«Αττικόν»: ΕΔΕ για το περιστατικό με την 22χρονη που έπαθε αλλεργικό σοκ

Η διοίκηση ανακοίνωσε τη διεξαγωγή ΕΔΕ για το περιστατικό αλλεργικού σοκ σε 22χρονη ασθενής.

Απάντηση αναφορικά με το περιστατικό με 22χρονη ασθενή, η οποία έπαθε αλλεργικό σοκ μετά από χορήγηση λάθος αγωγής από τις νοσηλεύτριες, έδωσε το νοσοκομείο «Αττικόν».

Το νοσοκομείο επιβεβαίωσε το περιστατικό επισημαίνοντας πως πλέον δεν αντιμετωπίζει προβλήματα η ασθενής, ενώ προανήγγειλε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τα αίτια του λάθους των νοσηλευτριών, οι οποίες συνελήφθησαν από την αστυνομία και αμέσως αφέθηκαν ελεύθερες.

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00΄, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της. Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος», αναφέρει η λιτή ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Το περιστατικό αυτό συνέβη όταν η γυναίκα νοσηλευόταν και οι δύο νοσηλεύτριες φέρεται να της χορήγησαν λάθος αγωγή.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην συνέχεια στην αστυνομία (η οποία συνέλαβε τις νοσηλεύτριες), η κοπέλα εμφάνισε αλλεργική αντίδραση στο συγκεκριμένο φάρμακο, ωστόσο τώρα είναι καλά στην υγεία της.

Σε βάρος των δύο νοσηλευτριών σχηματίστηκε δικογραφία, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και διατάχθηκε παραγγελία για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στην 22χρονη.