Στο ΕΣΥ του Γεωργιάδη, γιατρός σε νησί αναλαμβάνει ένας... φαντάρος

Η παρουσία γιατρού στην Ψέριμο αναμένεται να εξυπηρετήσει τους κατοίκους... για όσο διαρκεί η στρατιωτική θητεία του.

Με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, τοποθετήθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο της Ψερίμου ως γιατρός, ένας... κληρωτός οπλίτης πτυχιούχος Ιατρικής, προκειμένου να καλύψει τις υγειονομικές ανάγκες του νησιού.

Το παράδειγμα του «χηρεύσαντος» Π.Ι. Ψερίμου -ανάμεσα σε δεκάδες άλλα παραδείγματα και δεδομένα- αποδεικνύει ότι η κατάσταση του ΕΣΥ επιδεινώνεται συνεχώς: καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των ασθενών, υποστελέχωση, εξουθένωση και χαμηλές αποδοχές στο προσωπικό, παραμέληση των υποδομών καθώς ακόμη και τα ασανσέρ σε νοσοκομεία εγκυμονούν κινδύνους για εργαζόμενους και ασθενείς.

Ο κ. Δαβάκης πάντως, τόνισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν να στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας, προσφέροντας έμπρακτα βοήθεια στους πολίτες και ιδιαίτερα στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Η παρουσία γιατρού στο νησί αναμένεται να εξυπηρετήσει τους κατοίκους... για όσο διαρκεί η στρατιωτική θητεία του.