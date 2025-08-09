Πέθανε ο αστροναύτης της ιστορικής αποστολής «Απόλλων 13»

Ο Τζιμ Λόβελ, ο αστροναύτης της NASA που διηύθυνε την περίφημη αποστολή Απόλλων 13, πέθανε σε ηλικία 97 ετών, ανακοίνωσε η NASA.
Ο Λόβελ ήταν ο κυβερνήτης της επανδρωμένης ιστορικής αποστολής, στόχος της οποίας ήταν η προσσελήνωση. Η αποστολή μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, αλλά παραλίγο να καταλήξει σε καταστροφή, το 1970, μετά μια έκρηξη εν πτήσει. Τελικά όμως το πλήρωμα επέστρεψε με ασφάλεια στη Γη.
«Η NASA εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του κυβερνήτη Τζιμ Λόβελ, του οποίου η ζωή και το έργο ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη διάρκεια των δεκαετιών», δήλωσε η διαστημική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, μιλώντας για τον «ακλόνητο χαρακτήρα και το θάρρος του» που επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να «φτάσουν στη Σελήνη».
We are saddened by the passing of Jim Lovell, commander of Apollo 13 and a four-time spaceflight veteran.— NASA (@NASA) August 8, 2025
Lovell's life and work inspired millions. His courage under pressure helped forge our path to the Moon and beyond—a journey that continues today. https://t.co/AjT8qmxsZI pic.twitter.com/jBlxzgrmSk
