Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας - Να μην υποφέρει κανένας και καμία σιωπηλά

«Οι ψυχικές διαταραχές δεν είναι επιλογή. Μπορούν να αγγίξουν τον καθένα μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή κοινωνικής κατάστασης», μας λέει ο Άκης Μακρυγιάννης. Ο ψυχολόγος, στο Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας - «Κλίμακα», μιλάει στην «Εφ.Συν» με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας και διαμηνύει ότι «η 10η Οκτωβρίου μας δίνει μια συλλογική ευκαιρία να δεσμευτούμε στο να μην αφήνουμε κανέναν/καμία να υποφέρει σιωπηλά. Να χτίσουμε μια κοινωνία όπου η ψυχική υγεία δεν είναι ταμπού, αλλά κομμάτι της καθημερινής φροντίδας».

Τι είναι η ψυχική υγεία;

«Η ψυχική υγεία δεν είναι απλά η απουσία ασθένειας. Είναι η ικανότητα να ζούμε, να γελάμε, να βιώνουμε και να εκφράζουμε συναισθήματα - και ευχάριστα και δυσάρεστα- και να μπορούμε να τα ρυθμίζουμε χωρίς να παρασυρόμαστε από αυτά, να συνδεόμαστε με άλλους ανθρώπους, να αναπτύσσουμε διαπροσωπικές σχέσεις, να ερωτευόμαστε, να διατηρούμε φιλίες, να αντέχουμε τις προκλήσεις της ζωής, να βιώνουμε μια αποτυχία χωρίς να καταρρέουμε. Όπως και η σωματική υγεία, έτσι και η ψυχική, χρειάζεται φροντίδα και υποστήριξη για να ανθίσει. Κάθε άνθρωπος αξίζει να νιώθει ασφαλής και να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Οι ψυχικές διαταραχές δεν είναι επιλογή. Μπορούν να αγγίξουν τον καθένα μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή κοινωνικής κατάστασης. Στην παρούσα εποχή, την εποχή του άγχους, των γρήγορων και συνεχόμενων αλλαγών, της τοξικής θετικότητας, της εποχής που επικρατεί η εικόνα και το φαίνεσθαι, η ανάγκη να κοιτάξουμε το θέμα της ψυχικής υγείας συνολικά γίνεται πιο επιτακτική».

Άκης Μακρυγιάννης, ψυχολόγος



Ποια είναι τα σημερινά δεδομένα για την ψυχική υγεία; Το στίγμα υπάρχει;

«Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1 στους 8 ανθρώπους παγκοσμίως ζει με μια ψυχική διαταραχή. Οι πιο συχνές ψυχικές διαταραχές είναι η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές. Οι άνθρωποι με σοβαρές ψυχικές παθήσεις έχουν, κατά μέσο όρο, 10–20 χρόνια μειωμένο προσδόκιμο ζωής, κυρίως λόγω σωματικών νοσημάτων που αγνοούνται ή υποθεραπεύονται. Από αυτούς, εκτιμάται ότι ένα 50-60% δε λαμβάνει καθόλου θεραπεία. Για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι μόλις το 29% των ανθρώπων με ψύχωση και μόλις το 1/3 των ανθρώπων με κατάθλιψη, λαμβάνουν θεραπεία. Αυτό οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι πολλές κοινότητες δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε ψυχιατρική ή ψυχολογική βοήθεια και αφετέρου στο μεγάλο στίγμα που παρατηρούμε ότι υπάρχει ακόμα. Στον φόβο των ανθρώπων ότι θα «παντρευτούν» την ταμπέλα του ψυχικά αρρώστου, του "τρελού" και προτιμάνε να υποφέρουν μονοι τους από το να μιλησουν και να ζητήσουν βοήθεια.

Το στίγμα μειώνεται όταν καταλάβουμε ως κοινωνία ότι δεν φταίνε οι άνθρωποι που νοσούν. Δεν είναι κάτι που επέλεξαν οι ίδιοι. Να κατανοήσουμε ότι η ψυχική ασθένεια είναι σαν τη σωματική. Πώς για παράδειγμα κάποιος που έχει χρόνιο πρόβλημα με την μέση του και ξέρει ότι στην αλλαγή του καιρού θα τον πονέσει, άρα θα προσέχει και λίγο παραπάνω; Έτσι και στα ψυχικά ζητήματα, οταν ξερεις οτι εισαι λίγο πιο "ευαίσθητος" από άλλους ανθρώπους σε ψυχοπιεστικά γεγονότα, θα μπορέσεις να προλάβεις κάποιο επεισόδιο ή να το διαχειριστείς καλύτερα».

Η κατάθλιψη ζει ανάμεσα μας, είπατε. Ποια είναι αυτή η ασθένεια;

«Η κατάθλιψη είναι η πιο συχνή ψυχική διαταραχή. Εκτιμάται ότι το 11% των ανδρών και το 21% των γυναικών παγκοσμίως, θα εκδηλώσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους ένα καταθλιπτικό επεισόδιο.

Η κατάθλιψη δεν είναι αποτέλεσμα αδυναμίας ή έλλειψης θέλησης. Πρόκειται για μια πολυπαραγοντική διαταραχή, οπου βιολογικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν.

Πολλοί συνάνθρωποι μας βιώνουν συναισθήματα φορτισμένα με θλίψη και μελαγχολία, έχουν μειωμένο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε δραστηριότητες, έλλειψη ενέργειας και κόπωση, αίσθηση ανικανότητας, απελπισίας και ασημαντότητας, δυσκολεύονται στην συγκέντρωση, θέλουν να αποφεύγουν τους άλλους ανθρώπους και να απομονώνονται κοινωνικά, νιώθουν ενοχή χωρίς να υπάρχει λόγος, όλα αυτά είναι συμπτώματα που όταν είναι έντονα, διαρκούν για πολλές βδομάδες και αρχίζουν να παρεμβαίνουν στην εργασία και την κοινωνική ζωή, τότε μιλάμε για την κλινική κατάθλιψη. Στην βαριά της μορφή ο άνθρωπος διατυπώνει σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονίας».

Παιδιά και έφηβοι και ψυχική υγεία; Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

«Το 75% των ψυχικών ασθενειών ξεκινούν πριν το παιδί κλείσει τα 18 του χρόνια. Δηλαδή 3 στις 4 ψυχικές διαταραχές θα έχουν δείξει σημάδια εκδήλωσης ήδη στο σχολείο. Στατιστικά δείχνουν ότι σε μια τάξη 30 μαθητών, τουλάχιστον 3 παιδιά μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα ψυχικής υγείας. Ωστόσο, πάνω από το 70% των παιδιών που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα δεν λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία ή υποστήριξη.

Ειδικά η εφηβεία και τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης είναι, εκ φύσεως, περίοδοι ευαλωτότητας. Οι νέοι διαμορφώνουν την ταυτότητά τους, αναζητούν νόημα, κατεύθυνση. Η κοινωνία, μέσα στην οποία καλούνται να το κάνουν αυτό, είναι σήμερα πιο ασταθής και απαιτητική από ποτέ. Η πίεση για επιτυχία, η ανασφάλεια για το μέλλον, οι κοινωνικές προσδοκίες, αλλά και η απουσία πραγματικών σχέσεων, δημιουργούν ένα ψυχικό περιβάλλον που εξαντλεί και απομονώνει.

Στην εφηβεία, η κατάθλιψη συχνά εκφράζεται μέσα από ευερεθιστότητα, απάθεια, παραίτηση από δραστηριότητες που κάποτε προκαλούσαν χαρά.

Δημιουργείται έτσι ένα «ψυχικό φορτίο» το οποίο ψάχνει κάπου να εκτονωθεί. Όταν δεν δίνεται χώρος σε ένα παιδί να εκφράσει τα συναισθήματά του και τα καταπιέζει, αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα εκδηλωθεί με επιθετικότητα. Είτε προς τον εαυτό του είτε προς τους άλλους.

Είναι σημαντικό να δίνουμε χώρο στα παιδιά να εκφράζονται, δημιουργώντας τους ένα ασφαλές περιβάλλον όπου δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος σκέψεις, ούτε σωστά ή λάθος συναισθήματα, παρά μόνο λειτουργικά και δυσλειτουργικά. Έτσι μόνο θα καταφέρουν να έχουν συναισθηματική αμεσότητα, δηλαδή να εκφράζονται χωρίς να φοβούνται».



Ποια είναι η σύγχρονη επιστημονική πρόταση προσέγγισης των ζητημάτων ψυχικής υγείας;

«Η αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας οφείλει να είναι ολιστική. Ήδη από μια καλημέρα, από μια απλή ερώτηση «είσαι καλά;», από την δήλωση της διαθεσιμότητας μας «αν θελήσεις ποτέ να μιλήσεις είμαι εδώ», από ενα χαμόγελο σε εναν άγνωστο στον δρόμο ή από μια μικρή πράξη καλοσύνης. Από αυτά τα απλά και μικρά ξεκινάει να καλλιεργείται μια κουλτούρα ασφάλειας, σύνδεσης και αλληλοϋποστήριξης.

Πέρα από την κοινωνική διάσταση, υπάρχει και μια γενετική συνιστώσα στις ψυχικές διαταραχές η οποία μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε επίπεδο πρόληψης. Αν κάποιος γνωρίζει ότι υπάρχει στο οικογενειακό του ιστορικό μια ψυχική διαταραχή, μπορεί να ξεκινήσει την πρόληψη χωρίς να έχει εκδηλωθεί κάποιο σύμπτωμα ή κάποιο επεισόδιο.

Στην Κλίμακα εφαρμόζουμε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου που στοχεύουν στην αποτροπή κρίσεων προτού αυτές εξελιχθούν σε σοβαρές καταστάσεις. Μία από αυτές αποτελεί η Γενετική συμβουλευτική σε νέα ζευγάρια. Αυτή η υπηρεσία αποτελεί ένα εργαλείο που βοηθά τα νέα ζευγάρια να κατανοήσουν τις ψυχικές προδιαθέσεις που μπορεί να κληρονομήσουν τα παιδιά τους. Αυτή η διαδικασία δίνει στα ζευγάρια τη δυνατότητα να αναπτύξουν στρατηγικές που μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ψυχικών διαταραχών στους απογόνους τους. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν υγιεινές συνήθειες ζωής, εκπαίδευση στη διαχείριση του άγχους και της ψυχικής υγείας και παροχή ψυχολογικής υποστήριξης που ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα.

Όταν η διαταραχή έχει ήδη εμφανιστεί, χρειάζεται στήριξη από ειδικούς ψυχικής υγείας. Η θεραπεία μπορεί να είναι ψυχοθεραπευτικής φύσεως, φαρμακευτική ή συνδυαστική, πάντα με εξατομικευμένο πλάνο, με σεβασμό στον άνθρωπο πίσω από τη διάγνωση.

Τέλος, η αυτοφροντίδα δεν πρέπει να θεωρείται πολυτέλεια. Ύπνος, ισορροπία διατροφής, φυσική δραστηριότητα, επαφή με τη φύση, επαφές με ανθρώπους, θέσπιση προσωπικών ορίων, όλα αυτά τα «γύρω γύρω» συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ψυχικής «ασπίδας».

Η ψυχική υγεία αποτελεί «κλειδί» για μια καλύτερη ζωή. Είναι αδύνατο, εξάλλου, να ζήσουμε καλά, εάν δεν είμαστε υγιείς τόσο σε σωματικό όσο και ψυχικό και συναισθηματικό επίπεδο. Ας φροντίσουμε την ψυχή μας, όπως φροντίζουμε το σώμα μας.

Η 10η Οκτωβρίου μας δίνει μια συλλογική ευκαιρία να δεσμευτούμε στο να μην αφήνουμε κανέναν/καμία να υποφέρει σιωπηλά. Να χτίσουμε μια κοινωνία όπου η ψυχική υγεία δεν είναι ταμπού, αλλά κομμάτι της καθημερινής φροντίδας».