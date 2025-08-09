Αθήνα, 32°C
Σάββατο, 09 Αυγούστου, 2025
lovel - nasa
AP Photo/NASA, File

Πέθανε ο αστροναύτης της ιστορικής αποστολής «Απόλλων 13»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ
efsyn.gr

Ο Τζιμ Λόβελ, ο αστροναύτης της NASA που διηύθυνε την περίφημη αποστολή Απόλλων 13, πέθανε σε ηλικία 97 ετών, ανακοίνωσε η NASA.

Ο Λόβελ ήταν ο κυβερνήτης της επανδρωμένης ιστορικής αποστολής, στόχος της οποίας ήταν η προσσελήνωση. Η αποστολή μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, αλλά παραλίγο να καταλήξει σε καταστροφή, το 1970, μετά μια έκρηξη εν πτήσει. Τελικά όμως το πλήρωμα επέστρεψε με ασφάλεια στη Γη.

«Η NASA εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του κυβερνήτη Τζιμ Λόβελ, του οποίου η ζωή και το έργο ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη διάρκεια των δεκαετιών», δήλωσε η διαστημική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, μιλώντας για τον «ακλόνητο χαρακτήρα και το θάρρος του» που επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να «φτάσουν στη Σελήνη».
 

