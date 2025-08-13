Πυρκαγιές: 95 περιστατικά αντιμετώπισε το ΕΚΑΒ, σχεδόν τα μισά στην Αχαΐα

Σε 95 περιστατικά επενέβη το ΕΚΑΒ στις φωτιές που καίνε τη χώρα σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα και Χίο, με τα περισσότερα να αφορούν αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα.

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών στις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη και ενημερώνει αναλυτικά ανά περιοχή:



ΑΧΑΪΑ



Στην περιοχή επιχειρούν 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουν διακομιστεί συνολικά 43 περιστατικά από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ:

• 31 περιστατικά - ένα με ελαφρά εγκαύματα, ένας πυροσβέστης με συμπτώματα αδυναμίας–καταβολής, ένας κατακεκλιμένος, 13 με αναπνευστικά προβλήματα, 6 άτομα για προληπτικούς λόγους, καθώς και 9 περιστατικά από την προληπτική εκκένωση του «Καραμανδάνειου» Νοσοκομείου Παίδων Πατρών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

• 3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του δήμου για προσωρινή φιλοξενία.

• 2 περιστατικά διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας μετά την προληπτική εκκένωση του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας.

• 5 περιστατικά διακομίστηκαν από το Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο προς το ίδρυμα Ελπίδα μετά την προληπτική εκκένωση.

• 2 περιστατικά ηλικιωμένων διακομίστηκαν μετά από εκκένωση οικίας προς το ίδρυμα Ελπίδα, για φιλοξενία.



ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Περιοχή Σταμνά:

η περιοχή καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν διακομιστεί συνολικά 3 περιστατικά από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ:

• 2 περιστατικά -ένας πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και ένας ηλικιωμένος με αναπνευστικά προβλήματα- διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

• ένα περιστατικό (κατακεκλιμένος) διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού.



ΠΡΕΒΕΖΑ

Στην περιοχή επιχειρούν 9 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν διακομιστεί συνολικά 39 περιστατικά από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ:

• 7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού λόγω εκκένωσης του οικισμού.

• 8 περιστατικά μετά την προληπτική εκκένωση του Κέντρου Υγείας Θεσπρωτικού και του Κέντρου Υγείας Φιλιππιάδας διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αρτας - 4 από κάθε Κέντρο Υγείας.

• 17 περιστατικά -9 κατακεκλιμένα με αναπνευστικά προβλήματα, 1 πυροσβέστης με εγκαύματα και 7 με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα από την πόλη της Φιλιππιάδας προς το Νοσοκομείο Αρτας.

• 5 περιστατικά με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα από όμορα χωριά και οικισμούς της Φιλιππιάδας διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Αρτας.

• Ενα περιστατικό κατόπιν της εκκένωσης της περιοχής του Γοργομύλου (άτομο με κινητικά προβλήματα) μεταφέρθηκε για φιλοξενία στο ΚΑΠΗ Φιλιππιάδας.

• Ένα περιστατικό κατακεκλιμένης ηλικιωμένης , διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Άρτας.



ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Η περιοχή καλύπτεται από 2 ασθενοφόρα.



Από την έναρξη της πυρκαγιάς μέχρι αυτή τη στιγμή έχει διακομισθεί από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ συνολικά 1 περιστατικό:

• Ένα περιστατικό τουρίστριας από εισπνοή καπνού, διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου.



ΧΙΟΣ



Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν διακομισθεί συνολικά 9 περιστατικά από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ:

• 8 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα έχουν διακομισθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».

• Ενα περιστατικό με αναπνευστικά προβλήματα έχει διακομισθεί στο Κέντρο Υγείας Βολισσού.

• Σε 12 άτομα -10 πυροσβέστες και 2 εθελοντές- πραγματοποιήθηκε η παροχή πρώτων βοηθειών στο πεδίο για αναπνευστικά και ελαφρά εγκαύματα.