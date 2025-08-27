Αποκαλυπτικά ευρήματα: «Αιώνιες χημικές ουσίες» σε ελληνικά αυγά

Μελέτη Πανεπιστημίου Αιγαίου και ΕΚΠΑ εντόπισε PFAS, φυτοφάρμακα και φαρμακευτικά υπολείμματα σε αυγά από Σέρρες, Μαγνησία, Βοιωτία, Αττική και Ηλεία.

Ανησυχητικά είναι τα νέα ευρήματα από πρόσφατη επιστημονική μελέτη που αποκαλύπτει την παρουσία τοξικών PFAS – των αποκαλούμενων και «για πάντα χημικών» – σε αυγά που παράγονται στην Ελλάδα. Οι ουσίες αυτές δεν αποδομούνται ποτέ, συσσωρεύονται στο περιβάλλον και περνούν στην τροφική αλυσίδα, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τη δημόσια υγεία.

Τα αποτελέσματα της μελέτης

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ και δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό Science of The Total Environment. Στην ανάλυση 75 αυγών από περιοχές όπως οι Σέρρες, Μαγνησία, Βοιωτία, Αττική και Ηλεία, βρέθηκαν:

PFAS σε όλα τα δείγματα

Σε πάνω από τα μισά αυγά, οι συγκεντρώσεις ξεπερνούσαν τα όρια ασφαλείας της Ε.Ε.

Στην Ηλεία, κάθε δείγμα υπερέβαινε τα επιτρεπόμενα όρια για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι συγκεντρώσεις PFOS, PFHxS και PFBA, με μετρήσεις έως και 5,30 μg/kg. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι έφηβοι και ηλικιωμένοι στην Ελλάδα προσλαμβάνουν μεγαλύτερες ποσότητες PFAS απ’ ό,τι θεωρείται ασφαλές, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για:

Καρκίνο

Βλάβες στο συκώτι

Ανοσοποιητικές διαταραχές

Προβλήματα ανάπτυξης στα παιδιά

Η ίδια έρευνα εντόπισε για πρώτη φορά σε ελληνικά αυγά ίχνη έξι φυτοφαρμάκων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, με το εντομοαπωθητικό DEET να ανιχνεύεται σε όλα τα δείγματα. Επίσης, το αντιβιοτικό οξολινικό οξύ βρέθηκε σε μεγάλο ποσοστό.

Αν και τα βαρέα μέταλλα εντοπίστηκαν σε χαμηλά επίπεδα, οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν την παρουσία PFAS ως απειλή για τη δημόσια υγεία, ζητώντας: