«Έφυγε» η μεγάλη πρωτευοντολόγος Τζέιν Γκούντολ

Η πρωτευοντολόγος και ακτιβίστρια Τζέιν Γκούντολ, η οποία μετέτρεψε το παιδικό πάθος της για τα άγρια ζώα σε έναν αγώνα ζωής για την προστασία του περιβάλλοντος, απεβίωσε την Τετάρτη σε ηλικία 91 ετών. Η Τζέιν Γκούντολ, η γυναίκα που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τους χιμπαντζήδες.Η απώλειά της ανακοινώθηκε από το Ινστιτούτο Jane Goodall, που ανέφερε ότι εκείνη βρισκόταν στην Καλιφόρνια, στο πλαίσιο μίας ακόμη ομιλίας της.

Οι ανακαλύψεις της άλλαξαν ριζικά την κατανόηση της επιστήμης για τη συμπεριφορά των πρωτευόντων και καθιέρωσαν νέους δρόμους στη μελέτη τους. Παράλληλα, υπήρξε ακούραστη υπερασπίστρια της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της αποκατάστασης των οικοσυστημάτων.

Η πορεία της ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1960, όταν, σε ηλικία μόλις 26 ετών, έφτασε στην Τανζανία για να ξεκινήσει την πρωτοποριακή της έρευνα για τους χιμπαντζήδες στο φυσικό τους περιβάλλον. Στη διάρκεια της πολυετούς μελέτης της απέδειξε ότι οι χιμπαντζήδες επικοινωνούν, αναπτύσσουν ξεχωριστές προσωπικότητες και κατασκευάζουν εργαλεία, συμπεριφορές που μέχρι τότε θεωρούνταν αποκλειστικά ανθρώπινες.

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά ευρήματα, όπως εξηγούσε η ίδια σε συνέντευξή της στο ABC News το 2020, ήταν «το πόσο μας μοιάζουν». «Οι συμπεριφορές τους — οι χειρονομίες, τα φιλιά, οι αγκαλιές, το κράτημα των χεριών, τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη», ανέφερε. «Το γεγονός ότι μπορούν να είναι βίαιοι και σκληροί, να διεξάγουν κάτι σαν πόλεμο, αλλά την ίδια στιγμή να δείχνουν αγάπη και αλτρουισμό.»

Σε ομιλία της όταν είχε επισκεφθεί την Κρήτη, προσκεκλημένη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η ίδια δεν δίστασε να χαιρετήσει στη «γλώσσα» των χιμπαντζήδων, μίλησε για τα χρόνια που πέρασε πλάι τους στο δάσος και τόνισε: «Δεν μπορείς να μοιραστείς τη ζωή σου με ένα ζώο αν δεν αντιληφθείς ότι και αυτά έχουν συναισθήματα».

Αναφερόμενη στην καταστροφή του πλανήτη, δεν έκρυψε την αγωνία της: «Δεν έχουμε δανειστεί το μέλλον, το έχουμε κλέψει», πρόσθεσε όμως ότι πάντα υπάρχουν λόγοι για ελπίδα – οι νέοι που δρουν, η ανθεκτικότητα της φύσης, οι καινοτομίες και οι άνθρωποι με οικολογική συνείδηση. "Έχουμε αυτόν τον πανέμορφο γαλάζιο και πράσινο πλανήτη και τον καταστρέφουμε", επεσήμανε και ανέφερε: "Δεν είναι αργά να κάνουμε κάτι για αυτό. Αν μαζευτούμε, υπάρχει ένα παράθυρα για να μαζέψουμε αυτό που έχουμε κάνει. Καθένας έχει έναν ρόλο να διαδραματίσει. Όλα είναι συνδεδεμένα στη ζωή. Για να κάνουμε κάτι καλύτερο για τα ζώα, τον άνθρωπο και το περιβάλλον".

Στα επόμενα χρόνια, αφιέρωσε τη ζωή της στην εκπαίδευση και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Παρά την ήπια φωνή της, μιλούσε ανοιχτά για τις σκληρές αλήθειες της κλιματικής κρίσης, διατηρώντας παράλληλα το μήνυμα της ελπίδας. Μέχρι και τα 90 της, ταξίδευε σχεδόν 300 ημέρες τον χρόνο σε όλο τον κόσμο, μιλώντας σε κατάμεστα ακροατήρια.