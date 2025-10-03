«Λίγη ντροπή δεν βλάπτει» - Οι εργαζόμενοι του Κρατικού Νίκαιας απαντούν στον Άδωνι

Το σωματείο Νοσοκομείου Νίκαιας εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις δηλώσεις του Α. Γεωργιάδη σχετικά με τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι και τους θεράποντες ιατρούς του.

Ο ανεκδιήγητος υπουργός Υγείας ισχυρίστηκε ότι η υγεία του κυρίου Ρούτσι είναι μια χαρά, αφήνοντας αιχμές για το αν ο Πάνος Ρούτσι είναι πραγματικά απεργός πείνας. Χωρίς ίχνος ντροπής, ποιός την έχασε άλλωστε για να την βρει αυτός, δεν δίστασε να χλευάσει και να ειρωνευτεί τον πατέρα ενός από τα θύματα της εγκληματικής πολιτικής της δικής του και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Στην προσπάθεια του να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, στο στόχαστρο μπήκαν και οι γιατροί του Π. Ρούτσι, και η Ο.Κοσμοπούλου, παθολόγος- λοιμωξιολόγος και μέλος του ΔΣ του σωματείου μας, με την ανεκδιήγητη κατηγορία ότι κάνουν πολιτική και όχι ιατρική.

Οι υγειονομικοί κύριε Γεωργιάδη, αποδεικνύουμε καθημερινά την δουλειά μας και λογοδοτούμε και αξιολογούμαστε στους εκατοντάδες ασθενείς μας. Και έχουμε κάθε δικαίωμα να έχουμε πολιτική άποψη, να ασκούμε κριτική και να έχουμε δράση ενάντια σε εγκληματικές πολιτικές, όπως της κυβέρνησης της ΝΔ. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι του καθήκοντος και της προσφοράς μας στους ασθενείς μας, ο αγώνας ενάντια στην πολιτική που βάζει τα κέρδη πάνω από τις ζωές.

Και επειδή ο υπουργός Υγείας, ουδεμία σχέση έχει με την υγεία και καλό θα ήταν να μην μιλάει πολύ γιατί εκτίθεται, να τον ενημερώσουμε ότι κανένας γιατρός δεν θα βγάλει "στα μανταλάκια" τις εξετάσεις των ασθενών του για να τον ευχαριστήσει και επίσης ότι κάθε ασθενής έχει δικαίωμα να επιλέξει το γιατρό του χωρίς να πάρει άδεια από κανέναν.

Αυτά. Και λίγη ντροπή δεν βλάπτει κύριε Γεωργιάδη...

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ