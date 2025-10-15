Κατέρρευσε μέρος οροφής στο Θριάσιο [εικόνες]

Από το σημείο διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες ασθενείς, εργαζόμενοι και επισκέπτες • Πρόκειται για ένα ακόμα δείγμα των τεραστίων προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει το ΕΣΥ, και τα οποία επιμελώς αποπειρώνται να κρύψουν οι αδιάκοπες δημόσιες εμφανίσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα και τα μηνύματα αβάσιμων πανηγυρισμών, του αρμόδιου υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη

Πτώση τμήματος της οροφής στην αίθουσα της κεντρικής εισόδου του Θριασίου Νοσοκομείου στη Μαγούλα, από όπου διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες ασθενείς, εργαζόμενοι και επισκέπτες, αμέσως μετα τις πρώτες βροχοπτώσεις, κατήγγειλε την Τετάρτη το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Πρόκειται για ένα ακόμα δείγμα των τεραστίων προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει το ΕΣΥ, και τα οποία επιμελώς αποπειρώνται να κρύψουν οι αδιάκοπες δημόσιες εμφανίσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα και τα μηνύματα αβάσιμων πανηγυρισμών, του αρμόδιου υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη.

Οι εργαζόμενοι στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός και ότι οφείλεται στη χρόνια υποχρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας και στην ανεπαρκέστατη έως ανύπαρκτη συντήρηση των κτιριακών υποδομών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. Εξάλλου όπως σημειώνουν, εντός της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου όπου παραμένει κενό το 48% των οργανικών θέσεων (19 κενές επί συνόλου 39 οργανικών θέσεων) ενώ σε εργασιακή ομηρία διαρκείας βρίσκονται 11 συμβασιούχοι εργαζόμενοι (επικουρικοί και μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ) που αν και καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες, αντιμετωπίζουν την άρνηση όλων των κυβερνήσεων για μετατροπή των συμβασεων τους σε αορίστου χρόνου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των εργαζομένων:

«Η πτώση τμήματος της οροφής στην αίθουσα της κεντρικής εισόδου του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκομείου, όπου διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες ασθενείς, εργαζόμενοι και επισκέπτες, αμέσως μετα τις πρώτες βροχοπτώσεις, αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για ουσιαστικό έλεγχο και επαρκή συντήρηση των κτιριακών υποδομών, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και επαρκή στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας.

Η πτώση της οροφής στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο ΔΕΝ είναι μεμονωμένο γεγονός. Ερχεται να προστεθεί σε αλλεπάλληλα παρόμοια συμβαντα σε δημόσιες μονάδες υγείας (π.χ. πτώση οροφής και ανελκυστήρα στο νοσοκομείο ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, πυρκαγιές στα νοσοκομεία ΤΖΑΝΕΙΟ, ΣΩΤΗΡΙΑ και ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ, πτώση οροφής στο νοσοκομείο ΝΙΚΑΙΑΣ, στο νοσοκομείο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ρίου, στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας, στο 2ο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας κλπ)

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της χρόνιας υποχρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων υγείας από όλες τις κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που έχει σαν συνέπεια την ανεπαρκέστατη έως ανύπαρκτη συντήρηση των κτιριακών υποδομών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.

Αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής είναι και η επικίνδυνη υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών ολων των νοσοκομείων, που εχει δραματικές επιπτώσεις για την ασφαλή λειτουργία των μονάδων και τις συνθήκες εργασίας των εναπομείναντων εργαζομένων, και συνδυάζεται με την ανάθεση εργασιών σε ιδιωτικές εταιρείες, η οποία κοστίζει πολλαπλάσια από την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της τεχνικής υπηρεσίας του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκομείου όπου παραμένουν κενές το 48% των οργανικών θέσεων (19 κενές επί συνόλου 39 οργανικών θέσεων) ενώ σε εργασιακή ομηρία διαρκείας βρίσκονται 11 συμβασιούχοι εργαζόμενοι (επικουρικοί και μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ) που αν και καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες, αντιμετωπίζουν την άρνηση όλων των κυβερνήσεων για μετατροπή των συμβασεων τους σε αορίστου χρόνου.

Ζητάμε να προχωρήσετε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε:

να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος και συντήρηση των κτιριακών υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης

να ενισχυθεί άμεσα η τεχνική υπηρεσία του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκομείου με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων».