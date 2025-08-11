«Γεννηματάς»: Ο Άδωνις κατηγορεί την εργαζόμενη, το ασανσέρ ακόμη δεν λειτουργεί

Όλα καλώς καμωμένα από την κυβέρνηση της Ν.Δ. • Ο υπουργός επιτίθεται στους γιατρούς του νοσοκομείου και το θύμα • Η γυναίκα ενημέρωσε αμέσως για το περιστατικό και έσπευσε να φροντίσει την βαριά ασθενή της με πνευμονικό οίδημα.

Το μαύρο άσπρο επιχειρεί να κάνει ο Αδωνις Γεωργιάδης και ταυτόχρονα επιτίθεται στους γιατρούς του «Γ. Γεννηματάς» και στην εργαζόμενη που παραλίγο να πολτοποιηθεί από την χθεσινή εν ώρα γενικής εφημερίας του νοσοκομείου πτώση ασανσέρ.

Υπενθυμίζεται ότι η πτώση του ασανσέρ σημειώθηκε χθες την ώρα ακόμα μίας δύσκολης γενικής εφημερίας στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Μέσα στο θάλαμο βρισκόταν μία εργαζόμενη που από τύχη γλίτωσε καθώς οι πόρτες ήταν ανοιχτές και πρόλαβε να πηδήξει την τελευταία στιγμή.

Συγκεκριμένα τεχνολόγος του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου, ανεβαίνοντας στον τρίτο όροφο για να διενεργήσει ακτινογραφία με φορητό βαρύ τροχήλατο μηχάνημα στην Β' Χειρουργική Κλινική του κτιρίου 2 - όπου στεγάζονται οι περισσότερες παθολογικές και χειρουργικές κλινικές, η ΜΕΘ και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών - την ώρα που εξερχόταν του ασανσέρ, ένιωσε τον θάλαμο να υποχωρεί σήκωσε και έσπρωξε το μηχάνημα έξω από το ασανσέρ και στη συνέχεια με την βοήθεια συνοδού ασθενή που την τράβηξε από τη μπλούζα έξω από το ασανσέρ στον όροφο σώθηκε, ενώ αμέσως μετά είδε τον θάλαμο να κάνει «βουτιά» από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο.

Με ανάρτηση του στο Χ σήμερα ο υπουργός Υγείας ισχυρίστηκε ότι «η εταιρία που κάνει την συντήρηση και έχει εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά (από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα) εξέτασε αμέσως μετά την καταγγελία τον ανελκυστήρα και δεν διαπίστωσε καμία απολύτως βλάβη του». Ανέφερε δε ότι «την καταγγελία η εργαζόμενη την έκανε πολλές ώρες μετά και αφού τελείωσε κανονικά την βάρδια της, αρχικά ισχυρίστηκε ότι έπεσε στο ισόγειο, μετά το διόρθωσε στον από κάτω ακριβώς όροφο. Οι σχετικές δριμείς ανακοινώσεις έγιναν από συνδικαλιστές και όχι από την ίδια».

Με δυο λόγια όλα καλώς καμωμένα από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Αν όμως ο υπουργός ισχυρίζεται ότι «μετά την καταγγελία δεν διαπίστωσε καμία απολύτως βλάβη στον ανελκυστήρα» για ποιο λόγο ακόμα και τώρα - μία μέρα μετά το συμβάν - το ασανσέρ βρίσκεται εκτός λειτουργίας;

Ο ανελκυστήρας στο «Γ. Γεννηματάς» παραμένει εκτός λειτουργίας.

Όσον αφορά δε την εργαζόμενη ενημέρωσε αμέσως τους ανώτερους της για το περιστατικό τονίζοντας την επικινδυνότητα του περιστατικού ώστε να μην πάρει κανείς άλλος εργαζόμενος, ασθενής ή συνοδός το ασανσέρ και στη συνέχεια έσπευσε τρεμάμενη στην βαριά ασθενή της με πνευμονικό οίδημα επί κλίνης να κάνει την απαραίτητη εξέταση. Στη συνέχεια μόλις ολοκληρώθηκε η βάρδια της προχώρησε στην καταγγελία και εγγράφως.