Οι κάτοικοι της Αίγινας στους δρόμους για το κέντρο υγείας του νησιού

Η Αίγινα παρέμεινε και φέτος στην πρώτη τριάδα των τουριστικών προορισμών της χώρας με υπεραυξημένα τα κέρδη των ακτοπλοϊκών εταιριών, σημαδεύτηκε ωστόσο από τραγικά συμβάντα λόγω της σοβαρότατης υποστελέχωσης του Κέντρου Υγείας του νησιού. Του μοναδικού φορέα που εξυπηρετεί επείγοντα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο.

Οι εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας, η ΕΙΝΑΠ, η ΟΕΝΓΕ,τα σωματεία, οι σύλλογοι και οι πολίτες του νησιού είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα για τις σημαντικές ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και για τις ελλείψεις σε οδηγούς και πληρώματα ασθενοφόρου. Οι υπεύθυνοι, για άλλη μια φορά κώφευσαν στις διαρκείς και επίμονες εκκλήσεις. Μηδενικές προσλήψεις, μετακινήσεις ανειδίκευτων γιατρών, μπλοκάκια, υποσχέσεις και ψέματα ήταν η «βοήθεια» που πρόσφεραν στο νησί μας αυτό το τόσο δύσκολο καλοκαίρι αυξημένης τουριστικής κίνησης. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια πορεία συνεχούς απαξίωσης και εμπορευματοποίησης της δημόσιας υγείας που έχουν οδηγήσει διαχρονικά οι κυβερνήσεις.

Τα τελευταία γεγονότα τα γνωρίζουμε όλοι και όλες. Εργαζόμενοι διώχθηκαν, εξυβρίστηκαν δια στόματος του Υπουργού Υγείας κ. Γεωργιάδη μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, ο οποίος δεν δίστασε να προσβάλλει την εργασιακή και ηθική ακεραιότητα των οδηγών και των πληρωμάτων ασθενοφόρων. Χωρίς να έχει αποδοθεί το πόρισμα της ΕΔΕ στους άμεσα ενδιαφερόμενους, ο κύριος Γεωργιάδης ανέγνωσε τμήμα του πορίσματος, σύμφωνα με το οποίο, στο τραγικό συμβάν του πνιγμού στην Αγ. Μαρίνα υπήρξε «ελλιπής συνεργασία μεταξύ των οδηγών», ενώ στη συνέχεια επιδόθηκε σε μια απαράδεκτη εξύβριση των εργαζομένων και μια σειρά από ασύστολα ψεύδη.

Ο υπουργός Υγείας γνωρίζει πολύ καλά ότι βάρδιες ετοιμότητας δεν προβλέπονται στη σύμβαση των οδηγών και πληρωμάτων ασθενοφόρου. Γνωρίζει επίσης ότι όταν μιλάμε για προσωπικό Κέντρου Υγείας, δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι που μετακινούνται σε αυτό για λίγες μέρες ή μια φορά το μήνα ή με μπλοκάκι. Γνωρίζει και αν δεν γνωρίζει να το μάθει, ότι η Αίγινα δεν είναι ένα νησί που έχει κόσμο 3 μήνες το καλοκαίρι όπως είπε, αντίθετα, η Αίγινα έχει κόσμο όλο το χρόνο, πολίτες που δικαιούνται την πλήρη κάλυψη των υγειονομικών τους αναγκών.

Και αν αυτοί μπορούν να στηρίζονται πάνω σε ψέματα, εμείς υγειονομικοί και κάτοικοι είμαστε με την πραγματικότητα και την αλήθεια. Κενές βάρδιες νοσηλευτών/τριων, εφημερίες που καλύπτονται από γιατρούς με μετακίνηση από άλλες υγειονομικές μονάδες, κενές θέσεις οδηγών και πληρωμάτων ασθενοφόρου, μείωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο 50% από το 2019 έως και σήμερα, 660 κλήσεις για ασθενοφόρο από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2025, επισφαλείς συνθήκες εργασίας και υπερκόπωση των εργαζομένων. Αυτή είναι η αλήθεια που εμείς ζούμε κάθε μέρα. Και πάνω από αυτή την αλήθεια δεν μπορεί να περάσει κανένα ψέμα κανενός «υπευθύνου».

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΡΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΑΓΚΗ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΓΕΝΝΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ, ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 11πμ

Πρωτοβουλία Αγώνα για το Κέντρο Υγείας Αίγινας (αποτελείται από 19 Συλλόγους και Σωματεία της Αίγινας)

Εργαζόμενοι και εργαζόμενες του Κέντρου Υγείας