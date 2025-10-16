Απαγορεύουν στους γιατρούς να μιλούν στα ΜΜΕ

Κυβερνητική ομολογία ανικανότητας για τη «θωράκιση» του ΕΣΥ αποτελεί (και) το έγγραφο του διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου Χρήστου Ροΐλού που ζητάει να μη μιλάει κανείς αν προηγουμένως δεν έχει πάρει την άδειά του! Με θέμα «Οδηγίες» και χθεσινή ημερομηνία (15/10/2025) ο διοικητής μίας από τις μεγαλύτερες Υγειονομικές Περιφέρειας (ΥΠΕ) της χώρας συντονίζεται με την επιχείρηση καταστολής της κυβέρνησης των τελευταίων ημερών και με μία απόφαση επιχειρεί να φιμώσει όλους τους εργαζόμενους των νοσοκομείων ευθύνης του.

Το επίμαχο έγγραφο

Η εντολή που απέστειλε στις διοικήσεις όλων των υγειονομικών μονάδων της περιφέρειάς του ορίζει ρητά ότι «Δεν θα δίνεται καμία συνέντευξη Τύπου και δεν θα παρέχονται υπηρεσιακές πληροφορίες σε δημοσιογράφους από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των Μονάδων ή του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές, εφόσον δεν έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ, ο οποίος και θα παράσχει τη σχετική έγκριση». Η οδηγία καταλήγει με την «παράκληση» του διοικητή της 2ης ΥΠΕ «για πιστή τήρησή» της.

«Η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας βρίσκονται σε πανικό, καθώς η κατάσταση του δημοσίου συστήματος υγείας δεν φτιασιδώνεται όσες κορδέλες και αν κόψουν κι όσα εγκαίνια κι αν κάνουν, αφού οι ανακαινισμένοι χώροι δεν δουλεύουν χωρίς προσωπικό, χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτές», δήλωσε ο Γιάννης Γαλανόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και διεμήνυσε ότι «δεν θα τους περάσει».

«Απαγορεύουν στο προσωπικό να μιλάει, να αναδεικνύει τα προβλήματα. Δεν θέλουν να μαθαίνει ο λαός ότι την ίδια ώρα που κόβουν κορδέλες στο “Αττικό”, η αστυνομία δέρνει τους εργαζόμενους και τους διαδηλωτές. Δεν θέλουν να ξέρει ο λαός ότι πίσω από τα ανακαινισμένα επείγοντα είναι πάνω από 100 ασθενείς σε ράντζα στον διάδρομο», πρόσθεσε.

Φυσικά -σχολίασε- «για τους κυβερνητικούς συνδικαλιστές - λιβανιστήρια της κυβερνητικής πολιτικής υπάρχει άπλετος χρόνος στα ΜΜΕ με τις ευλογίες των διοικήσεων και των υπουργών». Αντίθετα, «για όσους αναδεικνύουν τα προβλήματα και διεκδικούν, χρειάζεται ειδική άδεια και πέφτει βούρδουλας».

«Δεν θα τους περάσει» επαναλαμβάνει ο Γ. Γαλανόπουλος και προσθέτει: «Οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να τους ζητήσουν την άδεια για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα εργαζομένων και ασθενών. Η πολιτική της κυβέρνησης, της Ε.Ε. και των αστικών κομμάτων, που θεωρούν την υγεία του λαού κόστος, θα παίρνει την απάντηση που της αξίζει».