Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμάρα

Ανακοίνωση για τον τραγικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού, εξέδωσε η διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας. 

Ο αδόκητος θάνατος της νέας γυναίκας έχει σκορπίσει θλίψη στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού. Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τη Λένα Σαμαρά, στον ιερό ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α’ κοιμητήριο Αθηνών, στις 13:00.

Τι αναφέρει η διοίκηση της 1ης ΥΠΕ:

Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29.

