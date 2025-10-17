Ανάκληση από τον ΕΦΕΤ σταφιδοκέικ - Κρίθηκε μη ασφαλές

«Σταφιδοκέικ» ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «ΣΤΑΦΙΔΟΚΕΪΚ - THE COOKIE MASTERS» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 30/11/25, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 500 γρ. Το προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την Δ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ Μον. ΕΠΕ που εδρεύει στη Ζαχάρω Ηλείας.
Το προϊόν εξετάστηκε από το Α' Τμήμα, της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές, καθώς διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.
