Γυναίκα πέθανε στη Μεσσηνία, ενώ περίμενε το ασθενοφόρο 45 λεπτά

Μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία από τον Αλέξη Χαρίτση • Φέρνει το θέμα στη Βουλή.

Ακόμη ένα περιστατικό που αναδεικνύει την ανεπάρκεια, υποβάθμιση και απαξίωση του δημοσίου συστήματος υγείας φέρνει στο φως ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, καθώς σε δήλωσή του σε τοπικά μέσα της Μεσσηνίας, αναφέρει πως γυναίκα έφυγε από τη ζωή ενώ περίμενε 45 λεπτά το ασθενοφορό.

«Τόσο κοστίζει μια ανθρώπινη ζωή σήμερα στον τόπο μας. Τόσο χρειάστηκε για να φτάσει το μοναδικό διαθέσιμο ασθενοφόρο από την Καλαμάτα στο Χαροκοπιό, για μια γυναίκα που το χρειαζόταν άμεσα», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Χαρίτσης.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, αποκαλύπτει πως εδώ και χρόνια πολίτες και φορείς καταγγέλλουν το σοβαρό έλλειμμα υγειονομικής κάλυψης στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης, ενώ διαμήνυσε πως θα φέρει το θέμα στη Βουλή.