Κλειστή λόγω ελλείψεων προσωπικού αίθουσα χειρουργείου στο Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης

Λουκέτο σε μία –εκ των τριών που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα– χειρουργική αίθουσα του Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης βάζει η κυβερνητική πολιτική απαξίωσης του ΕΣΥ. Αιτία, η υποστελέχωση του Νοσοκομείου σε αναισθησιολόγους, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό των χειρουργείων που, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ενωσης Γιατρών ΕΣΥ Λέσβου (ΕνΙΕΛ), βρίσκεται κάτω από τα όρια ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών. Οι υπηρετούντες αναισθησιολόγοι στο νοσοκομείο, που πέρυσι κάλυψαν 4.788 επεμβάσεις, εκ των οποίων 2.807 με γενική ή περιοχική αναισθησία, μετά την αποχώρηση τον Σεπτέμβριο μίας αναισθησιολόγου έμειναν τέσσερις, οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν το σύνολο των χειρουργικών αιθουσών. Το ίδιο συμβαίνει και με το νοσηλευτικό προσωπικό, που με τις αποχωρήσεις-συνταξιοδοτήσεις χάνεται ένα πολύ έμπειρο δυναμικό το οποίο δεν αντικαθίσταται αλλά αντίθετα συνεχώς μειώνεται και βρίσκεται κάτω από τα όρια ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών.

Ετσι, από χθες στο Βοστάνειο λειτουργούν καθημερινά μόνο δύο χειρουργικές αίθουσες, με ό,τι συνεπάγεται αυτό στις λίστες αναμονής και εξυπηρέτησης των χειρουργείων, όχι μόνο των τακτικών αλλά και των έκτακτων.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕνΙΕΛ, το λουκέτο στην αίθουσα αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την παράταση του χρόνου αναμονής για τα προγραμματισμένα χειρουργεία, που θα ανέρχεται πλέον στους δέκα μήνες αντί των έξι που ήταν μέχρι τώρα, ενώ για τα ορθοπεδικά πιθανότατα θα αυξηθεί και άλλο, «ωθώντας έτσι τους ασθενείς σε νοσοκομεία της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, με αντίστοιχη ή μεγαλύτερη αναμονή, και τελικά να καταλήγουν σε ιδιωτικά θεραπευτήρια με τεράστιο κόστος νοσηλίων τα οποία τα πληρώνουν από την τσέπη τους».

«Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι είναι συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης, όπως και όλων των προηγούμενων, η υποβάθμιση όλων των δημόσιων νοσοκομείων μαζί με το δικό μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το Γ.Ν. Μυτιλήνης διαθέτει ένα πλήρως απαρχαιωμένο οργανόγραμμα, το οποίο σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες θα έπρεπε προ πολλού να έχει αυξηθεί γενναία τόσο σε αριθμό υπηρετούντων ιατρών των ειδικοτήτων που διαθέτει όσο και με νέες ειδικότητες ιατρών που θα πρέπει να προστεθούν. Ακόμα και με αυτό το οργανόγραμμα, οι ελλείψεις σε ιατρούς αυτή τη στιγμή φτάνει στο 30%!» τονίζουν οι ίδιοι.

Παράλληλα θέτουν και μια σειρά αιτημάτων, «απαιτώντας», όπως αναφέρουν, τα εξής:

● Την κατεπείγουσα προκήρυξη των δύο κενών θέσεων αναισθησιολόγων.

● Την άμεση στελέχωση των χειρουργείων με επιπλέον τρεις νοσηλευτές και δύο τραυματιοφορείς.

● Την άμεση προκήρυξη ΟΛΩΝ των κενών οργανικών θέσεων.

● Πλήρη χρηματοδότηση των νοσοκομείων απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό.

● Τον άμεσο χαρακτηρισμό του Γ.Ν. Μυτιλήνης ως άγονου τύπου Α', με όλα τα προνόμια, μισθολογικά και εξέλιξης, για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού.

● Αμεση αλλαγή του απαρχαιωμένου οργανογράμματος του νοσοκομείου ώστε να καλύπτει τις αυξημένες και σύγχρονες ανάγκες παροχής υπηρεσιών υγείας.