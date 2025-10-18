Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
23.1° 21.1°
1 BF
73%
Θεσσαλονίκη
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
17.3° 15.3°
1 BF
89%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
23.0° 19.4°
2 BF
72%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
82%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
1 BF
90%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
11.4° 11.4°
0 BF
91%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.5° 19.5°
2 BF
89%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.8° 23.8°
3 BF
73%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.9° 18.8°
1 BF
76%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
78%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
17°C
19.9° 16.7°
1 BF
88%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
78%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.9° 15.9°
0 BF
100%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.4° 16.7°
2 BF
88%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.8° 22.8°
1 BF
78%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.1° 20.8°
0 BF
73%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.1° 16.3°
2 BF
81%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
16°C
15.8° 15.8°
2 BF
99%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
12°C
12.4° 12.4°
0 BF
97%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, 2025
Chen_Young_1020
Ap Photo

Έφυγε από τη ζωή ο νομπελίστας Φυσικής Τσεν Νινγκ Γιανγκ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
efsyn.gr
Σε ηλικία 103 ετών.

Ο Τσεν Νινγκ Γιανγκ, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους φυσικούς στον κόσμο και τιμηθείς με βραβείο Νόμπελ, πέθανε σε ηλικία 103 ετών στις 18 Οκτωβρίου στο Πεκίνο από ασθένεια, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό κρατικό ειδησεογραφικό μέσο Xinhua.

Ο γεννηθείς στη Χεφέι, στην επαρχία Ανχούι της ανατολικής Κίνας το 1922, ήταν Κινεζοαμερικανός φυσικός που είχε εργαστεί πάνω στην στατιστική μηχανική και τους νόμους της συμμετρίας στη φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων.

Ο Γιανγκ είχε τιμηθεί το 1957 με το Νόμπελ Φυσικής μαζί με τον Τσουνγκ-Ντάο Λι.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Έφυγε από τη ζωή ο νομπελίστας Φυσικής Τσεν Νινγκ Γιανγκ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual