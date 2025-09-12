Ο γολγοθάς και η δικαίωση της Φωτούλας Ντινάκη

Ως ειδική επιθεωρήτρια της ανατέθηκαν πολύ σημαντικές υποθέσεις όπως ο έλεγχος του ΚΕΕΛΠΝΟ και η τιμολόγηση φαρμάκων στην υπόθεση Novartis – δύο πολύ μεγάλα σκάνδαλα για τα οποία εν τέλει κανένας ποτέ δεν καταδικάστηκε στην Ελλάδα ● Αντί για εύσημα η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας του Παιδιατρικού Νοσοκομείου «διώκεται» ως «αντίποινα» για παραδειγματισμό ● Τελικά στις 25 Ιουλίου 2025 το αρμόδιο Πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα να μην τεθεί σε δυνητική αργία

Αν και δεν έχουμε «συνηθίσει» στα καλά νέα, ωστόσο υπάρχουν και οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Οπως αυτό που συνέβη πριν από λίγες εβδομάδες: πρόκειται για μια απόφαση σε σχέση με τη Δικαιοσύνη που φανερώνει ότι υπάρχουν κρατικοί λειτουργοί που λειτουργούν υπέρ του κράτους με εντιμότητα και ανεπηρέαστη κρίση.

Ο λόγος για την εξής απόφαση: στις 25 Ιουλίου 2025 δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε στο ΓΝΠΑ «Η Αγία Σοφία» η από 15/7/2025 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (ΥΠΕ) μέσω της οποίας το αρμόδιο Πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα, σε συνέχεια εμπεριστατωμένου νομικά σκεπτικού, να μην τεθεί η κυρία Φωτούλα Ντινάκη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας του Παιδιατρικού Νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία» σε δυνητική αργία. Πρόκειται για μια θετική απόφαση που ίσως μεν να αποτελεί την εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, ωστόσο φανερώνει ότι υπάρχουν δικαστές στη χώρα που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εν προκειμένω, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας του «Αγία Σοφία» δικαιώθηκε... Ωστόσο τα ζητήματα για τη Δικαιοσύνη αλλά και για το πώς εν τέλει θέλει αυτή η κυβέρνηση να λειτουργούν οι κρατικοί μηχανισμοί δεν σταματούν εδώ.

Ποιος είναι ποιος

Ποια είναι όμως η διωκόμενη προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας του «Αγία Σοφία» και για ποιους λόγους διώκεται κατά τρόπο ανηλεή, συκοφαντικό και εξόχως παράλογα κατασκευασμένο ως «επικίνδυνη για το δημόσιο συμφέρον»;

Η διωκόμενη διευθύντρια δεν «τρούπωσε» στη δημόσια διοίκηση από το παράθυρο, δεν είναι μια υπάλληλος που έχασε την εύνοια των διοικούντων και χρειάζεται να βγει από τη μέση, ούτε διορίστηκε από κάποιον υπουργό. Διορίστηκε με τον πλέον καθαρό και αξιοκρατικό τρόπο, τον μόνο που υπάρχει έως τώρα στην Ελλάδα: ως αριστούχος απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Πολιτική. Η ίδια υπηρέτησε το δημόσιο συμφέρον, μεταξύ άλλων και με την ιδιότητα της ειδικής επιθεωρήτριας του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης καταργήθηκε και όλα τα λοιπά Σώματα Επιθεωρητών/Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Εργασίας, Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχής Διαφάνειας, χάριν του «επιτελικού κράτους», που καθιέρωσε ο πρωθυπουργός και είναι υπό την άμεση εποπτεία του).

Το ότι η διωκόμενη διευθύντρια είχε την ιδιότητα της ειδικής επιθεωρήτριας είναι προφανώς και η αιτία των όσων επακολούθησαν και της συνέβησαν. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει μια μεγάλη και επικίνδυνη αλήθεια: Τα εδραιωμένα συστήματα δεν ανέχονται επ' ουδενί την ύπαρξη όσων κάνουν με εντιμότητα τη δουλειά τους, πόσο μάλλον αν αυτοί δεν είναι μίσθαρνοι, αλλά πρόθυμοι να καθαρίσουν το τοπίο. Η διωκόμενη έχει στο ενεργητικό της, εκτός των άλλων, ελεγκτική εμπειρία 20 χρόνων, τους οποίους ανάλωσε στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Μια ειδική επιθεωρήτρια που δεν δείλιασε ακόμη και όταν υβρίστηκε, προπηλακίστηκε από μερίδα του Τύπου (έντυπου και ηλεκτρονικού), διά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσον, από τα ίδια κάθε φορά ελεγχόμενα πρόσωπα. Ποια, όμως ήταν αυτά;

Γιατί «ενοχλεί»

Ως ειδική επιθεωρήτρια ανατέθηκαν στην κ. Ντινάκη πολύ σημαντικές υποθέσεις. Από αυτές, ξεχωρίζει η ανάθεση διενέργειας και ολοκλήρωση πληθώρας προκαταρκτικών εξετάσεων με εντολές της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, από την τότε προϊσταμένη Εισαγγελίας Διαφθοράς Ε. Ράικου, ως συντονίστρια Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών Ελεγκτικών Υπηρεσιών σε υποθέσεις μεταξύ των οποίων ο έλεγχος του ΚΕΕΛΠΝΟ και η τιμολόγηση φαρμάκων στην υπόθεση Novartis - δύο πολύ μεγάλα σκάνδαλα, για τα οποία εν τέλει κανένας ποτέ δεν καταδικάστηκε στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, δηλαδή, δεν υπάρχει απολύτως κανένας ένοχος γι' αυτά τα δύο σκάνδαλα.

Εχει σημασία να θυμίσουμε πως το ΚΕΕΛΠΝΟ (νυν ΕΟΔΥ) βρέθηκε στο επίκεντρο ερευνών για παράνομες προσλήψεις, κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, αδιαφανείς διαφημιστικές δαπάνες, αδιαφανείς συμβάσεις και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος στελεχών του οργανισμού καθώς και μελών διοικητικών συμβουλίων του ΚΕΕΛΠΝΟ. Οσο για το σκάνδαλο Novartis, που αφορούσε καταγγελίες για δωροδοκίες γιατρών και πολιτικών, χειραγώγηση τιμών φαρμάκων και επιρροή σε κρατικές αποφάσεις, στην Ελλάδα η υπόθεση δεν εκδικάστηκε καν, αν και δέκα πολιτικά πρόσωπα ενεπλάκησαν αρχικά, συμπεριλαμβανομένων πρώην πρωθυπουργών και υπουργών.

Πορίσματα

Για τους ελέγχους στις δύο αυτές υποθέσεις, υπεβλήθησαν από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (ΜΚΕ) που συστάθηκαν επί τούτου πολυάριθμες εμπεριστατωμένες πορισματικές εκθέσεις. Ειδικότερα για το ΚΕΕΛΠΝΟ κατατέθηκαν 74 πορίσματα (!), για τα οποία είτε συστήθηκαν ποινικές δικογραφίες είτε σε άλλες περιπτώσεις υπεβλήθησαν μηνυτήριες αναφορές από την Υπηρεσία Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της ΑΑΔΕ, που συμμετείχε στα συσταθέντα ΜΚΕ του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Και οι δύο αυτές υποθέσεις παραμένουν στην επικαιρότητα, αφού δύο εξ αυτών εκδικάζονται εξ αναβολής ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων και μάλιστα χωρίς παράσταση πολιτικής αγωγής εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου.

Από τα στοιχεία της δικογραφίας μιας εκ των ελεγχθεισών υποθέσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ προκύπτει ότι κατά την εκδίκασή της ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ερωτήθηκε αρμοδίως το νοσοκομείο και διατάχθηκε από τη διοίκηση του «Αγία Σοφία» εσωτερική έρευνα για ελεγχόμενο πρόσωπο της σχετικής δικογραφίας! Τα στοιχεία της έρευνας τότε υπεβλήθησαν μεν στη διοίκηση, το ερώτημα όμως είναι αν πράγματι παραδόθηκαν στους έχοντες έννομο συμφέρον και αν προσκομίστηκαν και ενώπιον του δικαστηρίου που εκδίκασε την υπόθεση και εξέδωσε απαλλακτική απόφαση, καθώς επίσης αν συνδέονται με μία εκ των εκδικαζομένων τώρα υποθέσεων, που αφορά τις 74 προσλήψεις του ΚΕΕΛΠΝΟ με ζημία του ελληνικού Δημοσίου άνω του 1.500.000 ευρώ.

Οσο για το σκάνδαλο Novartis, υπενθυμίζεται ότι εκεί η αγωγή του ελληνικού Δημοσίου απέβη άκαρπη ως αόριστη. Το ερώτημα εδώ είναι αν αξιοποιήθηκαν λογιστικά τα στοιχεία των διενεργηθέντων ελέγχων από τα συσταθέντα επί τούτου ΜΚΕ του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ώστε να προσδιοριστεί συγκεκριμένα η ενδεχόμενη ζημία του ελληνικού Δημοσίου από τη σχέση τιμολόγησης και διεθνών πωλήσεων της εταιρείας.

Από τους ελέγχους μεγάλων σκανδάλων, στην πειθαρχική δίωξη δίχως κανένα στοιχείο

Το ατύχημα, η αναρρωτική άδεια που δεν αναγνωρίστηκε και η παραπομπή της με πρόταση για επιβολή μέχρι και ποινής οριστικής παύσης

Είναι κατανοητό πως δεν επρόκειτο ποτέ τα εδραιωμένα συστήματα να αφήσουν ήσυχη μια υπάλληλο που απλά έκανε σωστά την εργασία που της ανατέθηκε. Παρ' όλα αυτά, τόσα χρόνια δεν μπόρεσαν να βρουν το οτιδήποτε, ώστε να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν εναντίον της. Τι συνέβη τώρα; Γιατί εκδιώκεται σήμερα η διευθύντρια του «Αγία Σοφία» με τόσο μένος, ώστε να ζητείται να της επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης;

Η ουσιαστική απάντηση είναι μία: Για κανέναν απολύτως λόγο - πρόκειται για εκδικητική πράξη. Ωστόσο οι διώκτες της δημιούργησαν έναν λόγο: Διώκεται γιατί δεν πρόλαβε να διενεργήσει την πέμπτη (!) κατά σειρά ΕΔΕ επί των ιδίων ανυπόστατων καταγγελιών σε βάρος ιατρών της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου, για τις οποίες είχαν προηγηθεί ήδη τέσσερα απαλλακτικά πορίσματα. Παρότι δεν υπήρξε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο εναντίον τους (και αυτό το επιβεβαίωσε και ο υπάλληλος που διενήργησε την τελευταία κατά σειρά ΕΔΕ), η ίδια ωστόσο έκανε εν νέου όλο τον έλεγχο, μελετώντας έγγραφα επί εγγράφων. Στο μεταξύ, υπέστη σοβαρό ατύχημα στο πόδι της, νοσηλεύτηκε σε δημόσιο νοσοκομείο και της χορηγήθηκε τρίμηνη αναρρωτική άδεια. Αυτή η άδεια αναγορεύθηκε από την υπηρεσία της σε αδίκημα «αδικαιολόγητης αποχής» από την εκτέλεση των καθηκόντων της - μα, πώς μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο; Η ίδια υπηρεσία που αποδέχεται την αναρρωτική άδεια ως απολύτως νόμιμη, μέσω δημόσιου νοσοκομείου, ξαφνικά αποφασίζει πως δεν έγινε κανένα ατύχημα, δεν υπήρξε νοσηλεία και η ασθενής «απέχει αδικαιολόγητα» από την εργασία της;

Διώκεται επίσης γιατί όταν επέστρεψε από την αναρρωτική της άδεια και έθεσε εαυτήν στη διάθεση της 1ης ΥΠΕ Αττικής, μελέτησε ενδελεχώς τους φακέλους της υπόθεσης που της είχαν αναθέσει και απηύθυνε ένα έγγραφο προς τη Νομική Υπηρεσία της 1ης ΥΠΕ Αττικής (στο πλαίσιο απολύτως της εντολής που είχε λάβει) στο οποίο πρότεινε να εξεταστεί η διαβίβαση της υπόθεσης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Με απλά λόγια, καθώς κανένας από τους προηγούμενους ελεγκτές της υπόθεσης των καρδιοχειρουργών στο «Ιπποκράτειο» δεν είχε βρει τίποτα μεμπτό, αλλά η υπηρεσία συνέχιζε (γιατί άραγε;) να δίνει εντολές για νέες ΕΔΕ, η διωκόμενη διευθύντρια πολύ λογικά είπε πως, πλέον, η υπόθεση πρέπει να πάει σε ανώτερο ελεγκτικό φορέα και εν προκειμένω στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Κάπου εδώ, ξεκινούν τα τραγελαφικά: Η παραπάνω πρόταση αξιολογήθηκε ως παράβαση καθήκοντος για όλα τα αδικήματα του κώδικα δημοσίων υπαλλήλων και χαρακτηρίστηκε «παρελκυστική και έντεχνη άρνηση εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος»!

Ακολούθησε κάτι εντελώς παράδοξο και παντελώς εξωθεσμικό: με εντολή του διοικητή του νοσοκομείου, διενεργήθηκε Ενορκη Διοικητική Εξέταση σε βάρος της κ. Ντινάκη και η ίδια εκλήθη σε ανωμοτί κατάθεση. Ενώπιον της κ. Ντινάκη, καθώς και ενώπιον της ορισθείσης γραμματέως, η εντελλομένη και διενεργήσασα την ΕΔΕ υπέγραψε ιδιοχείρως τη ληφθείσα κατάθεση. Πλην όμως, όπως καταδεικνύουν όλα τα στοιχεία (σ.σ.: τα οποία είναι όλα στη διάθεση της εφημερίδας), ένα άλλο, τρίτο πρόσωπο (εκτός εντολής) συνέγραψε και αυτό ιδιοχείρως το πόρισμα αυτής της ΕΔΕ σε βάρος της διωκόμενης διευθύντριας - κάτι που απαγορεύεται ρητώς, καθώς η ανάκριση είναι απολύτως μυστική, άρα το ότι έλαβε γνώση και τρίτο πρόσωπο που δεν ήταν εντεταλμένο προς τούτο είναι ξεκάθαρα παράνομο. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η διενεργήσασα την ΕΔΕ οικειοποιήθηκε πλήρως το κείμενο του τρίτου προσώπου και το κατέθεσε αυτολεξεί, ωσάν να ήταν το απαύγασμα της δικής της έρευνας, παραβιάζοντας βάναυσα την αρχή της μυστικότητας της ΕΔΕ, την αρχή της εύλογης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και όχι μόνον. Αλλος δηλαδή ομφαλοσκοπεί και γράφει και άλλος υπογράφει!

Εν τέλει, στις 15/7/2025, ημερομηνία κατά την οποία συνήλθε το Πειθαρχικό Συμβούλιο της 1ης ΥΠΕ Αττικής και εξέδωσε ομόφωνη απόφαση να μην τεθεί σε δυνητική αργία η διωκόμενη διευθύντρια, την ίδια μέρα εκδίδεται και η απόφαση του διοικητή του «Αγία Σοφία» για την παραπομπή της υπαλλήλου ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου με την πρόταση της επιβολής της ποινής οριστικής παύσης! Η ίδια κλήθηκε ενώπιον του συμβουλίου κατά τη δικάσιμο στις 23/7/2025 και ύστερα από τρεις μέρες (30/7/2025), το Δ.Σ. του νοσοκομείου αποφασίζει να παραπέμψει εν νέου την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 1ης ΥΠΕ Αττικής, με το ίδιο έωλο κατηγορητήριο! Αρα, πάμε πάλι από την αρχή!

Ερωτήσεις από σύσσωμη την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς

Από τις 2/12/2024 είχε ανατεθεί η διενέργεια συμπληρωματικής ΕΔΕ για τις ανώνυμες καταγγελίες σε βάρος γιατρών του «Ιπποκράτειου» σε άλλον υπάλληλο. Φυσικά ουδέποτε ενημερώθηκε η διωκόμενη διευθύντρια ότι της είχε αφαιρεθεί η εντολή, παρά το γεγονός ότι είχε υποβάλει σχετικό έγγραφο ερώτημα προς τη διοίκηση της 1ης ΥΠΕ Αττικής, πλην όμως, έντεχνα και παρελκυστικά, αποσιωπήθηκε αυτό το κρίσιμο στοιχείο

Στις 22 και 23/7/2025 κατατέθηκαν από σύσσωμες τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων των Κ.Ο. αλλά και του πρώην πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα, ερωτήσεις στον αρμόδιο υπουργό, οι οποίες είναι σαφείς και ξεκάθαρες (ολόκληρες οι ερωτήσεις στην efsyn.gr). Απλά μιλώντας, η ερώτηση είναι μόνο μία: Τι είναι όλα αυτά; Για ποιο λόγο γίνονται, καθώς η λογική ξεπερνάει τις εξηγήσεις...

Μετά την κατάθεση των παραπάνω, σύμφωνα με καλά διασταυρωμένες πηγές, προέκυψε ότι ήδη από τις 2/12/2024 είχε ανατεθεί η διενέργεια συμπληρωματικής ΕΔΕ για τις ανώνυμες καταγγελίες σε βάρος γιατρών του «Ιπποκράτειου» σε άλλο υπάλληλο. Φυσικά (γιατί άραγε;) ουδέποτε ενημερώθηκε η διωκόμενη διευθύντρια ότι της είχε αφαιρεθεί η εντολή, παρά το γεγονός ότι είχε υποβάλει σχετικό έγγραφο ερώτημα προς τη διοίκηση της 1ης ΥΠΕ Αττικής, πλην όμως, έντεχνα και παρελκυστικά, αποσιωπήθηκε αυτό το κρίσιμο στοιχείο. Επίσης, απεκρύβη το γεγονός ότι κατατέθηκε τελικά στις 18/6/2025 τρισέλιδο πόρισμα συμπληρωματικής ΕΔΕ από τον διοικητικό διευθυντή του Νοσοκομείου «Αγιος Σάββας», δηλαδή επτά μήνες μετά την ημερομηνία (2/12/2024) που έλαβε αυτός την εντολή από τη διοίκηση της 1ης ΥΠΕ Αττικής - και όχι στον ελάχιστο χρόνο που το είχαν ζητήσει από την ίδια. Το εν λόγω πόρισμα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι κάποιες από τις ερευνώμενες καταγγελίες ήταν υπερβολικές και πως σε κάθε περίπτωση δεν προκύπτει ούτε δόλος ούτε τίποτα (αυτολεξεί το συμπέρασμα στην efsyn.gr). Ως προς την ουσία δηλαδή και το κατεπείγον της υπόθεσης, άνθρακες ο θησαυρός!

Γιατί απορρίφθηκε η πρόταση για την διενέργεια συστημικού ελέγχου; Γιατί διώκεται μια υπάλληλος που μόνο έχει προσφέρει τα μέγιστα στο Δημόσιο και δρα μόνο υπέρ του δημοσίου συμφέροντος; Επειδή είχε κάνει εξαιρετικά καλά τη δουλειά της σε όλες τις υποθέσεις που της ανατέθηκαν και αυτό δεν είναι δυνατόν να «συγχωρεθεί»; Επειδή δεν έχει φωτογραφηθεί με ισχυρούς επώνυμους, όπως μια άλλη κυρία, η οποία έλαβε, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, πάνω από ένα εκατομμύριο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ανέβαζε stories στα κοινωνικά δίκτυα με πανάκριβα αυτοκίνητα; (Προφανώς πάνε καλά οι δουλειές της και του συζύγου της και γι' αυτό το δείχνουν.) Επειδή η κ. Ντινάκη δεν είχε τίποτε άλλο να επιδείξει παρά μόνον τον κόπο της δουλειάς της, ούτε πλούτο ούτε ισχυρούς φίλους και πανάκριβα αυτοκίνητα όπως η εν λόγω κυρία που αυτοπροσδιορίζεται ως «Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Αγροτικής Επιχειρηματικότητας Ηπείρου και Ιονίων Νήσων», γι' αυτό διώκεται η πρώτη; Γιατί δεν βλέπω να διώκεται/ερευνάται έστω η... «Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων», με ενεργό κομματικό ρόλο στη Ν.Δ. και πλήθος φωτογραφίσεων με προϊσταμένους του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρωθυπουργό και υπουργούς. Αντίθετα βλέπουμε να διώκεται μια άριστη (κυριολεκτικά) δημόσια υπάλληλος που κάνει τη δουλειά της, μακριά από συμφέροντα και κόμματα - μάλιστα τη βλέπουμε να διώκεται ξανά και ξανά, δίχως κανέναν απολύτως λόγο και με σωρεία παράξενων διεργασιών κατά τη διαδικασία αυτή εις βάρος της. Τελικά μήπως διώκονται όσοι ερευνούν σκάνδαλα και όχι όσοι συμμετέχουν σε αυτά;

Εν τέλει, επειδή η δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους, ελέγχεται, και ελέγχεται ακριβώς για να μην αυθαιρετεί, όλα τα ερωτήματα χρειάζονται άμεσες και δίκαιες απαντήσεις. Από τις οποίες απαντήσεις θα φανεί τελικά, με αποδείξεις πλέον, αν ζούμε σ' ένα κράτος δικαίου ή όχι.