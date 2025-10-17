Γυναίκα πέθανε στη Μεσσηνία, ενώ περίμενε το ασθενοφόρο 45 λεπτά

Ακόμη ένα περιστατικό που αναδεικνύει την ανεπάρκεια, υποβάθμιση και απαξίωση του δημοσίου συστήματος υγείας φέρνει στο φως ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, καθώς σε δήλωσή του σε τοπικά μέσα της Μεσσηνίας, αναφέρει πως γυναίκα έφυγε από τη ζωή ενώ περίμενε 45 λεπτά το ασθενοφορό.
«Τόσο κοστίζει μια ανθρώπινη ζωή σήμερα στον τόπο μας. Τόσο χρειάστηκε για να φτάσει το μοναδικό διαθέσιμο ασθενοφόρο από την Καλαμάτα στο Χαροκοπιό, για μια γυναίκα που το χρειαζόταν άμεσα», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Χαρίτσης.
Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, αποκαλύπτει πως εδώ και χρόνια πολίτες και φορείς καταγγέλλουν το σοβαρό έλλειμμα υγειονομικής κάλυψης στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης, ενώ διαμήνυσε πως θα φέρει το θέμα στη Βουλή.
Αναλυτικά η δήλωση Χαρίτση
45 λεπτά της ώρας.
Τόσο κοστίζει μια ανθρώπινη ζωή σήμερα στον τόπο μας.
Τόσο χρειάστηκε για να φτάσει το μοναδικό διαθέσιμο ασθενοφόρο από την Καλαμάτα στο Χαροκοπιό, για μια γυναίκα που το χρειαζόταν άμεσα.
Δεν πρόλαβε.
Εδώ και χρόνια πολίτες και φορείς καταγγέλλουν το σοβαρό έλλειμμα υγειονομικής κάλυψης στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης.
Σε σχετική ερώτησή μου στη Βουλή το 2023 τονίζοντας την ανάγκη για δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ στην περιοχή, ο τότε Υπουργός Υγείας κος Πλεύρης εξήγγειλε ότι σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.
Η μοναδική εξέλιξη ήταν η βάρδια ασθενοφόρου στην Ανατολική Πυλία, στο διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο. Τους υπόλοιπους 9 μήνες το ασθενοφόρο είναι περιττό φαίνεται.
Πρόκειται για εγκληματική αδιαφορία.Αύριο καταθέτω εκ νέου κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας.
Και τον καλώ να μεριμνήσει άμεσα, πριν θρηνήσουμε άλλα θύματα.
