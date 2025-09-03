Αποσύρεται κινητό τηλέφωνο λόγω υψηλών ραδιοσυχνοτήτων

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο μοντέλο.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με απόφασή της προχωρά σε ανάκληση και απόσυρση κινητού τηλεφώνου, καθώς παρατηρήθηκαν υπερβάσεις των οριακών τιμών έκθεσης σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων.

Ειδικότερα, η απόφαση με αριθμό 1157/3, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β/4271/07-08-2025), αφορά στο κινητό τηλέφωνο με ονομασία ULEFONE NOTE 16 PRO, το οποίο κατασκευάζεται από την Shenzhen Gotron Electronic Co., Ltd.

H επιβολή των μέτρων αυτών βασίστηκε σε δοκιμές και ελέγχους που πραγματοποίησε η αρμόδια Γαλλική Αρχή εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού (ANFR) στο εν λόγω προϊόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γαλλικής Αρχής (αρ. 2014/53/EU-F-250213-20570), διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ ως προς την υγεία και ασφάλεια των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων (άρθρο 3.1.α), καθώς κατά τη διάρκεια εργαστηριακών δοκιμών, παρατηρήθηκαν υπερβάσεις των οριακών τιμών έκθεσης για τον γενικό πληθυσμό σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων.

Τι να κάνουν οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει το τηλέφωνο

Ως εκ τούτου, το προϊόν αποσύρθηκε και ανακλήθηκε από τη Γαλλική αγορά. Επειδή εντός του προβλεπόμενου διαστήματος των τριών μηνών δεν υπήρξε ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κράτος μέλος, τα μέτρα θεωρούνται πλέον δικαιολογημένα και εφαρμόζονται και στην ελληνική αγορά (Άρθρο 41 του ΠΔ 98/2017, ΦΕΚ 139/Α/20.09.2017).

Κατά συνέπεια, οι οικονομικοί φορείς που έχουν διαθέσει στην ελληνική αγορά το κινητό τηλέφωνο ULEFONE NOTE 16 PRO (Shenzhen Gotron Electronic Co., Ltd) απαιτείται να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες ανάκλησης και απόσυρσής του, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους. Επιπλέον οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους προκειμένου να το επιστρέψουν.