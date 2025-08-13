Ασανσέρ στο «Γεννηματάς» - Η εργαζόμενη απαντά στον Γεωργιάδη

Της έκοψαν την άδεια και την κατηγορούν • Μιλάει για εκδικητική και ταπεινωτική συμπεριφορά όταν τόλμησε να καταγγείλει το περιστατικό.

Απαντάει η τεχνολόγος που παραλίγο να πολτοποιηθεί στην τελευταία γενική εφημερία του «Γ. Γεννηματάς» από πτώση ασανσέρ και στη συνέχεια δέχτηκε τα πυρά του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη.

Υπενθυμίζεται ότι η πτώση του ασανσέρ σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή το μεσημέρι στη διάρκεια ακόμα μίας δύσκολης γενικής εφημερίας στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Μέσα στο θάλαμο βρισκόταν μία εργαζόμενη που από τύχη γλίτωσε καθώς οι πόρτες ήταν ανοιχτές και πρόλαβε να πηδήξει την τελευταία στιγμή.

Συγκεκριμένα τεχνολόγος του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου, ανεβαίνοντας στον τρίτο όροφο για να διενεργήσει ακτινογραφία με φορητό βαρύ τροχήλατο μηχάνημα στην Β' Χειρουργική Κλινική του κτιρίου 2 - όπου στεγάζονται οι περισσότερες παθολογικές και χειρουργικές κλινικές, η ΜΕΘ και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών - την ώρα που εξερχόταν του ασανσέρ, ένιωσε τον θάλαμο να υποχωρεί σήκωσε και έσπρωξε το μηχάνημα έξω από το ασανσέρ και στη συνέχεια με την βοήθεια συνοδού ασθενή που την τράβηξε από τη μπλούζα έξω από το ασανσέρ στον όροφο σώθηκε, ενώ αμέσως μετά είδε τον θάλαμο να κάνει «βουτιά» από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας επιχείρησε να κάνει το μαύρο άσπρο και ταυτόχρονα να επιτεθεί στους γιατρούς του «Γ. Γεννηματάς». Με ανάρτηση του στο Χ την επομένη ο υπουργός Υγείας ισχυρίστηκε ότι «η εταιρία που κάνει την συντήρηση και έχει εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά (από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα) εξέτασε αμέσως μετά την καταγγελία τον ανελκυστήρα και δεν διαπίστωσε καμία απολύτως βλάβη του». Ανέφερε δε ότι «την καταγγελία η εργαζόμενη την έκανε πολλές ώρες μετά και αφού τελείωσε κανονικά την βάρδια της, αρχικά ισχυρίστηκε ότι έπεσε στο ισόγειο, μετά το διόρθωσε στον από κάτω ακριβώς όροφο. Οι σχετικές δριμείς ανακοινώσεις έγιναν από συνδικαλιστές και όχι από την ίδια».

Με δυο λόγια όλα καλώς καμωμένα από την κυβέρνηση της ΝΔ. Αν όμως ο υπουργός ισχυρίστηκε ότι «μετά την καταγγελία δεν διαπίστωσε καμία απολύτως βλάβη στον ανελκυστήρα» για ποιο λόγο το ασανσέρ βρισκόταν εκτός λειτουργίας τις επόμενες μέρες;

Όσον αφορά δε την εργαζόμενη ενημέρωσε αμέσως τους ανώτερους της για το περιστατικό τονίζοντας την επικινδυνότητα του περιστατικού ώστε να μην πάρει κανείς άλλος εργαζόμενος, ασθενής ή συνοδός το ασανσέρ και στη συνέχεια έσπευσε τρεμάμενη στην βαριά ασθενή της με πνευμονικό οίδημα επί κλίνης να κάνει την απαραίτητη εξέταση. Στη συνέχεια μόλις ολοκληρώθηκε η βάρδια της προχώρησε στην καταγγελία και εγγράφως.

Η επιστολή της τεχνολόγου:

Δεν θα σας ανταγωνιζόμουν στην απαράδεκτη ανάρτησή σας, αλλά οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια που διαστρέφετε κατά την προσφιλή σας τακτική.

Εργάζομαι τα τελευταία 23 χρόνια ως Τεχνολόγος Ακτινολογικού Εργαστηρίου στο Νοσοκομείο "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" με αυταπάρνηση και μοναδικό γνώμονα την προσφορά στον ασθενή. Στις 10 Αυγούστου 2025 μου δόθηκε εντολή να ανεβώ στον 3ο όροφο του Νοσοκομείου για να διενεργήσω ακτινογραφία επί κλίνης σε ασθενή σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Και ενώ βρισκόμουν στον ανελκυστήρα με το βαρύ ακτινογραφικό μηχάνημα και έτοιμη να εξέλθω, συνέβη το ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΟΒΑΡΟ ο ανελκυστήρας να πέσει βίαια. Το ότι δεν πολτοποιήθηκα από το μηχάνημα οφείλεται στην άμεση αντίδραση μου και την βοήθεια ενός ατόμου, που από τύχη βρισκόταν στο σημείο.

Δεν είναι το πρώτο περιστατικό που συμβαίνει σε ανελκυστήρα δημόσιου Νοσοκομείου, αλλά καθώς φαίνεται πλέον το έχετε συνηθίσει. Δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός ότι, προ οποιουδήποτε σχετικού ελέγχου, σπεύσατε να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα λέγοντας οτι ο ανελκυστήρας λειτουργούσε άψογα, αφού διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά και ότι βρίσκεται σε λειτουργία. Ευτυχώς οι φωτογραφίες του άδειου φρεατίου σας διαψεύδουν. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Και μπορούν να γίνονται ανεκτά από τη διοίκηση του νοσοκομείου;

Η διαμαρτυρία μου κ. Υπουργέ δεν αφορά την διενέργεια ΕΔΕ, ούτε το γεγονός ότι έχασα τις διακοπές μου, που πράγματι είναι πολύτιμες. Αφορά την εκδικητική και ταπεινωτική συμπεριφορά της διοίκησης του νοσοκομείου, όταν τόλμησα να καταγγείλω το περιστατικό. Οι αντιφάσεις του εγγράφου μη χορήγησης άδειας το αποδεικνύουν.

Ο εργασιακός εκφοβισμός δεν θα γίνει ανεκτός. Όχι όσο το ΕΣΥ, το οποίο υπηρετώ επί 23 έτη έχει μετατραπεί σε "ΕΓΩ"».

Με τιμή,

Δέσποινα Τζιάκα