Σπάνια ανακάλυψη: Επιστήμονες μπορούν να δουν αστέρι που πεθαίνει

Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες εντόπισαν το εσωτερικό ενός αστέρα που πεθαίνει καθώς εξερράγη, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στην εξέλιξη ενός άστρου.

Οι αστέρες μπορούν να ζήσουν για εκατομμύρια έως τρισεκατομμύρια χρόνια μέχρι να εξαντληθεί το καύσιμό τους. Οι πιο μαζικοί αστέρες σβήνουν με μια έκρηξη που ονομάζεται σουπερνόβα.

Χρησιμοποιώντας τηλεσκόπια που κοιτάζουν βαθιά στο διάστημα, οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει πολλές τέτοιες εκρήξεις. Οι κοσμικές εκρήξεις τείνουν να ανακατεύουν τα στρώματα ενός αστέρα που πεθαίνει, καθιστώντας δύσκολη την παρατήρηση της εσωτερικής δομής από τους επιστήμονες.

Αλλά αυτό δεν ίσχυε για τη νέα ανακάλυψη, μια σουπερνόβα που ονομάζεται 2021yfj και βρίσκεται στον γαλαξία μας, τον Milky Way.

Τα εξωτερικά στρώματα υδρογόνου και ηλίου του αστέρα που κατέρρεε είχαν αποκολληθεί εδώ και πολύ καιρό, κάτι που δεν ήταν έκπληξη. Ωστόσο, τα πυκνά, εσωτερικά στρώματα πυριτίου και θείου του αστέρα είχαν επίσης αποκολληθεί κατά τη διάρκεια της έκρηξης.

«Ποτέ δεν έχουμε παρατηρήσει έναν αστέρα που να έχει απογυμνωθεί σε τέτοιο βαθμό», δήλωσε ο Στίβ Σούλτζ του Northwestern University, ο οποίος ήταν μέλος της ερευνητικής ομάδας που δημοσίευσε την έρευνα την Τετάρτη στο περιοδικό Nature.

Η ανακάλυψη αυτή ενισχύει τις θεωρίες των επιστημόνων σχετικά με την εμφάνιση των μεγάλων αστέρων προς το τέλος της ζωής τους, τα οποία είναι οργανωμένα σε στρώματα με ελαφρύτερα στοιχεία στο εξωτερικό και βαρύτερα κοντά στον πυρήνα.

«Επειδή πολλά από τα στρώματα είχαν αποκολληθεί από αυτό το αστέρι, αυτό ουσιαστικά επιβεβαίωσε τη φύση αυτών των στρωμάτων», δήλωσε η Anya Nugent, η οποία μελετά τις σουπερνόβα στο Κέντρο Αστροφυσικής Harvard-Smithsonian. Η ίδια δεν συμμετείχε στη νέα έρευνα.