Οι κάτοικοι της Αίγινας στους δρόμους για το κέντρο υγείας του νησιού

Η Πρωτοβουλία Αγώνα για το Κέντρο Υγείας Αίγινας οργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, πορεία και συμβολικό κλείσιμο του λιμανιού εξαιτίας της τραγικής υποστελέχωσης του Κέντρου Υγείας και ως συμπαράσταση στους εργαζόμενους του, οι οποίοι διώκονται για παραλείψεις για τις οποίες ευθύνεται αποκλειστικά η κυβερνητική πολιτική, το Υπουργείο Υγείας και η 2η ΥΠΕ.
Η Πρωτοβουλία καλεί όλους τους Αιγινήτες να βρίσκονται την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 11 π.μ. στην Παλιά Προβλήτα.
Το αίτημα των κατοίκων του νησιού είναι να γίνουν μόνιμες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και οδηγών ασθενοφόρου-διασωστών.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχασε τη ζωή της μια γυναίκα διότι δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου, αναδεικνύοντας τη σοβαρή υποστελέχωση του κέντρου υγείας.
Η Πρωτοβουλία αποτελείται από τους εξής Συλλόγους και Σωματεία:
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Ε. ΝΗΣΙΩΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
- ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΧΕΙΑΣ ΡΑΧΗΣ «ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟΝ ΟΡΟΣ»
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑΓΡΟΥ-ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
- ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ «Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
- ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
- ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
- ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΝΗΤΙΣΣΑΣ
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
- ΑΙΓΙΝΑΙΑ
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ
- JAZZ SOLIDARITY NETWORK/AEGINA JAZZ FESTIVAL
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ : ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Η Αίγινα παρέμεινε και φέτος στην πρώτη τριάδα των τουριστικών προορισμών της χώρας με υπεραυξημένα τα κέρδη των ακτοπλοϊκών εταιριών, σημαδεύτηκε ωστόσο από τραγικά συμβάντα λόγω της σοβαρότατης υποστελέχωσης του Κέντρου Υγείας του νησιού. Του μοναδικού φορέα που εξυπηρετεί επείγοντα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο.
Οι εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας, η ΕΙΝΑΠ, η ΟΕΝΓΕ,τα σωματεία, οι σύλλογοι και οι πολίτες του νησιού είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα για τις σημαντικές ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και για τις ελλείψεις σε οδηγούς και πληρώματα ασθενοφόρου. Οι υπεύθυνοι, για άλλη μια φορά κώφευσαν στις διαρκείς και επίμονες εκκλήσεις. Μηδενικές προσλήψεις, μετακινήσεις ανειδίκευτων γιατρών, μπλοκάκια, υποσχέσεις και ψέματα ήταν η «βοήθεια» που πρόσφεραν στο νησί μας αυτό το τόσο δύσκολο καλοκαίρι αυξημένης τουριστικής κίνησης. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια πορεία συνεχούς απαξίωσης και εμπορευματοποίησης της δημόσιας υγείας που έχουν οδηγήσει διαχρονικά οι κυβερνήσεις.
Τα τελευταία γεγονότα τα γνωρίζουμε όλοι και όλες. Εργαζόμενοι διώχθηκαν, εξυβρίστηκαν δια στόματος του Υπουργού Υγείας κ. Γεωργιάδη μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, ο οποίος δεν δίστασε να προσβάλλει την εργασιακή και ηθική ακεραιότητα των οδηγών και των πληρωμάτων ασθενοφόρων. Χωρίς να έχει αποδοθεί το πόρισμα της ΕΔΕ στους άμεσα ενδιαφερόμενους, ο κύριος Γεωργιάδης ανέγνωσε τμήμα του πορίσματος, σύμφωνα με το οποίο, στο τραγικό συμβάν του πνιγμού στην Αγ. Μαρίνα υπήρξε «ελλιπής συνεργασία μεταξύ των οδηγών», ενώ στη συνέχεια επιδόθηκε σε μια απαράδεκτη εξύβριση των εργαζομένων και μια σειρά από ασύστολα ψεύδη.
Ο υπουργός Υγείας γνωρίζει πολύ καλά ότι βάρδιες ετοιμότητας δεν προβλέπονται στη σύμβαση των οδηγών και πληρωμάτων ασθενοφόρου. Γνωρίζει επίσης ότι όταν μιλάμε για προσωπικό Κέντρου Υγείας, δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι που μετακινούνται σε αυτό για λίγες μέρες ή μια φορά το μήνα ή με μπλοκάκι. Γνωρίζει και αν δεν γνωρίζει να το μάθει, ότι η Αίγινα δεν είναι ένα νησί που έχει κόσμο 3 μήνες το καλοκαίρι όπως είπε, αντίθετα, η Αίγινα έχει κόσμο όλο το χρόνο, πολίτες που δικαιούνται την πλήρη κάλυψη των υγειονομικών τους αναγκών.
Και αν αυτοί μπορούν να στηρίζονται πάνω σε ψέματα, εμείς υγειονομικοί και κάτοικοι είμαστε με την πραγματικότητα και την αλήθεια. Κενές βάρδιες νοσηλευτών/τριων, εφημερίες που καλύπτονται από γιατρούς με μετακίνηση από άλλες υγειονομικές μονάδες, κενές θέσεις οδηγών και πληρωμάτων ασθενοφόρου, μείωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο 50% από το 2019 έως και σήμερα, 660 κλήσεις για ασθενοφόρο από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2025, επισφαλείς συνθήκες εργασίας και υπερκόπωση των εργαζομένων. Αυτή είναι η αλήθεια που εμείς ζούμε κάθε μέρα. Και πάνω από αυτή την αλήθεια δεν μπορεί να περάσει κανένα ψέμα κανενός «υπευθύνου».
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΡΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΑΓΚΗ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΓΕΝΝΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ, ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 11πμ
Πρωτοβουλία Αγώνα για το Κέντρο Υγείας Αίγινας (αποτελείται από 19 Συλλόγους και Σωματεία της Αίγινας)
Εργαζόμενοι και εργαζόμενες του Κέντρου Υγείας
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας