεται από τον βασιλιά της Σουηδίας.

Η 64χρονη Μπράνκοου εργάζεται στο Institute for Systems Biology, έναν ανεξάρτητο ερευνητικό οργανισμό, στο Σιάτλ των ΗΠΑ και ο, επίσης 64χρονος, Ράμσντελ στην εταιρία βιοτεχνολογίας Sonoma Biotherapeutics, στο Σαν Φρανσίσκο. Ο 74χρονος Σακαγκούτσι είναι ερευνητής ανοσολογίας στο πανεπιστήμιο της Οσάκα της Ιαπωνίας.

«Οι ανακαλύψεις τους έθεσαν το θεμέλιο για ένα νέο πεδίο έρευνας και έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη νέων θεραπειών, για παράδειγμα για τον καρκίνο και τα αυτοάνοσα νοσήματα», ανέφερε σε ανακοίνωση η επιτροπή απονομής των βραβείων.

«Το ισχυρό ανοσολογικό σύστημα του οργανισμού πρέπει να ρυθμίζεται, διαφορετικά δημιουργείται ο κίνδυνος να επιτεθεί στα δικά μας όργανα», τόνισε η επιτροπή Νόμπελ.

Οι επιστήμονες που τιμώνται έχουν «ταυτοποιήσει τους φρουρούς του ανοσολογικού συστήματα, τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα, που αποτρέπουν τα ανοσολογικά κύτταρα από το να επιτεθούν στο ίδιο μας το σώμα».

Τι είναι η περιφερική ανοσολογική ανοχή

Η περιφερική ανοσολογική ανοχή είναι η ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να αγνοεί τα μόρια του ίδιου του σώματος, αποτρέποντας την ανοσολογική απόκριση έναντι αυτών των «εαυτών» μορίων. Ενώ η κεντρική ανοχή απομακρύνει τα αυτοδραστικά λεμφοκύτταρα κατά την ανάπτυξή τους, η περιφερική ανοχή συμβαίνει αφού τα λεμφοκύτταρα έχουν ωριμάσει, και αφορά την αδυναμία απάντησης σε «αυτό-αντιγόνα» μέσω μηχανισμών όπως η κλωνική διαγραφή, η κλωνική αναστολή ή η παραγωγή ρυθμιστικών κυττάρων.

Η συμβολή των προαναφερθέντων στον συγκεκριμένο τομέα αφορά την εξεύρεση θεραπειών για τα αυτοάνοσα νοσήματα, στην ανοχή των μοσχευμάτων κατά τη μεταμόσχευση οργάνων καθώς και στις ανοσοθεραπείες του καρκίνου

Η ανακοίνωση του βραβείου έγινε τη Δευτέρα από την επιτροπή του Ινστιτούτου Καρολίνσκα (Karolinska Institutet), στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την επιλογή των νικητών στον τομέα της Ιατρικής.

Το Νόμπελ Ιατρικής ή Φυσιολογίας απονέμεται από το 1901. Έχει δοθεί 115 φορές σε 229 επιστήμονες μέχρι και το 2024. Το 2024, το βραβείο απονεμήθηκε στους Αμερικανούς Victor Ambros και Gary Ruvkun για την ανακάλυψή τους σχετικά με τα microRNA — μικρά μόρια γενετικού υλικού που λειτουργούν ως διακόπτες ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης στο εσωτερικό των κυττάρων, ελέγχοντας το πότε και πώς λειτουργούν.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Την Τρίτη θα ανακοινωθούν οι νικητές του Νόμπελ Φυσικής, την Τετάρτη του Νόμπελ Χημείας, την Πέμπτη του Νόμπελ Λογοτεχνίας, την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης και στις 13 Οκτωβρίου του Νόμπελ Οικονομίας.

Τα Βραβεία Νόμπελ θεσπίστηκαν με τη διαθήκη του Σουηδού εφευρέτη και επιχειρηματία Άλφρεντ Νόμπελ. Απονέμονται κάθε χρόνο από το 1901, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική συνεισφορά στην επιστήμη, τη λογοτεχνία και την ειρήνη, με τη διαδικασία απονομής τους να διακόπτεται κυρίως κατά τη διάρκεια των Παγκοσμίων Πολέμων. Το βραβείο Οικονομικών θεσπίστηκε στη συνέχεια και χρηματοδοτείται από την κεντρική τράπεζα της Σουηδίας, τη Riksbank.