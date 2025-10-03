«Λίγη ντροπή δεν βλάπτει» - Οι εργαζόμενοι του Κρατικού Νίκαιας απαντούν στον Άδωνι

Τον αποτροπιασμό τους δηλώνουν οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Νίκαιας, καταγγέλλοντας τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη για τις απίστευτες δηλώσεις του στο OPEN εναντίον του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι αλλά και των προσωπικών γιατρών του, δηλώσεις τις οποίες επαναλαμβάνει από χθες.
«Χωρίς ίχνος ντροπής, ποιός την έχασε άλλωστε για να την βρει αυτός, δεν δίστασε να χλευάσει και να ειρωνευτεί τον πατέρα ενός από τα θύματα της εγκληματικής πολιτικής της δικής του και των προηγούμενων κυβερνήσεων», τονίζει ο σύλλογος των εργαζομένων στο νοσοκομείο.
Υπενθυμίζουν στον υπουργό Υγείας ότι οι υγειονομικοί αποδεικνύουν την δουλειά τους και αξιολογούνται από τους ασθενείς τους σε καθημερινή βάση, ενώ τονίζουν ότι κανένας γιατρός δε θα βγάλει «στα μανταλάκια τις εξετάσεις των ασθενών του.
«Και λίγη ντροπή δεν βλάπτει κύριε Γεωργιάδη», καταλήγει η ανακοίνωση του συλλόγου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Το σωματείο Νοσοκομείου Νίκαιας εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις δηλώσεις του Α. Γεωργιάδη σχετικά με τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι και τους θεράποντες ιατρούς του.
Ο ανεκδιήγητος υπουργός Υγείας ισχυρίστηκε ότι η υγεία του κυρίου Ρούτσι είναι μια χαρά, αφήνοντας αιχμές για το αν ο Πάνος Ρούτσι είναι πραγματικά απεργός πείνας. Χωρίς ίχνος ντροπής, ποιός την έχασε άλλωστε για να την βρει αυτός, δεν δίστασε να χλευάσει και να ειρωνευτεί τον πατέρα ενός από τα θύματα της εγκληματικής πολιτικής της δικής του και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Στην προσπάθεια του να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, στο στόχαστρο μπήκαν και οι γιατροί του Π. Ρούτσι, και η Ο.Κοσμοπούλου, παθολόγος- λοιμωξιολόγος και μέλος του ΔΣ του σωματείου μας, με την ανεκδιήγητη κατηγορία ότι κάνουν πολιτική και όχι ιατρική.
Οι υγειονομικοί κύριε Γεωργιάδη, αποδεικνύουμε καθημερινά την δουλειά μας και λογοδοτούμε και αξιολογούμαστε στους εκατοντάδες ασθενείς μας. Και έχουμε κάθε δικαίωμα να έχουμε πολιτική άποψη, να ασκούμε κριτική και να έχουμε δράση ενάντια σε εγκληματικές πολιτικές, όπως της κυβέρνησης της ΝΔ. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι του καθήκοντος και της προσφοράς μας στους ασθενείς μας, ο αγώνας ενάντια στην πολιτική που βάζει τα κέρδη πάνω από τις ζωές.
Και επειδή ο υπουργός Υγείας, ουδεμία σχέση έχει με την υγεία και καλό θα ήταν να μην μιλάει πολύ γιατί εκτίθεται, να τον ενημερώσουμε ότι κανένας γιατρός δεν θα βγάλει "στα μανταλάκια" τις εξετάσεις των ασθενών του για να τον ευχαριστήσει και επίσης ότι κάθε ασθενής έχει δικαίωμα να επιλέξει το γιατρό του χωρίς να πάρει άδεια από κανέναν.
Αυτά. Και λίγη ντροπή δεν βλάπτει κύριε Γεωργιάδη...
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
