Πέμπτη, 21 Αυγούστου, 2025
kounoupi tigris - ios dytikou neilou
© Dreamstime.com

Δύο θάνατοι στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου

ΥΓΕΙΑ
efsyn.gr
Ποιες περιοχές έχουν τα περισσότερα κρούσματα.

Τον θάνατο δύο ανθρώπων και την επιβεβαίωση δώδεκα νέων κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφει η χθεσινή έκθεση του ΕΟΔΥ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, όπως αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΥ, διαγνώσθηκαν 12 νέα εγχώρια κρούσματα. Έχει καταγραφεί, επίσης, ένα εισαγόμενο κρούσμα της λοίμωξης σε ασθενή που εκτέθηκε σε άλλη χώρα του εξωτερικού (Σερβία), το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην περαιτέρω ανάλυση.

Από τους 11 ασθενείς που παραμένουν για νοσηλεία, οι δύο νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και οι εννέα σε κλίνες εκτός ΜΕΘ.

Οι Δήμοι που εκτιμάται ότι εκτέθηκαν οι πολίτες στον ιό του Δυτικού Νείλου είναι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ:

  • Ασπρόπυργος
  • Ελευσίνα
  • Φυλή
  • Αιγάλεω
  • Περιστέρι
  • Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό
  • Ίλιο
  • Κορυδαλλός
  • Σαλαμίνα
  • Μαραθώνας
  • Παπάγου – Χολαργού
  • Ηλιούπολη
  • Πύργος
  • Τύρναβος
  • Αγιά
  • Λάρισα
  • Τέμπη
  • Κιλελέρ
  • Καρδίτσα
  • Αλεξανδρούπολη
  • Διδυμότειχο
  • Πέλλα
