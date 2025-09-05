Δράμα για τον Αδωνι στη Δράμα!

Συγκέντρωση εργαζομένων και πολιτών χάλασε τη φιέστα του υπουργού Υγείας ● Ακύρωσε την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης ● Ο υπουργός, αντί να σταθεί απέναντι στα πραγματικά προβλήματα του νοσοκομείου, επέλεξε να θολώσει τα νερά με καταγγελίες περί «προπηλακισμών» και «απειλών» ● Οι συγκεντρωμένοι εξήγησαν ότι η παρουσία τους έξω από το νοσοκομείο δεν είχε σκοπό να προκαλέσει βία, αλλά να υπενθυμίσει την τραγική κατάσταση που βιώνουν καθημερινά: μια Παθολογική Κλινική που λειτουργεί με μία και μοναδική μόνιμη παθολόγο, συνεχείς παραιτήσεις γιατρών μετά την πανδημία, αλλεπάλληλες άγονες προκηρύξεις θέσεων

Η ακύρωση της επίσκεψης του υπουργού Υγείας, Αδώνιδος Γεωργιάδη, στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης χθες δεν ήταν απλώς ένα στιγμιαίο επεισόδιο έντασης, αλλά το σύμπτωμα μιας βαθύτερης κρίσης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε μια κοινωνία που ασφυκτιά και μια κυβέρνηση που επιμένει να εμφανίζει το μαύρο ως άσπρο... Εργαζόμενοι και πολίτες της Δράμας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους, διέλυσαν τη φιέστα που επιχείρησε να στήσει το υπουργείο Υγείας, και ο υπουργός, αντί να αναμετρηθεί με την πραγματικότητα, επέλεξε την προσχηματική φυγή και τις καταγγελίες περί «προπηλακισμών» και «απειλών».

Από την πρώτη στιγμή, ο κ. Γεωργιάδης επιχείρησε να μετατρέψει την αποτυχία του σε επικοινωνιακό όπλο. Τη μέθοδο άλλωστε την ξέρει καλά, αφού έχει εμπειρία σε κάτι τέτοια... Σε αλλεπάλληλες αναρτήσεις του στο «X» κατηγόρησε μάλιστα τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, αποδίδοντάς του την ιδιότητα του... «προσκείμενου στο ΚΚΕ», ενώ κατήγγειλε πως «οργάνωσε δημόσιο αγώνα για να με προπηλακίσουν». Δεν δίστασε, δε, να ισχυριστεί ότι «επιτράπηκαν σχόλια που καλούσαν μέχρι και να με πυροβολήσουν»! Με τον τρόπο αυτό ο υπουργός, αντί να σταθεί απέναντι στα πραγματικά προβλήματα του νοσοκομείου, επέλεξε να θολώσει τα νερά με ένα αφήγημα... συνωμοσιολογικού τύπου, όπου αντιπολιτευόμενα κόμματα, εργαζόμενοι και πολίτες παρουσιάζονται συλλήβδην ως «υποκινητές ακραίων ενεργειών»!

Δυστυχώς γι’ αυτόν, η εικόνα που μετέδωσαν οι εργαζόμενοι και απλοί πολίτες είναι εντελώς διαφορετική. Οπως εξηγούσαν, η παρουσία τους έξω από το νοσοκομείο δεν είχε σκοπό να προκαλέσει βία, αλλά να υπενθυμίσει την τραγική κατάσταση που βιώνουν καθημερινά: μια Παθολογική Κλινική που λειτουργεί με μία και μοναδική μόνιμη παθολόγο, συνεχείς παραιτήσεις γιατρών μετά την πανδημία, αλλεπάλληλες άγονες προκηρύξεις θέσεων. Τα προβλήματα δεν είναι «κομματικά» ούτε «κατασκευασμένα», είναι δραματικά υπαρκτά και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Μα και ο ίδιος ο υπουργός αναγνωρίζει εμμέσως την αποτυχία των πολιτικών του, όταν παραδέχεται ότι, παρά τις τρεις προκηρύξεις μέσα σε έναν χρόνο, δεν βρέθηκε ούτε ένας παθολόγος να στελεχώσει τη Δράμα. Οι δεκαπέντε γιατροί που τελικά διορίστηκαν σε άλλες ειδικότητες δεν λύνουν το πρόβλημα, όσο κι αν ο κ. Γεωργιάδης επιχειρεί να παρουσιάσει το γεγονός ως «μεγάλη επιτυχία». Για τους πολίτες, η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: η βασική κλινική του νοσοκομείου παραμένει σε οριακή λειτουργία, στηριζόμενη σε μετακινήσεις γιατρών από άλλες πόλεις.

Αντί, λοιπόν, να δώσει πειστικές εξηγήσεις γιατί το υπουργείο αδυνατεί να προσελκύσει παθολόγους, ο κ. Γεωργιάδης προτίμησε να απαιτήσει... πρόσκληση και εγγυήσεις ασφαλείας από τους ίδιους τους εργαζόμενους ώστε να επισκεφθεί ξανά το νοσοκομείο. Πρόκειται για πρωτοφανή πολιτική συμπεριφορά! Ενας υπουργός που εμφανίζεται ως «προστάτης» της Δημόσιας Υγείας να απαιτεί πιστοποιητικά φιλοξενίας από αυτούς που τον προσκαλούν καθημερινά να δώσει λύσεις. Στην πραγματικότητα, με αυτή τη στάση μετατρέπει τη Δράμα σε πολιτικό θέατρο -αρέσκεται άλλωστε στους θεατρινισμούς- και αποφεύγει να αναμετρηθεί με το ουσιώδες ερώτημα: Γιατί οι γιατροί δεν θέλουν να εργαστούν εκεί;

Η επίκληση από μέρους του των έργων υποδομής και των κονδυλίων που έχουν εγκριθεί δεν απαντά στην ουσία. Ναι, προχωρούν εργασίες σε κτίρια, νέα φαρμακεία, ανακαινίσεις και έργα ΕΣΠΑ. Αλλά κανένα τούβλο και καμιά βαφή τοίχου δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον άνθρωπο, τον γιατρό που σώζει ζωές. Οσο η Παθολογική μένει ακέφαλη, όσο οι γιατροί επιλέγουν να μην πηγαίνουν παρά τα οικονομικά κίνητρα, όσο οι εφημερίες καλύπτονται από προσωρινές μετακινήσεις, το Νοσοκομείο της Δράμας θα παραμένει μια μονάδα σε κατάσταση ομηρίας με ευθύνη του υπουργού. Το ίδιο και η δημόσια υγεία της περιοχής.

Η απόπειρα του κ. Γεωργιάδη να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον μόνο υπουργό που «ασχολήθηκε τόσο πολύ με το Νοσοκομείο Δράμας» καταρρέει μπροστά στην εμπειρία των ίδιων των πολιτών. Διότι η ενασχόληση δεν κρίνεται από τις δηλώσεις ούτε από τις αναρτήσεις στα social media, αλλά από το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι χιλιάδες κάτοικοι μιας ολόκληρης πόλης εξακολουθούν να μην έχουν την αυτονόητη πρόσβαση σε επαρκή παθολογική περίθαλψη.

Η πολιτική διαχείριση της κρίσης από τον υπουργό Υγείας αποκαλύπτει επίσης κάτι βαθύτερο. Την εμμονή σε μια επικοινωνιακή τακτική που μεταθέτει συνεχώς τις ευθύνες. Οι εργαζόμενοι κατηγορούνται ως «υποκινούμενοι», οι πολίτες ως «όχλος», τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως «υπονομευτές». Κανείς, όμως, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την ουσία του προβλήματος. Αντί να δεσμευτεί σε μια ειλικρινή συζήτηση για τις συνθήκες εργασίας των γιατρών στην περιφέρεια, για τα κίνητρα που δεν επαρκούν, για την ανάγκη μόνιμων λύσεων και όχι μπαλωμάτων, ο... ευπαθής κ. υπουργός επιλέγει την πόλωση και την αυτοθυματοποίηση.

Το επεισόδιο της Δράμας δεν είναι απλώς ένα «τοπικό συμβάν». Είναι η συμπύκνωση μιας πολιτικής που αδυνατεί να αφουγκραστεί την κοινωνία και καταφεύγει σε προσχηματικές ακυρώσεις και θεατρινίστικες δηλώσεις. Οταν ένας υπουργός Υγείας ακυρώνει επίσκεψη σε νοσοκομείο επειδή «δεν του εγγυώνται την ασφάλεια», αυτό που τελικά παραδέχεται είναι ότι δεν έχει πια καμία πολιτική γείωση. Η κοινωνία δεν τον υποδέχεται ως συνομιλητή, αλλά ως ξένο σώμα.

Η Δράμα, με την πικρή της εμπειρία, έστειλε ένα σαφές μήνυμα. Οι πολίτες δεν επιθυμούν φιέστες ούτε επικοινωνιακές παραστάσεις. Χρειάζονται γιατρούς, θέλουν ασφάλεια στην υγεία τους, ζητούν πολιτική ευθύνη. Ο Αδωνις Γεωργιάδης, με την επιλογή του να ακυρώσει την επίσκεψή του και να επιρρίψει τις ευθύνες σε όλους τους άλλους εκτός απ’ τον εαυτό του, απέδειξε ότι δεν είναι σε θέση να τους την προσφέρει. Και όσο η πολιτική του θα περιορίζεται σε αριθμούς άνευ ουσίας και σε κατηγορίες δίχως καμιά αυτοκριτική, τόσο η δυσπιστία θα βαθαίνει.

Η πραγματική πρόκληση δεν είναι να πείσει με αναρτήσεις στο «X» ότι «κανένας υπουργός δεν ασχολήθηκε περισσότερο». Η πρόκληση είναι να δημιουργήσει συνθήκες ώστε να θέλουν οι γιατροί να μείνουν, να εργάζονται και να προσφέρουν. Μέχρι τότε, οι ακυρωμένες επισκέψεις θα αποτελούν το σύμβολο μιας πολιτικής που προτιμά την εικόνα αντί της ουσίας. Κι αυτό είναι αθεράπευτο!

Πικρία των γιατρών για την απαξίωση

«Το σημερινό φιάσκο δεν άξιζε στους εργαζόμενους του Γ.Ν. Δράμας. Η πλήρης απαξίωση που βιώσαμε ως γιατροί της Δημόσιας Υγείας από την αναβολή της προγραμματισμένης επίσκεψης του υπουργού Υγείας δεν μπορεί να μη μας πικραίνει και να μη μας θυμώνει συνάμα», αναφέρει η πρόεδρος του Συλλόγου Ιατρών του νοσκομείου, Παρθένα Κιόρτεβε. Αφού επαναλαμβάνει την παγκοίνως γνωστή κατάσταση των νοσοκομείων και τον άνισο αγώνα των εργαζομένων να παρέχουν αξιοπρεπή περίθαλψη, αναφέρεται στους πολίτες της Δράμας και τη διαμαρτυρία τους: «Γνωρίζουν και αναγνωρίζουν όλα αυτά που πράττουμε για αυτούς. Και σήμερα θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για την υποστελέχωση του νοσοκομείου μας. Η διαμαρτυρία τους καταστάλθηκε από τις ιδιαίτερα ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις με δακρυγόνα. Και αυτό στάθηκε η αφορμή να θεωρήσει ο υπουργός ότι κινδυνεύει η προσωπική του ασφάλεια. Και να απαξιώσει, μη εμφανιζόμενος, όλο το προσωπικό που περίμενε εντός νοσοκομείου ειρηνικά την άφιξή του».

«Η χρήση αστυνομικής βίας κατά πολιτών μπροστά στο νοσοκομείο, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις ελλείψεις και τα προβλήματα που αυτό αντιμετωπίζει, αποτελεί μια απαράδεκτη και άκρως αντιδημοκρατική ενέργεια. Αντί να παριστάνει τον φοβισμένο και τον θιγμένο, το καλύτερο που έχει να κάνει ο κ. Γεωργιάδης είναι να ακούσει τα θεσμικά όργανα των εργαζομένων στην Υγεία και τους πολίτες για τα προβλήματα. (...) Αν ο κ. Γεωργιάδης δεν αντέχει την κριτική για τα πεπραγμένα του, μπορεί να επιλέξει τον δρόμο της παραίτησης» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.