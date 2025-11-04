Να μπει ένα τέλος στην κοροϊδία με τη Δημόσια Υγεία

«Δεν είναι ότι είμαστε εμείς μίζεροι, μίζερη είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε ως εργαζόμενοι στο σύστημα Υγείας μαζί με τους ασθενείς μας». Με αυτή τη φράση, που απαντά στις επιθέσεις της κυβέρνησης περί «συμμορίας της μιζέριας», περιέγραψε την καθημερινότητα των νοσοκομειακών γιατρών και των αρρώστων που προστρέχουν στο ΕΣΥ για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα υγείας τους ο Γιάννης Γαλανόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες η Ομοσπονδία εν όψει της 48ωρης απεργίας που έχει εξαγγείλει για τις 6 και 7 Νοεμβρίου.

«Λαμπερά εγκαίνια σε αναγκαίες ανακαινίσεις κτιρίων «βιτρίνες» αξιοποιώντας χρήματα των φορολογουμένων στη χώρα μας και την υπόλοιπη Ευρώπη, του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και δωρεών από τη μία και από την άλλη τραγικές ελλείψεις προσωπικού, 100-150 ράντσα σε κάθε εφημερία και δωράκια στον ιδιωτικό τομέα μέσω και των απογευματινών χειρουργείων που πληρώνονται διπλάσια στους ιδιώτες σε σύγκριση με το ΕΣΥ». Αυτή είναι η πραγματικότητα, κατέδειξε ο Γ. Γαλανόπουλος.

Μιζέρια

Τι είναι πραγματικά μίζερο; Οι νοσοκομειακοί γιατροί απαντούν: Μίζερο είναι ο ειδικευόμενος να αμείβεται με 5,38 ευρώ (μικτά) την ώρα της εφημερίας και ένας ειδικευμένος στον βαθμό του διευθυντή με 25 χρόνια προϋπηρεσίας 8,4 ευρώ. Είναι μίζερο να ισχύει το μνημονιακό πλαφόν του 12% στις δεδουλευμένες εφημερίες την ώρα που στη μισή Ελλάδα -στα νησιά, στην επαρχία κ.λπ.- όπου οι γιατροί είναι λιγοστοί, κάνουν πολλές παραπάνω εφημερίες για να μην κλείσουν τμήματα και κυρίως για να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς.

Μίζερο είναι να υπάρχουν σήμερα γιατροί-νομάδες που μετακινούνται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από νομό σε νομό, με εντέλλεσθαι μετακίνησης για να καλύψουν τρύπες, που προκύπτουν καθημερινά, από τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, και να δημιουργηθούν νέες. Είναι μίζερο οι ειδικευόμενοι νέοι γιατροί, αντί να εκπαιδεύονται, να επιφορτίζονται αποκλειστικά και μόνο με «λάντζα» στις κλινικές.

Μίζερο είναι να νοσηλεύονται ασθενείς σε ράντσα, να υπάρχουν νοσοκομεία στην Αττική που οι εφημερίες τους κλείνουν με 100, 130 ή 150 ράντσα. Είναι μίζερο που σήμερα στο Λεκανοπέδιο είναι κλειστές οι 100 από τις 210 χειρουργικές αίθουσες και στη Θεσσαλονίκη οι 25 από τις 70, διότι λείπει προσωπικό. Αν λειτουργούσαν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες της Θεσσαλονίκης που απαιτούν την πρόσληψη 25 αναισθησιολόγων και 100 νοσηλευτών, θα είχαμε 15.000 περισσότερα χειρουργεία τον χρόνο και θα μηδένιζε η λίστα της Θεσσαλονίκης ίσως και όλης της Βόρειας Ελλάδας.

Μίζερο είναι να συζητιούνται νέοι οργανισμοί, συγχωνεύσεις νοσοκομείων, κλείσιμο τμημάτων και κλινικών και οι ασθενείς κάθε μέρα που περνάει να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για υπηρεσίες που τα προηγούμενα χρόνια ήταν δωρεάν. Είναι μίζερο να μην μπορεί να προγραμματίσει έγκαιρα ο πολίτης μια απλή εξέταση ή ένα ραντεβού με γιατρό στο δημόσιο σύστημα και να αναγκάζεται να καταφύγει στον ιδιωτικό τομέα. Μίζερο είναι να διεκδικούν καλύτερες υπηρεσίες Υγείας για τους αρρώστους οι νοσοκομειακοί γιατροί και να τρώνε ξύλο, χημικά και δακρυγόνα ακόμα και σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως έγινε πριν από λίγες μέρες στο μεγαλύτερο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της χώρας, «Αττικόν».

Υπέρ ιδιωτών

Οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν λένε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Αντιθέτως, λένε, η κυβέρνηση συνειδητά «κάνει πάρα πολλά ώστε να εμπεδωθεί στον κόσμο, στην κοινωνία, ότι το δημόσιο νοσοκομείο, οι δημόσιες δομές Υγείας θα πρέπει να αγοράζουν και να πουλάνε υπηρεσίες, να έχουν ιδία έσοδα. Απώτερος στόχος, απολύτως δωρεάν, να παρέχονται περιορισμένες υπηρεσίες, πολύ βασικές ή σε πολύ επείγουσες καταστάσεις και το πιο εξειδικευμένο να είναι ζήτημα ορισμένων κλινικών κάποιων κέντρων που επιλέγει η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει ή των ιδιωτικών κλινικών», όπως τόνισε ο Γ. Γαλανόπουλος.

Οι άλλοτε ήρωες με τις άσπρες μπλούζες για την κυβέρνηση της Ν.Δ. βγαίνουν στους δρόμους την Πέμπτη και την Παρασκευή, 6-7 Νοεμβρίου -κορυφώνουν τη διαμαρτυρία τους με μια μαζική συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας την Παρασκευή στις 12- κλιμακώνοντας τον αγώνα που δίνουν καθημερινά στην πρώτη γραμμή για την υγεία όλων μας και ταυτόχρονα απαντώντας, σύμφωνα με τον Γ. Γαλανόπουλο, στη «συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει μια επίπλαστη εικόνα της πραγματικότητας, ότι δηλαδή όλα πάνε καλά και ότι όσοι διαμαρτύρονται, αναδεικνύουν τα προβλήματα, τονίζουν τρωτά σημεία της πολιτικής που εφαρμόζεται, καταδεικνύουν άλλες πλευρές, μέσα και έξω, από τα νοσοκομεία που αφορούν τα δικαιώματα των νοσοκομειακών γιατρών και των ασθενών παρουσιάζονται ως μειοψηφίες, ως κάτι μίζεροι τύποι που απλά τους αρέσει να διαμαρτύρονται».

Ο Γιάννης Γαλανόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

Τα αιτήματα της ΟΕΝΓΕ

● Κατάργηση κάθε είδους πληρωμής από την τσέπη των ασθενών.

● Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Να γίνει μια ανοιχτή -χωρίς χρονικό περιορισμό- προκήρυξη μέχρι την κάλυψη όλων των αναγκών. Να καταργηθεί το όριο που μπορεί να βάλει κάποιος μέχρι 3 θέσεις, ώστε να καλυφθούν και οι πιο δύσκολες θέσεις στις απομακρυσμένες περιοχές.

● Μονιμοποίηση χωρίς όρους όλων των επικουρικών και των συμβασιούχων.

● Να σταματήσει το αίσχος των μετακινήσεων.

● Αύξηση του βασικού μισθού 20% άμεσα για όλες τις βαθμίδες και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού που πρακτικά σημαίνει διπλασιασμό στο καθαρό εισόδημα των νοσοκομειακών γιατρών. Θυμίζεται ότι υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις από το 2018 του ΣτΕ και στη συνέχεια του Αρείου Πάγου οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν από τις κυβερνήσεις

● Διπλασιασμός της ωριαίας εφημεριακής αποζημίωσης και έγκαιρη καταβολή όλων των εφημεριών, κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού τακτικών και πρόσθετων εφημεριών και του μνημονιακού πλαφόν 12% στις υπεράριθμες εφημερίες.

● Χορήγηση επιδόματος βιβλιοθήκης (αφορολόγητου) και επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.

● Να σταματήσουν οι συζητήσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Πενθήμερο, 6ωρο 30ωρο με μία ενεργή εφημερία την εβδομάδα και ρεπό την επόμενη μέρα για αντισταθμιστική ξεκούραση. Να αναλάβει το κράτος τη χρηματοδότηση και να είναι αποκλειστικά δωρεάν η εκπαίδευση για επιμόρφωση όλων των γιατρών -ειδικευόμενων και ειδικευμένων- μέσα από σχεδιασμένη διαδικασία.

● Κατάργηση της αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης.

● Ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων που αφορούν τις άγονες περιοχές, χορήγηση των ήδη θεσπισμένων μισθολογικών και άλλων κινήτρων στους γιατρούς.

● Χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων Υγείας αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, αυξημένη στο ύψος των σύγχρονων αναγκών.