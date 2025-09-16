Πρωτοποριακή θεραπεία δίνει λύση στην αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αργεντινή, έδειξε ότι οι ασθενείς που έλαβαν ειδικές οφθαλμικές σταγόνες με χρήση πιλοκαρπίνης, είδαν σημαντικά οφέλη στην όρασή τους.

Γιατροί έχουν αναπτύξει ένα φάρμακο που αποτελείται από οφθαλμικές σταγόνες οι οποίες είναι ειδικά σχεδιασμένες για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρεσβυωπία. Η πρεσβυωπία ορίζεται ως ασθένεια στην οποία τα μάτια κάποιου ανθρώπου δεν μπορούν να εστιάσουν εύκολα σε αντικείμενα. Η θεραπεία αυτή είναι ικανή να αντικαταστήσει τους φακούς όρασης ή την ανάγκη για εγχειρήσεις, μια λύση η οποία ενώ συνήθως λύνει τα προβλήματα που ανακύπτουν από την ασθένεια, δεν είναι οικονομικά προσιτή για όλους.

Οι ερευνητές , όπως αναφέρει ο Guardian, εξηγούν πως τα προβλήματα της πρεσβυωπίας μπορούν να αμβλυνθούν με τη χορήγηση σταγόνων δύο φορές την ημέρα, κάνοντας τις σταγόνες αυτές μια σημαντική εναλλακτική λύση για όσους δε μπορούν ή δε θέλουν να υποβληθούν σε εγχειρήσεις καθώς και σε όσους έχουν προβλήματα με τους φακούς όρασης.

Μια έρευνα που παρουσιάστηκε τη περασμένη Κυριακή στο 43ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικών Χειρουργών (ESCRS) το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Κοπεγχάγη, έδειξε ότι με τη χορήγηση των ειδικών σταγόνων, οι ασθενείς μπορούν να διαβάσουν περισσότερες γραμμές κειμένου σε ένα τεστ ανάγνωσης που χρησιμοποιείται στους οφθαλμίατρους, με τη θετική επίδραση να διαρκεί δύο χρόνια.

Οι σταγόνες περιλαμβάνουν την ουσία της πιλοκαρπίνης, ένα φάρμακο που συστέλλει τις κόρες των ματιών και συσπάει τον μυ που ελέγχει το σχήμα του φακού του ματιού, ώστε να είναι δυνατή η εστίαση σε αντικείμενα που βρίσκονται σε διαφορετικές αποστάσεις, και το δικλοφενάκη, ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο (ΜΣΑΦ) που μειώνει τη φλεγμονή.

Στην έρευνα συμμετείχαν 766 πολίτες από την Αργεντινή, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το δείγμα των ερευνητών, αμέσως μόλις ξυπνήσουν και έξι ώρες μετά το ξύπνημα.

Χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, οι οποίες έλαβαν διαφορετικές συνθέσεις. Κάθε σταγόνα περιείχε σταθερή δόση δικλοφενάκης, αλλά η συγκέντρωση πιλοκαρπίνης κυμαινόταν μεταξύ 1%, 2% και 3%.

► στην ομάδα του 1%, σχεδόν όλοι εκ των 148 ασθενών μπόρεσαν να διαβάσουν δύο ή περισσότερες επιπλέον γραμμές στον πίνακα.

► στην ομάδα του 2%, το 69% των 248 ασθενών μπόρεσε να διαβάσει τρεις ή περισσότερες επιπλέον γραμμές,

► ενώ στην ομάδα του 3%, το 84% των 370 ασθενών μπόρεσε να διαβάσει τρεις ή περισσότερες επιπλέον γραμμές.

Η Δρ Τζιοβάνα Μπενότζι, διευθύντρια του Κέντρου Προηγμένης Έρευνας για την Πρεσβυωπία στο Μπουένος Άιρες, δήλωσε: «Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα που παρατηρήσαμε ήταν η ταχεία και διαρκής βελτίωση της όρασης από κοντά και στις τρεις συγκεντρώσεις. Μία ώρα μετά τη χορήγηση των πρώτων σταγόνων, οι ασθενείς παρουσίασαν μέση βελτίωση 3,45 γραμμών Jaeger [η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της οπτικής οξύτητας από κοντά]. Η θεραπεία βελτίωσε επίσης την εστίαση σε όλες τις αποστάσεις.

«Είναι εντυπωσιακό ότι το 99% των 148 ασθενών στην ομάδα που έλαβε 1% πιλοκαρπίνη πέτυχε βέλτιστη όραση από κοντά και μπόρεσε να διαβάσει δύο ή περισσότερες επιπλέον γραμμές». Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η θεραπεία «προσφέρει μια ασφαλή, αποτελεσματική και ανεκτή εναλλακτική λύση στη συμβατική αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας», δήλωσε ο Benozzi.

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν προσωρινή θολή όραση, ερεθισμός κατά τη χορήγηση των σταγόνων και πονοκέφαλοι.

Οι ειδικοί υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό τα ευρήματα και ζήτησαν να γίνουν περισσότερες έρευνες. Ο καθηγητής Μπούρκαρντ Ντίκ, εκλεγμένος πρόεδρος της ESCRS, δήλωσε: «Απαιτούνται ευρύτερες, μακροπρόθεσμες, πολυκεντρικές μελέτες για να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα πριν αυτή η θεραπεία μπορέσει να προταθεί ευρέως».