Τον εξόρισαν επειδή έδωσε αναρρωτική σε συνάδελφό του!

Στην απερίγραπτη καθημερινότητα των νοσοκομειακών γιατρών, που λόγω των τεράστιων κενών εξαναγκάζονται σε εξοντωτικά προγράμματα εφημεριών, προστίθενται και οι βίαιες μετακινήσεις τους από το ένα νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας στο άλλο ανά τη χώρα για να μπαλώσουν τρύπες σε βάρος τόσο της υγείας τους όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Κερασάκι στην τούρτα η εκδικητικότητα της κυβέρνησης της Ν.Δ. σε όποιον γιατρό δεν υπακούει στο γαλάζιο καθεστώς.

Φοβερό το παράδειγμα νευροχειρουργού του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο» που διέγνωσε οσφυϊκή στένωση και συνέστησε αναρρωτική άδεια και προγραμματισμό για χειρουργική επέμβαση σε συνάδελφό του γενικό γιατρό του Κέντρου Υγείας Αίγινας που προσήλθε στη γενική εφημερία του νοσοκομείου, για να βρεθεί την επομένη με απόσπαση στο Κέντρο Υγείας Αίγινας να ασκεί καθήκοντα γενικού γιατρού επειδή δεν ανακάλεσε, όπως του υπαγορεύτηκε, τη διάγνωσή του!

Εγκατάλειψη

Η υγειονομική εγκατάλειψη στην οποία έχει περιέλθει το ΕΣΥ λόγω των πολιτικών της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης αποκαλύπτεται καθημερινά μέσα από τις σκηνές πολέμου που συνεχίζουν να εκτυλίσσονται στα δημόσια νοσοκομεία, με αναμονές που ξεφεύγουν σε 24ωρα, την επαγγελματική εξουθένωση που μαρτυρούν οι νοσοκομειακοί γιατροί, την «κινητικότητα» στην οποία εξαναγκάζονται. Σε αυτή τη δύσκολη εργασιακή καθημερινότητα στοχοποιείται και τιμωρείται όποιος δεν σκύψει το κεφάλι στις παράλογες, πέραν από αντιεπιστημονικές και αντιεπαγγελματικές αποφάσεις του γαλάζιου καθεστώτος.

Το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο νοσοκομειακών γιατρών της χώρας, η ΕΙΝΑΠ (Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά), προχώρησε σε καταγγελία που περιγράφει ανάγλυφα την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το ΕΣΥ, αποτέλεσμα χρόνιας υποστελέχωσης των δημόσιων μονάδων υγείας από όλες τις κυβερνήσεις, που οξύνθηκε ακόμα περισσότερο με ευθύνη της κυβέρνησης της Ν.Δ., όπως καταγράφεται από τη συνεχιζόμενη μείωση των μονίμων εργαζομένων στην Υγεία – 93.580 τον Ιανουάριο 2013 σε 71.524 τον Απρίλιο 2025. Αλλά και τον ηγεμονισμό και την αλαζονεία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη που αποφασίζει και διατάζει «επικίνδυνα, παράνομα και εκδικητικά».

Εκβιασμός

Ο νευροχειρουργός του «Θριασίου» νοσοκομείου στοχοποιήθηκε και τιμωρήθηκε με υποχρεωτική μετακίνηση «μόνο και μόνο επειδή άσκησε με υπευθυνότητα τα ιατρικά του καθήκοντα», σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του «Θριασιου» Νοσοκομείου που αρχικά ανέδειξε το θέμα.

Ο Χρήστος Ροϊλός

Η αντίδραση του διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αίγινας, όπως αναφέρει ο νευροχειρουργός, ήταν να επικοινωνήσει μαζί του και να του ζητήσει να ανακαλέσει την αναρρωτική άδεια. Στη συνέχεια –και επειδή ορθώς αρνήθηκε να υποκύψει σε απαράδεκτες πιέσεις για ανάκληση της αναρρωτικής άδειας που χορήγησε– του στάλθηκε απόφαση του διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου κ. Ροϊλού ότι μεταφέρεται υποχρεωτικά στο Κέντρο Υγείας για να ασκήσει τα καθήκοντα του γενικού γιατρού, στη θέση του γενικού γιατρού σε αναρρωτική άδεια!

«Ποιος νομίζει ότι είναι ο κ. Ροϊλός για να παίζει με τους ασθενείς και τους νοσοκομειακούς γιατρούς;» διερωτάται η ΕΙΝΑΠ, που απαιτεί την άμεση ανάκληση της παράνομης και εκδικητικής μετακίνησης

Η εκδικητικότητα της κυβέρνησης της Ν.Δ. αποδεικνύεται πολλαπλώς σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ, αφού αδιαφορεί για το ότι:

● στερεί τον έναν από τους τρεις επιμελητές νευροχειρουργούς από το «Θριάσιο» νοσοκομείο που είναι το μοναδικό νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής ενώ υποδέχεται και πολυτραυματίες από τα νησιά του Αιγαίου, στη δύσκολη περίοδο του Αυγούστου, εν μέσω καλοκαιρινών αδειών

● μετακινεί έναν ειδικευμένο νευροχειρουργό, που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει δεκάδες κρίσιμες επεμβάσεις, και του αναθέτουν άσχετα καθήκοντα με την ειδικότητά του, δηλαδή του γενικού γιατρού σε ένα Κέντρο Υγείας

● δεν υπάρχει καμία λογική έκτακτης ανάγκης στο Κέντρο Υγείας Αίγινας που να απαιτεί μετακίνηση νευροχειρουργού μια και δεν προβλέπεται θέση νευροχειρουργού από τον οργανισμό του Κέντρου Υγείας, στο οποίο φυσικά και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία νευροχειρουργική παρέμβαση

● ο νευροχειρουργός είναι μονογονέας, με αποκλειστική επιμέλεια του τέκνου του, και η απόφαση για μετακίνησή του παραβιάζει ακόμη και τη σχετική νομοθεσία.

Αδιαφορία

«Η απόφαση του διοικητή της 2ης ΥΠΕ αναδεικνύει, για άλλη μια φορά, όχι μόνο τον εκδικητικό χαρακτήρα της κυβερνητικής πολιτικής στην υγεία, δεδομένου ότι «τιμωρούν» γιατρό για τη συνεπή άσκηση των καθηκόντων του, αλλά και την επικίνδυνη αδιαφορία τους για τα δικαιώματα των εργαζομένων και κυρίως για την περίθαλψη των λαϊκών οικογενειών», σημειώνει το Σωματείο Εργαζομένων του «Θριάσιου» νοσοκομείου.

«Ποιος νομίζει ότι είναι ο κ. Ροϊλός για να παίζει με τους ασθενείς και τους νοσοκομειακούς γιατρούς;» διερωτάται η ΕΙΝΑΠ που απαιτεί την άμεση ανάκληση της παράνομης και εκδικητικής μετακίνησης του νευροχειρουργού.

Η εντολή για υποχρεωτική μετακίνηση του γιατρού από το «Θριάσιο» νοσοκομείο δεν είναι μεμονωμένο γεγονός, καταδεικνύει το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας. «Πληθαίνουν τα περιστατικά αυταρχισμού σε βάρος υγειονομικών», επισημαίνουν οι υγειονομικοί και θυμούνται την πρόσφατη απόπειρα στοχοποίησης της τεχνολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Γ. Γεννηματάς» που κατήγγειλε την πτώση του ανελκυστήρα.