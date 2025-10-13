Αθήνα, 22°C
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
Νόμπελ Οικονομίας
Οι νικητές των φετινών Νόμπελ Οικονομίας (από τα αριστερά προς τα δεξιά) Ζοέλ Μοκίρ, Φιλίπ Αγκιόν και Πίτερ Χόβιτ. | efsyn.gr

Στους επιστήμονες Μοκίρ, Αγκιόν και Χόβιτ τα φετινά Νόμπελ Οικονομίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ
efsyn.gr
Οι επιστήμονες Ζοέλ Μοκίρ, Φιλίπ Αγκιόν και Πίτερ Χόβιτ τιμήθηκαν με το βραβείο του Νόμπελ Οικονομίας. 

Η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών, ανακοίνωσε τους τελευταίους νικητές των φετινών βραβείων Νόμπελ για το Νόμπελ Οικονομίας.

Οι επιστήμονες Ζοέλ Μοκίρ, Φιλίπ Αγκιόν και Πίτερ Χόβιτ τιμήθηκαν με το βραβείο του Νόμπελ Οικονομίας για το 2025. 

Και οι τρεις τους έλαβαν το εν λόγω βραβείο «για την εξήγηση της οικονομικής ανάπτυξης που βασίζεται στην καινοτομία», με το μισό να απονέμεται στον Μόκιρ «για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της τεχνολογικής προόδου» και το άλλο μισό από κοινού στους Αγκιόν και Χόβιτ «για τη θεωρία της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της δημιουργικής καταστροφής».

Το βραβείο αυτό είναι το τελευταίο για τα φετινά Νόμπελ. Συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (1,2 εκατομμύρια δολάρια).

Στους επιστήμονες Μοκίρ, Αγκιόν και Χόβιτ τα φετινά Νόμπελ Οικονομίας

