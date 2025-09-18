Πώς η ασπιρίνη μείωνει τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου στο παχύ έντερο

Μια καθημερινή δόση ασπιρίνης μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο επανεμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου του παχέος εντέρου μετά από χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με μια μεγάλη κλινική δοκιμή που διερεύνησε τις προστατευτικές ιδιότητες αυτού του καθημερινού αναλγητικού, μεταδίδει ο Guardian.

Ερευνητές από τη Σουηδία διαπίστωσαν ότι άτομα που λάμβαναν καθημερινά μια χαμηλή δόση ασπιρίνης μετά την αφαίρεση του όγκου τους είχαν κατά 50% μικρότερες πιθανότητες να εμφανίσουν ξανά τον καρκίνο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, σε σύγκριση με ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο (placebo).

Η δοκιμή περιλάμβανε καρκινοπαθείς των οποίων οι όγκοι έφεραν συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις που καθιστούν τους όγκους τους ευάλωτους στις αντικαρκινικές ιδιότητες της ασπιρίνης. Περίπου 40% των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου παρουσιάζουν αυτές τις μεταλλάξεις.

«Πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει την κλινική πρακτική», δήλωσε η καθηγήτρια Άννα Μάρτλινγκ, η οποία ηγήθηκε της δοκιμής ALASCCA στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα στη Στοκχόλμη. «Εάν είχες αυτές τις μεταλλάξεις, ο κίνδυνος επανεμφάνισης του καρκίνου μειωνόταν περισσότερο από 50%. Πρόκειται για τεράστια επίδραση».

Κάθε χρόνο, σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι διαγιγνώσκονται με καρκίνο του παχέος εντέρου παγκοσμίως, με περισσότερες από 40.000 περιπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλοί από αυτούς υποβάλλονται σε αφαίρεση των όγκων, όμως, παρά τις προόδους σε χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και χειρουργική, ο καρκίνος μπορεί να επανεμφανιστεί αν έχουν απομείνει καρκινικά κύτταρα.

Τα ποσοστά καρκίνου του εντέρου αυξάνονται παγκοσμίως σε άτομα κάτω των 50 ετών. Οι αιτίες δεν είναι ξεκάθαρες, αλλά οι επιστήμονες υποπτεύονται ότι φταίει η κακή διατροφή, η παχυσαρκία, η έλλειψη σωματικής άσκησης και οι τοξίνες που παράγονται από τα βακτήρια του εντέρου.

Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι η ασπιρίνη μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου σε άτομα υψηλού κινδύνου λόγω κληρονομικών συνδρόμων, όπως το σύνδρομο Lynch. Ωστόσο, δεν ήταν ξεκάθαρο εάν το φάρμακο μείωνε την πιθανότητα υποτροπής του καρκίνου μετά από χειρουργική επέμβαση.

Η ομάδα της Μάρτλινγκ προσέλκυσε πάνω από 3.500 ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε αφαίρεση καρκινικών όγκων σε νοσοκομεία στη Σουηδία, Νορβηγία, Δανία και Φινλανδία.

Γενετικές εξετάσεις σε 2.980 ασθενείς έδειξαν ότι 1.103 από αυτούς (37%) είχαν μεταλλάξεις σε γονίδια που σχετίζονται με τη βιολογική οδό PI3K, η οποία εμπλέκεται στην ανάπτυξη του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Οι ασθενείς με τις μεταλλάξεις χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες:

Η μία έλαβε 160mg ασπιρίνης καθημερινά

Η άλλη εικονικό φάρμακο (placebo)

για τρεις χρόνια μετά την επέμβαση.

Το αποτέλεσμα ήταν η ομάδα με την λήψη ασπιρίνης να έχει 55% λιγότερες πιθανότητες να υποτροπιάσει ο καρκίνος.

Η Μάρτλινγκ δήλωσε ότι τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ανάγκη γενετικού ελέγχου σε όλους τους καρκίνους του παχέος εντέρου, ώστε οι ασθενείς που μπορούν να ωφεληθούν από την ασπιρίνη να την λαμβάνουν. «Είναι ένα ευρέως διαθέσιμο φάρμακο και εξαιρετικά φθηνό», πρόσθεσε.

Η ασπιρίνη κυκλοφορεί στην αγορά για πάνω από έναν αιώνα, όμως η μακροχρόνια χρήση της έχει κινδύνους. Στην κλινική δοκιμή, τέσσερις ασθενείς εμφάνισαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέθηκαν με την ασπιρίνη, μεταξύ των οποίων:

Αλλεργική αντίδραση

Γαστρεντερική αιμορραγία

Αιμορραγία στον εγκέφαλο

Τέσσερις ασθενείς συνολικά πέθαναν, ένας εκ των οποίων πιθανώς εξαιτίας της ασπιρίνης.

Η Δρ Κάθριν Έλιοτ, διευθύντρια έρευνας στο Cancer Research UK, δήλωσε: «Η πρόληψη των περιστατικών καρκίνου σώζει ζωές, και η εύρεση νέων τρόπων για να το πετύχουμε αυτό είναι ζωτικής σημασίας στον αγώνα μας ενάντια στον καρκίνο. Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι, σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, η χαμηλή δόση ασπιρίνης μπορεί να προσφέρει προστασία από τον καρκίνο του εντέρου».

Η ίδια σημείωσε ότι η χρηματοδοτούμενη από το Cancer Research UK μελέτη CaPP3 έδειξε παρόμοια αποτελέσματα σε άτομα με σύνδρομο Lynch, μια κληρονομική πάθηση που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου και άλλων τύπων καρκίνου. «Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες, υψηλής ποιότητας μελέτες όπως η CaPP3 και αυτή η πρόσφατη έρευνα για να επιβεβαιώσουμε ποιοι θα ωφεληθούν περισσότερο από τη λήψη ασπιρίνης, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν περισσότερο, καλύτερα και χωρίς τον φόβο του καρκίνου.»