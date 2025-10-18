Έφυγε από τη ζωή ο νομπελίστας Φυσικής Τσεν Νινγκ Γιανγκ

Ο Τσεν Νινγκ Γιανγκ, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους φυσικούς στον κόσμο και τιμηθείς με βραβείο Νόμπελ, πέθανε σε ηλικία 103 ετών στις 18 Οκτωβρίου στο Πεκίνο από ασθένεια, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό κρατικό ειδησεογραφικό μέσο Xinhua.
Ο γεννηθείς στη Χεφέι, στην επαρχία Ανχούι της ανατολικής Κίνας το 1922, ήταν Κινεζοαμερικανός φυσικός που είχε εργαστεί πάνω στην στατιστική μηχανική και τους νόμους της συμμετρίας στη φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων.
Ο Γιανγκ είχε τιμηθεί το 1957 με το Νόμπελ Φυσικής μαζί με τον Τσουνγκ-Ντάο Λι.
