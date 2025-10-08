Σε τρεις επιστήμονες το Νόμπελ Χημείας για την ανάπτυξη μεταλλικών-οργανικών πλαισιών

Oι επιστήμονες Σουσούμου Κιταγκάουμα, Ρίτσαρντ Ρόμπσον και Ομάρ Γιάγκι, βραβεύτηκαν για το έργο τους στην ανάπτυξη μεταλλικών και οργανικών πλαισίων.

Ο Χανς Ελέγκρεν, γενικός γραμματέας της Βασιλικής Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών, ανακοίνωσε το Νόμπελ Χημείας στη Στοκχόλμη την Τετάρτη. Οι Σουσούμου Κιταγκάουμα, Ρίτσαρντ Ρόμπσον και Ομάρ Γιάγκι κέρδισαν το φετινό Νόμπελ Χημείας «για το έργο τους στην ανάπτυξη μεταλλικών-οργανικών πλαισίων».

Ήταν το τρίτο βραβείο που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα, ενώ ακολουθούν άλλα τρία βραβεία Νόμπελ: το βραβείο λογοτεχνίας θα ανακοινωθεί την Πέμπτη, ακολουθούμενο από το Νόμπελ Ειρήνης την Παρασκευή και το βραβείο οικονομικών την Δευτέρα.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου, την επέτειο του θανάτου του Άλφρεντ Νόμπελ το 1896, ο οποίος ίδρυσε τα βραβεία.



Όπως αναφέρει η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της ανάπτυξης μεταλλικών-οργανικών πλαισίων, οι βραβευθέντες με το βραβείο Χημείας του 2025 Susumu Kitagawa, Richard Robson και Omar Yaghi έχουν προσφέρει στους χημικούς νέες ευκαιρίες για την επίλυση ορισμένων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο οι ίδιοι όσο και ο κόσμος.

Μετά τις πρωτοποριακές ανακαλύψεις των βραβευμένων, οι ερευνητές έχουν δημιουργήσει πολλά διαφορετικά και λειτουργικά μεταλλικά-οργανικά πλέγματα (MOF). Μέχρι στιγμής, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο σε μικρή κλίμακα. Για να αξιοποιήσουν τα οφέλη των υλικών MOF για την ανθρωπότητα, πολλές εταιρείες επενδύουν τώρα στη μαζική παραγωγή και εμπορευματοποίησή τους. Ορισμένες έχουν επιτύχει.

Για παράδειγμα, η βιομηχανία ηλεκτρονικών μπορεί τώρα να χρησιμοποιεί υλικά MOF για να περιορίσει ορισμένα από τα τοξικά αέρια που απαιτούνται για την παραγωγή ημιαγωγών.

Ένα άλλο MOF μπορεί να διασπάσει επιβλαβή αέρια, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χημικά όπλα. Πολλές εταιρείες δοκιμάζουν επίσης υλικά που μπορούν να συλλάβουν διοξείδιο του άνθρακα από εργοστάσια και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι τα μεταλλικά-οργανικά πλέγματα έχουν τόσο μεγάλο δυναμικό που θα αποτελέσουν το υλικό του εικοστού πρώτου αιώνα.