Νέα μετάγγιση αίματος λάθος ομάδας - Αυτή τη φορά στην Ευρωκλινική

Για τα συμπτώματα του ασθενούς μετά τη μετάγγιση φέρεται να μίλησε πρώτη η σύζυγός του, καθώς μέχρι τότε κανένας δεν της είχε αναφέρει κάτι.

Αγωνία επικρατεί στο ιδιωτικό νοσοκομείο «Ευρωκλινική» στην Αθήνα λόγω μετάγγισης αίματος λάθος ομάδας σε ασθενή, με την Αστυνομία να έχει προσωρήσει σε τρεις συλλήψεις. Μία από τις νοσηλεύτριες του θεραπευτηρίου φέρεται να έκανε, σε 67χρονο ασθενή που νοσηλευόταν εκεί. μετάγγιση αίματος λάθος ομάδας που προοριζόταν για άλλον ασθενή του ίδιου θαλάμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για τα συμπτώματα της επιδείνωσής του μετά τη μετάγγιση μίλησε πρώτη η σύζυγός του, καθώς μέχρι τότε κανένας δεν της είχε αναφέρει κάτι. Η μετάγγιση διακόπηκε, ωστόσο ήδη είχαν χορηγηθεί στον ασθενή 40ml από τα συνολικά 200ml αίματος που περιείχε ο ασκός.

Ο ασθενής νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο αναφέρει πως δεν κινδυνεύει η ζωή του. Για την υπόθεση συνελήφθησαν η νοσηλεύτρια, ο διευθυντής κλινικής και η επόπτρια, με κατηγορίες για έκθεση και βαριά σωματική βλάβη κατά συναυτουργία. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής:

«Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση. Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κλινική έχει ενημερώσει τις αρχές και συνεργάζεται μαζί τους. Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας».