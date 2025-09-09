Αθήνα, 28°C
Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου, 2025
ΠΑΓΝΗ
φωτογραφία αρχείου | Εφ.Συν. - Μάριος Διονέλλης (αρχείο)

Αγωγός έσπασε στο ΠΑΓΝΗ και ασθενής... «υποδέχθηκε» τα νερά στο κρεβάτι του

ΥΓΕΙΑ
efsyn.gr
Ο άνδρας τραυματίστηκε και συνεχίζει να νοσηλεύεται. Άλλο ένα γεγονός που διαψεύδει κατηγορηματικά τους κομπασμούς του Γεωργιάδη περί «υποδειγματικών» συνθηκών στη λειτουργία του ΕΣΥ.

Ένα διαφορετικό συμβάν σημειώνεται κάθε τόσο σε δημόσιο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, αναδεικνύει την τεχνική και λειτουργική εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων του ΕΣΥ και τους αντίστοιχους διαρκείς κινδύνους που διατρέχουν ασθενείς και προσωπικό, και διαψεύδει κατηγορηματικά τους κομπασμούς του αρμόδιου υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη περί «υποδειγματικών» συνθηκών σε αυτό.

Αυτή τη φορά το ξημέρωμα της Τρίτης ένας ασθενής που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου Κρήτης υπέστη τραυματισμό και σοκ, όταν μέσα στο θάλαμο στον οποίο κατακλινόταν, έσπασε μεγάλος αγωγός νερού την ώρα που κοιμόταν, με αποτέλεσμα να χυθούν καταρρακτωδώς πάνω στον ίδιο και στο κρεβάτι του, τα νερά που μέχρι πριν λίγο έρεαν μέσα στη σωλήνωση.

Όπως μεταδίδει το cretapost.gr, το συμβάν σημειώθηκε σε θάλαμο της Καρδιολογικής Κλινικής. Ο ίδιος και οι υπόλοιποι πέντε ασθενείς του θαλάμου ξύπνησαν απότομα από τον ήχο και πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, νομίζοντας ότι έγινε σεισμός. Ο ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι και πρόκειται να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία ώστε να φανεί η πλήρης εικόνα των τραυμάτων του. Ο θάλαμος πλημμύρισε και το προσωπικό του ιδρύματος προχώρησε στην απομάκρυνση των υδάτων.

