Τον έβαλε στη θέση του ο γιατρός

Την αδιάντροπη οικειοποίηση ενός ιδιόχειρου ευχαριστήριου μιας 95χρονης ασθενούς προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της πνευμονολογικής κλινικής του Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης επιχείρησε ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να αποκομίσει τα εύσημα για το «έργο» του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που καταρρέει και ουσιαστικά έχει αφεθεί στο υψηλό αίσθημα ευθύνης της πλειονότητας των λειτουργών του.

Ο υπουργός αναδημοσίευσε το ευχαριστήριο της γιαγιάς και του εγγονού της, που προήλθε μετά τη συγκινητική και επιτυχημένη προσπάθεια των γιατρών, την Κυριακή το πρωί, να επαναφέρουν στη ζωή την ηλικιωμένη γυναίκα, «ως άλλο ένα παράσημο για το ΕΣΥ», όπως αναφέρει ο ίδιος.

Tο ευχαριστήριο που καπηλεύτηκε ο Αδ. Γεωργιάδης

Το ευχαριστήριο

«Πάλεψαν για να κρατήσουν στη ζωή τη γιαγιά μου, 95 ετών, όπως θα πάλευαν για έναν νέο άνθρωπο! Είδα τη γιαγιά μου να “φεύγει” ενώ οι γιατροί και νοσηλευτές, με Πίστη, ίδρωναν για να την επαναφέρουν! Μέσα στην ένταση της καθημερινότητας, έμειναν ευγενικοί, χαμογελαστοί και πρόθυμοι να κάνουν τη γιαγιά να αισθανθεί ήρεμα, όμορφα και να της δώσουν κουράγιο! Να μας εξηγήσουν, να μιλήσουν! Η γιαγιά αυτή τη στιγμή είναι καλά (δεδομένων των συνθηκών) και αύριο με το καλό Πρώτα ο Θεός επιστρέφουμε στο σπίτι μας! Συγχαρητήρια στους Ανθρώπους αυτού του τμήματος! Η ύπαρξη του νοσοκομείου μας είναι ουσιαστική!», αναφέρει ο εγγονός, μεταξύ πολλών «ευχαριστώ» σε γιατρούς και νοσοκόμους.

Η άκομψη προσπάθεια καπήλευσης από την πλευρά του υπουργού δεν έμεινε αναπάντητη από τον γιατρό Μιχάλη Χατζηγιάννη που πρωτοστάτησε στην επιτυχημένη προσπάθεια ανάνηψης της ασθενούς. Ο ίδιος επεσήμανε τον κίνδυνο να κλείσει το τμήμα, αφού οι γιατροί εκεί οδεύουν προς τη σύνταξη, χωρίς να έχει γίνει προκήρυξη για νέες προσλήψεις.

H απάντηση του γιατρού

«Μπράβο, υπουργέ! Τα συγχαρητήριά μου. Πληροφοριακά, ένας από αυτούς τους γιατρούς του τμήματος είμαι και εγώ (66 ετών), που συνταξιοδοτούμαι σε λίγους μήνες. Ο έτερος από εμάς τους τέσσερις είναι 2 χρόνια νεότερος (64 - λυκόπουλο...) Το πιθανότερο, αν δεν προκηρυχθεί η θέση, πράγμα που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το ζητάμε, το τμήμα θα κλείσει! Στο έχει αναφέρει και ο πρ. Διοικητής Γιώργος Καμπούρης σε σύσκεψη και είναι καταγεγραμμένα στην ΤV. Η απάντησή σου, “κάν’ τους παράταση”. Ελα μου ντε που στα 67 και βάλε δεν είναι και τόσο εφικτό να σε ξυπνάνε κάθε τόσο στις 4 τα ξημερώματα... Μπες στον κόπο και ρώτησε το φίλο σου τον κ. Ροϊλό, να σου πει λεπτομέρειες…».

Θυμίζουμε ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στο Βοστάνειο έκλεισε μία χειρουργική αίθουσα λόγω έλλειψης προσωπικού, με τους γιατρούς να καταγγέλλουν μια ακόμα σειρά κενών θέσεων επιστημονικών ειδικοτήτων.