Το βρεφικό κλάμα «φουντώνει» τους ενήλικες

Πειραματική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως η θερμοκρασία του ενήλικου εγκεφάλου ανεβαίνει όταν ακούει το κλάμα ενός βρέφους • Η συναισθηματική αντίδραση είναι ακόμη μεγαλύτερη αν το κλάμα του πηγάζει από πραγματικό πόνο.

Μια νέα επιστημονική έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που αισθάνονται πολλοί άνθρωποι εμπειρικά όταν έρχεται ένα βρέφος στη ζωή, δηλαδή ότι το κλάμα του «φουντώνει» τους ενήλικους.

Συγκεκριμένα, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα πως το βρεφικό κλάμα προκαλεί μια άμεση συναισθηματική αντίδραση στους ενήλικους και ζεσταίνει κυριολεκτικά τα πρόσωπά τους.

Πιο αναλυτικά, θερμικές απεικονίσεις έδειξαν ότι οι άνθρωποι παρουσίασαν μια απότομη αύξηση της ροής αίματος στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας του δέρματός τους, όταν άκουγαν ηχογραφήσεις από βρέφη που έκλαιγαν.

Το φαινόμενο ήταν εντονότερο όταν τα μωρά ήταν πιο αγχωμένα και πονούσαν, παράγοντας πιο χαοτικά και δυσαρμονικά κλάματα.

«Η συναισθηματική αντίδραση στο κλάμα εξαρτάται από τη “φωνητική τραχύτητα” του ήχου», δήλωσε ο καθηγητής Νικολά Ματεβόν από το Πανεπιστήμιο της Σαιντ Ετιέν στη Γαλλία. «Είμαστε συναισθηματικά ευαίσθητοι σε ακουστικές παραμέτρους που αποτυπώνουν το επίπεδο του πόνου στο κλάμα ενός μωρού».

Η ανθρώπινη εξέλιξη έχει εξοπλίσει τα ανθρώπινα βρέφη με ένα κλάμα που δύσκολα αγνοείται, ώστε να αυξάνονται οι πιθανότητες να λάβουν τη φροντίδα που χρειάζονται. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα κλάματα ίδια. Όταν ένα μωρό βρίσκεται σε πραγματική δυσφορία ή πόνο, συσπά έντονα το θώρακά του, δημιουργώντας υψηλότερη πίεση αέρα, η οποία προκαλεί χαοτικές δονήσεις στις φωνητικές χορδές. Αυτό παράγει τη λεγόμενη «φωνητική τραχύτητα» ή, τεχνικά, δυσαρμονικούς ήχους που ονομάζονται μη γραμμικά φαινόμενα (Nonlinear Phenomena - NLP).

Για να διαπιστώσουν πώς αντιδρούν άνδρες και γυναίκες στο κλάμα των βρεφών, οι επιστήμονες έπαιξαν ηχογραφήσεις σε εθελοντές χωρίς εμπειρία με μωρά. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, οι συμμετέχοντες καταγράφηκαν με θερμική κάμερα, η οποία εντόπισε λεπτές αλλαγές στη θερμοκρασία του προσώπου τους.

Οι ενήλικες άκουσαν 16 διαφορετικά κλάματα σε τέσσερις συνεδρίες και αξιολόγησαν αν το μωρό ένιωθε απλώς δυσφορία ή σημαντικό πόνο. Τα κλάματα προέρχονταν από βρέφη που αντιμετώπιζαν διάφορα επίπεδα δυσφορίας, από το μπάνιο έως το τσίμπημα από βελόνα σε εμβολιαστική κλινική.

Τα πλάνα από τις θερμικές κάμερες έδειξαν ότι άνδρες και γυναίκες αντιδρούσαν παρόμοια στο κλάμα των μωρών. Τα κλάματα με τα περισσότερα μη γραμμικά φαινόμενα, ανεξαρτήτως ύψους ή τόνου, αξιολογήθηκαν ως ενδείξεις πραγματικού πόνου και προκάλεσαν τις μεγαλύτερες αλλαγές στη θερμοκρασία του προσώπου των ενηλίκων.

Στο επιστημονικό περιοδικό Journal of The Royal Society Interface, οι ερευνητές περιγράφουν πώς τα NLP στο κλάμα ενός βρέφους προκαλούν αυτόματη αντίδραση και στα δύο φύλα, υποδηλώνοντας ότι οι άνθρωποι αναγνωρίζουν ασυνείδητα τα ακουστικά χαρακτηριστικά που τους βοηθούν να διακρίνουν αν ένα μωρό είναι απλώς ανήσυχο ή αν υποφέρει πραγματικά.

«Όσο περισσότερο πόνο εκφράζει το κλάμα, τόσο πιο έντονη είναι η αντίδραση του αυτόνομου νευρικού μας συστήματος, γεγονός που δείχνει ότι συναισθηματικά αντιλαμβανόμαστε την πληροφορία του πόνου που είναι ενσωματωμένη στο κλάμα», δήλωσε ο Ματεβόν. «Κανείς δεν είχε μετρήσει ποτέ πριν με αυτόν τον τρόπο την αντίδρασή μας στο κλάμα και είναι ακόμα νωρίς για να ξέρουμε αν θα υπάρξουν πρακτικές εφαρμογές στο μέλλον».

Η μελέτη έρχεται λίγο μετά από άλλη έρευνα στη Δανία που αμφισβητεί τον ισχυρισμό ότι οι γυναίκες ξυπνούν ευκολότερα από τους άνδρες όταν κλαίει ένα μωρό. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι άνδρες ήταν εξίσου πιθανό να ξυπνήσουν από το κλάμα, παρότι οι μητέρες ήταν τρεις φορές πιο πιθανό να σηκωθούν και να φροντίσουν το παιδί.

Οι αιτίες αυτής της διαφοράς παραμένουν υπό συζήτηση, αλλά η καθηγήτρια Κριστίν Πάρσονς, που ηγήθηκε της έρευνας, πρότεινε δύο πιθανούς λόγους: πρώτον, οι μητέρες συνήθως λαμβάνουν άδεια μητρότητας πριν από τους πατέρες, άρα μαθαίνουν πώς να ηρεμούν το μωρό νωρίτερα. Δεύτερον, όταν οι μητέρες θηλάζουν, είναι πρακτικό οι πατέρες να συνεχίσουν τον ύπνο τους.

«Οι περισσότερες προηγούμενες μελέτες σχετικά με τις φυσιολογικές αντιδράσεις ενηλίκων στο κλάμα των βρεφών εξέταζαν τον καρδιακό ρυθμό, την αγωγιμότητα του δέρματος ή ακόμα και τις εγκεφαλικές αντιδράσεις. Αυτή η μελέτη είναι καινοτόμα», δήλωσε η Πάρσονς. «Συχνά υποθέτουμε ότι υπάρχει σαφής διαφορά ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στο πώς ανταποκρίνονται στο κλάμα. Οι συγγραφείς της μελέτης έθεσαν αυτό το ερώτημα υπό εξέταση και δεν βρήκαν καμία ένδειξη διαφοράς», πρόσθεσε. «Μάλιστα, μας εξέπληξε πόσο λίγες διαφορές υπήρχαν μεταξύ ανδρών και γυναικών».