Το ΕΣΥ θέλει ενίσχυση, όχι ψηφιακά παραμύθια

Την ώρα που σωρεύονται τα οργανικά κενά στο δημόσιο σύστημα Υγείας με αποτέλεσμα πολίτες και υγειονομικό προσωπικό να ταλαιπωρούνται από κοινού, η κυβέρνηση φέρνει «αναβαθμίσεις» σε ψηφιακό, ενεργειακό και κτιριακό επίπεδο ● Η ένταξη των ραντεβού των δημόσιων νοσοκομείων στο ηλεκτρονικό σύστημα ραντεβού, για την οποία πανηγυρίζει ο κ. Γεωργιάδης, απλά μετατοπίζει το πρόβλημα

Χωρίς ντροπή για το οριακό σημείο στο οποίο έχει οδηγήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η κυβέρνηση της Ν.Δ. επιχειρεί να παρουσιάσει ότι με την «ψηφιακή μετάβαση» θα αντιμετωπίσει το ορθάνοιχτο μέτωπο της γονατισμένης Υγείας από τις καταστροφικές πολιτικές της. Αντί να ομολογήσει ότι με την επιλογή της να χρηματοδοτήσει τομείς όπως είναι η «ψηφιακή μετάβαση» σε χώρους που διασφαλίζουν την κερδοφορία, όπως είναι ο ευαίσθητος χώρος της Υγείας, δεν επιζητά να διευκολύνει τους πολίτες, αλλά να να τους επιβαρύνει προσαρμόζοντας το ΕΣΥ στη λογική της ενιαίας αγοράς Υγείας.

Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης, που δεν προβλέπουν μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, ούτε δημιουργία νέων νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) παρά μόνο «αναβαθμίσεις» κάθε λογής -ψηφιακές, ενεργειακές, κτιριακές- θα οδηγήσουν σε περαιτέρω εμπορευματοποίηση της Υγείας και εν τέλει θα κοστίσουν ακριβά σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

Στην κατεύθυνση αυτή ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε την ένταξη των ραντεβού των νοσοκομείων του ΕΣΥ στο ηλεκτρονικό σύστημα ραντεβού. Με μεγαλοστομίες μέχρι και για «υπερτριπλασιασμό» (!) των ραντεβού και «προσθήκη 7 εκατ. ραντεβού (!) στα 3 εκατ. ήδη υπάρχοντα» ο Αδ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ δήλωσε συγκινημένος και έκανε λόγο για «μεγάλη ημέρα» και «ένα από τα μεγαλύτερά μου οράματα» που επιτέλους «έγινε πραγματικότητα». «Μιλάμε για μία μικρή επανάσταση!» κατέληγε.

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας ισχυρίζεται ότι με τις αλλαγές που εισάγει και με την καταγραφή όλων των ραντεβού σε μία ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα «δεν θα χάνονται ραντεβού», «δεν θα υπάρχουν διπλές καταχωρίσεις», «ο πολίτης θα γνωρίζει με διαφάνεια πότε και πού θα εξυπηρετηθεί χωρίς αναμονή» και ότι «ο αριθμός των ασθενών που εξετάζονται στα τακτικά ιατρεία θα αυξηθεί στις 830.000 από τις 500.000».

Ισχυρίζεται ακόμα ούτε λίγο, ούτε πολύ ότι για όλα φταίνε οι νοσοκομειακοί γιατροί. «Για τις τεράστιες αναμονές για ένα τακτικό ραντεβού στα τακτικά ιατρεία, για το γεγονός ότι οι ασθενείς ψάχνουν να βρουν γιατρό με το κιάλι και καταφεύγουν στα απογευματινά επί πληρωμή ιατρεία ή στον ιδιωτικό τομέα, δεν ευθύνονται οι τραγικές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων και η αποψίλωση της ΠΦΥ, αλλά οι νοσοκομειακοί γιατροί που “λουφάρουν” και δεν πραγματοποιούν τον αναγκαίο αριθμό τακτικών ιατρείων, και οι δεκάδες χιλιάδες διπλές καταχωρίσεις, γιατί διαφορετικά δεν εξηγείται πώς θα διπλασιαστεί ο αριθμός των ασθενών που θα εξετάζονται στο πλαίσιο των τακτικών ιατρείων των νοσοκομείων» καταδεικνύουν οι νοσοκομειακοί γιατροί.

Ανακοίνωση ΟΕΝΓΕ

«Ας αφήσει η κυβέρνηση τα ψηφιακά παραμύθια και ας στελεχώσει τα νοσοκομεία και την ΠΦΥ με το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, ώστε κανείς ασθενής να μην είναι αναγκασμένος να “ξεροσταλιάζει” για ένα τακτικό ραντεβού και να διανύει χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας του για να εξεταστεί από γιατρό κατάλληλης ειδικότητας» ήταν η άμεση απάντηση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) που ζήτησε δεκαπενθήμερη αναβολή στην εφαρμογή της απόφασης μέχρι να ρυθμιστούν συγκεκριμένες παράμετροι και συνάντηση με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.

Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης υποβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας και δηλώνουν άγνοια για το έργο των νοσοκομειακών γιατρών -τακτικά ιατρεία, επείγοντα περιστατικά, χειρουργεία, νοσηλευόμενοι κλινικής-, το οποίο υποβαθμίζουν περαιτέρω. Επιπλέον τους υποχρεώνουν σε αύξηση των εβδομαδιαίων ραντεβού και εισάγουν διάρκεια επίσκεψης τα 10 λεπτά!

Διερωτώνται οι νοσοκομειακοί γιατροί πώς ο ένας ή οι δύο γιατροί σε μια κλινική που είναι αναγκασμένοι να εφημερεύουν στα επείγοντα μέρα παρά μέρα, ακόμα και κάθε μέρα, και ταυτόχρονα να περιθάλπουν τους νοσηλευόμενους ασθενείς, θα πραγματοποιούν και τακτικά ιατρεία; Στο Νοσοκομείο της Σάμου, όπου εδώ και 7 χρόνια δεν πραγματοποιούνται παθολογικά εξωτερικά ιατρεία αφού υπάρχει μόλις μία παθολόγος, πώς θα πραγματοποιούνται τακτικά ιατρεία; Σε τμήματα με τραγική ιατρική υποστελέχωση όπου οι γιατροί υπερεξοντώνονται με αναγκαστική υπερεφημέρευση μην επαρκώντας ούτε για τα επείγοντα περιστατικά και τους νοσηλευόμενους, ποιος θα πραγματοποιεί τακτικά ιατρεία; Αλλά ακόμα και σε τμήματα ιατρικών ειδικοτήτων μεγάλων νοσοκομείων, όπου οι γιατροί με μεγάλο κόπο και με δική τους πρωτοβουλία βλέπουν ατύπως καθημερινά πλειάδα ασθενών χωρίς επίσημο ραντεβού, γιατί καθυστερεί ανεπίτρεπτα, ποιος θα κάνει τακτικά ιατρεία

«Η κυβέρνηση της Ν.Δ. η οποία έχει απογειώσει την πολιτική της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της υγείας, με συνέπεια την τραγική υποστελέχωση των δομών της ΠΦΥ και των νοσοκομείων, καταφεύγει για μία ακόμα φορά σε επικοινωνιακά τεχνάσματα για να μετακυλήσει τις δικές της ευθύνες στους γιατρούς και στους υπόλοιπους υγειονομικούς» τονίζουν οι νοσοκομειακοί και διεκδικούν αποφασιστική ενίσχυση με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων, έτσι ώστε οι ασθενείς να μπορούν έγκαιρα, χωρίς αναμονές, να παρακολουθούνται στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, και πλήρη ανάπτυξη της δημόσιας ΠΦΥ η οποία θα έπρεπε να είναι ο βασικός πυλώνας της τακτικής παρακολούθησης.