Φιέστα Άδωνη και για τα ψηφιακά ραντεβού

Καθημερινά βιώνουν οι ασθενείς σε κάθε γωνιά της χώρας τραγικές καταστάσεις στα υποστελεχωμένα δημόσια νοσοκομεία, με πολύωρες αναμονές στα επείγοντα και πολύμηνες καθυστερήσεις για ένα ραντεβού, αποτέλεσμα της επίμονης απαξίωσης του ΕΣΥ από την κυβέρνηση της Ν.Δ. Οσοι έχουν τη δυνατότητα εξαναγκάζονται να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα και όσοι δεν την έχουν δεν προχωρούν στην κρίσιμη για την εξέλιξη της υγείας τους θεραπεία! Κοινώς όπου φτωχός και η μοίρα του.

Στη δύσκολη αυτή συνθήκη η κυβέρνηση της Ν.Δ. αποφασισμένη προχωράει, με όχημα την «ψηφιακή μετάβαση», το πολυδιαφημισμένο «νέο ΕΣΥ», το εμπορευματοποιημένο ΕΣΥ, που θα κοστίσει ακόμα πιο ακριβά σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Το «νέο ΕΣΥ» δεν προβλέπει μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, ούτε δημιουργία νέων νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αλλά μια σειρά από αναβαθμίσεις μεταξύ των οποίων και ψηφιακές με «ισχυρά εργαλεία» που «θα αλλάξουν τα πάντα στην Υγεία» σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη.

Αποτελέσματα

Στην κατεύθυνση αυτή, σε νέα φιέστα, ο Αδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, παρουσίασε χθες τα πρώτα, βιαστικά αποτελέσματα δύο «ψηφιακών λύσεων» της κυβέρνησής του - μία εφαρμογή αξιολόγησης των υπηρεσιών των δημόσιων νοσοκομείων από τους ασθενείς και το ηλεκτρονικό σύστημα ραντεβού στο ΕΣΥ.

«Τους τελευταίους μήνες, οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την Υγεία στην Ελλάδα είναι συνεχείς. Η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται ολοένα και πιο εύκολη», σημείωσε ο υπουργός Υγείας. Με την «ψηφιακή μετάβαση» να αποδεικνύεται εργαλείο για τη εμβάθυνση της εγκληματικής πολιτικής και στην Υγεία, οι αρμόδιοι υπουργοί υποστήριξαν ότι μέσω μιας ακόμα «έξυπνης λύσης» θα «διορθωθούν τα κακώς κείμενα». Ούτε λόγος για μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών (6.500 οργανικά κενά σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ) και νοσηλευτών (20.000 οργανικά κενά σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ) και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, όσα διεκδικούν χρόνια τώρα ασθενείς, εργαζόμενοι στο ΕΣΥ.

«Η ψηφιακή μετάβαση της Υγείας γίνεται πραγματικότητα. Συνεχίζουμε με ταχύτητα, συνέπεια και σχέδιο για ένα αποτελεσματικό ψηφιακό σύστημα Υγείας που θέτει στο επίκεντρο τον πολίτη», είπε από την πλευρά του ο Δημήτρης Παπαστεργίου. «Υλοποιούνται έργα που απλοποιούν τη ζωή των πολιτών και κάνουν την πρόσβαση στην Υγεία ευκολότερη», σχολίασε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ενώ ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους μίλησε για «ένα σύστημα πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό και πιο ανθρώπινο»! Μέχρι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση βίντεο στο TikTok έκανε λόγο για «μεγάλη καινοτομία», «μια επανάσταση στο ΕΣΥ»!

Αξιολόγηση

Οσον αφορά την αξιολόγηση των υπηρεσιών Υγείας της κυβέρνησης της Ν.Δ. οι ασθενείς φαίνεται να της γυρνούν την πλάτη, αφού σε αυτήν το πρώτο τρίμηνο (ξεκίνησε τον Ιούλιο) συμμετείχε μόλις 1 στους 5 ασθενείς από όσους έλαβαν το σχετικό μήνυμα από το υπουργείο Υγείας, ενώ άγνωστος παραμένει ο συνολικός αριθμός των συμπολιτών μας που νοσηλεύτηκαν στο ΕΣΥ το αντίστοιχο διάστημα.

Ειδικότερα, απεστάλησαν 79.237 SMS -με 35 ερωτήσεις, χρόνο συμπλήρωσης 3 λεπτών εντός 7 ημερών από την αποστολή τους- σε ισάριθμους ασθενείς σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του εξιτηρίου τους που νοσηλεύθηκαν σε 111 νοσοκομεία και 631 κλινικές. Από αυτά τα SMS, απαντήθηκαν τα 14.800, δηλαδή ποσοστό 18,67%.

Δεν λαμβάνουν όμως όλοι μήνυμα. «Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική και αυτόματη. Απ’ όσους λαμβάνουν εξιτήριο, παίρνουν αυτόματα μήνυμα όσοι έχουν άυλη συνταγογράφηση και έχουν έστω μία μέρα νοσηλείας», σύμφωνα με τον υπουργό, ενώ εξαιρούνται τα ογκολογικά, ψυχιατρικά και παιδιατρικά νοσοκομεία.

Από όσους ρωτήθηκαν ο γενικός μέσος όρος ικανοποίησης των πολιτών βρίσκεται στο 4 στα 5. Το 92% των ασθενών δήλωσε ότι βρήκε τον γιατρό που χρειαζόταν και το 91% έλαβε σαφείς οδηγίες από το προσωπικό κατά το εξιτήριο. Η συνεργασία μεταξύ των τμημάτων του νοσοκομείου λαμβάνει ποσοστό 78%.

Χαμηλή βαθμολογία συγκέντρωσαν η ικανοποίηση των ασθενών που αφορά την επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού (61%), οι τομείς σίτισης, καθαριότητας και φύλαξης, αλλά και η ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους.

Για τη χαμηλή βαθμολογία που έλαβε η ενημέρωση από το προσωπικό των νοσοκομείων για τα δικαιώματα των ασθενών, ο Αδ. Γεωργιάδης είπε ότι το υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει σε συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών στη δημιουργία γραφείων ενημέρωσης σε όλα τα νοσοκομεία. «Ασφαλώς υπάρχουν δυσκολίες, ασφαλώς χρειάζονται βελτιώσεις. Αλλά η εικόνα είναι ξεκάθαρη: το ΕΣΥ δεν καταρρέει», σημείωσε.

To «1566»

Οσον αφορά το «νέο εργαλείο» των ηλεκτρονικών ραντεβού, μέσω των τριών πυλών -του τηλεφωνικού αριθμού «1566» που κλείνει τρίμηνο και των finddoctors.gov.gr και My Health App που ξεκίνησαν την 1η Οκτωβρίου-, ο υπουργός μίλησε για «μεγάλο όγκο ραντεβού», γεγονός που δεν αποδεικνύει τις ανάγκες του κόσμου σε περίθαλψη και τα τεράστια κενά που υπάρχουν σε προσωπικό αλλά, όπως είπε, «την τεράστια απήχηση και το ενδιαφέρον που δείχνουν οι πολίτες για το νέο σύστημα το οποίο ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό».

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας από τα τηλεφωνικά κέντρα της γραμμής «1566», καταγράφηκαν περισσότερες από 600.000 κλήσεις πολιτών και κλείστηκαν 200.000 ραντεβού. Επίσης σε 127 νοσοκομεία, προστέθηκαν 7 εκατ. ραντεβού τα οποία καλείται να φέρει εις πέρας το ίδιο, ήδη εξαντλημένο και γερασμένο προσωπικό του ΕΣΥ.