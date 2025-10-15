Αστυνομική βία κατά γιατρών που διαμαρτυρήθηκαν στο σόου Μητσοτάκη - Γεωργιάδη στο Αττικόν

Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο «Αττικόν» συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν ενώπιον του πρωθυπουργού και του υπουργού Υγείας που επισκέπτονται σήμερα το νοσοκομείο για επικοινωνιακό σόου μπροστά στις κάμερες, ενώ το ΕΣΥ έχει καταρρεύσει και οι γιατροί αποχωρούν από το Εθνικό Σύστημα, αναζητώντας ζωή με αξιοπρέπεια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης θα εγκαινιάσουν το πανεπιστημιακό ογκολογικό κέντρο «Αθηνά Ιωαν. Μαρτίνου» και τη β΄ προπαιδευτική παθολογική κλινική του πανεπιστημίου Αθηνών στο ΠΓΝ «Αττικόν».

eurokinissi

Το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου έχει προκηρύξει και στάση εργασίας (7-10 π.μ.), τονίζοντας πως η κατάσταση δεν χωρά πανηγυρισμούς και... εγκαίνια. Νωρίτερα, έξω από το νοσοκομείο επικράτησε ένταση όταν τα ΜΑΤ προσπάθησαν να αποτρέψουν γιατρούς και νοσηλευτές και να εμποδίσουν τη διαμαρτυρία. Αποτέλεσμα ο πρωθυπουργός να μπει στο νοσοκομείο άρον άρον για να μην αντιμετωπίσει τους διαμαρτυρόμενους.

Οι εργαζόμενοι αντέδρασαν με έντονες αποδοκιμασίες. Με χημικά και ξύλο απάντησαν τα ΜΑΤ. Μιλώντας στους συγκεντρωμένους, ο πρόεδρος του Σωματείου και της ΕΙΝΑΠ Γιώργος Σιδέρης επεσήμανε μεταξύ άλλων: «είμαστε εδώ για να κάνουμε αγωνιστική υποδοχή στον πρωθυπουργό και τον υπουργό εμπορίου Υγείας. Νομίζουν ότι θα τους πούμε και ευχαριστώ που μας χρωστάνε 10.000 μέρες άδειας. Ότι θα τους πούμε ευχαριστώ για τους καθηλωμένους μισθούς. Σήμερα που επισκέπτονται το νοσοκομείο 130 ασθενείς είναι σε διαδρόμους και φορεία. Καλά είναι τα κτίρια, αλλά πότε θα εγκαινιάσουν την κατάργηση των ράντζων; Την πρόσληψη 125 νοσηλευτών ώστε να λειτουργούμε στο όριο ασφαλείας; Πότε θα εγκαινιάσουν τις 7 από τις 14 χειρουργικές αίθουσες που μένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού; Τις αυξήσεις μισθών; Την ένταξη στα ΒΑΕ;».

eurokinissi

«120 – 150 ράντζα σε κάθε εφημερία, εργασιακή εξόντωση, μεγάλες ελλείψεις προσωπικού (μόνο 120 νοσηλευτές λείπουν για να λειτουργήσουμε στα όρια ασφαλείας), οι μισές χειρουργικές αίθουσες κλειστές, άθλιοι μισθοί. Αυτή είναι η κανονικότητά μας. Υπουργείο Υγείας: Χώρος εμπορίου της περίθαλψης και ιδιωτικοποιήσεων προς όφελος εργολάβων μεγαλοπρομηθευτών, κατασκευαστών, εφοπλιστών, φαρμακευτικών εταιρειών. Αυτή είναι η κανονικότητά τους», αναφέρει χαρακτηριστικά το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου

«Καλά τα εγκαίνια στα κτίρια», αναφέρουν οι εργαζόμενοι, «όμως εγκαίνια σε προσλήψεις προσωπικού, αυξήσεις μισθών και εφημεριών – υπερωριών, επιστροφή 13ου-14ου μισθού, ένταξη όλων στα ΒΑΕ, άνοιγμα των κλειστών χειρουργικών αιθουσών θα δούμε ποτέ; Δεν συνθηκολογούμε με την πολιτική που διαλύει τη δημόσια περίθαλψη και τις ζωές μας. Δεν θα πληρώνουμε συνέχεια για τα κέρδη άλλων και από πάνω θα μας ενοχοποιούν για κάθε στραβό του συστήματος», απαντούν οι εργαζόμενοι μέσω του σωματείου τους.