Κρούσμα μηνιγγίτιδας στην Κρήτη - Νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ 20χρονος

Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, έπειτα από την επιβεβαίωση κρούσματος μηνιγγίτιδας σε 20χρονο άνδρα.
Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, o νεαρός εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική, όπου βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
Οι γιατροί έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν μετάδοσης της νόσου, ενώ πραγματοποιείται ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.
Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου αξιολογείται διαρκώς, από τους ειδικούς.
