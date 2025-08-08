Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
33.5° 30.6°
5 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
34°C
35.3° 32.2°
2 BF
37%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
33°C
35.0° 33.3°
3 BF
41%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
4 BF
33%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
5 BF
35%
Βέροια
Αίθριος καιρός
33°C
32.6° 32.6°
2 BF
39%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
2 BF
32%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
34°C
34.3° 34.3°
4 BF
18%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.9° 28.8°
5 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
32°C
32.9° 31.5°
4 BF
51%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
6 BF
58%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.7° 28.7°
3 BF
65%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
2 BF
31%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
34°C
33.9° 33.9°
3 BF
31%
Λαμία
Αίθριος καιρός
33°C
32.7° 31.2°
2 BF
39%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.8° 31.6°
2 BF
73%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.8° 31.6°
4 BF
35%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
34°C
33.8° 32.3°
5 BF
39%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
34°C
34.3° 34.3°
3 BF
32%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
1 BF
41%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
EUROKINISSI

Φωτιά στο «Σωτηρία» στους Αμπελοκήπους

ΥΓΕΙΑ
efsyn.gr
Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στο πνευμονολογικό και ΩΡΛ Νοσοκομείο της Αθήνας.

Φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στο νοσοκομείο νοσημάτων θώρακος «Σωτηρία», στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε στον 1ο όροφο κτηρίου του νοσοκομείου, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον εγκλωβισμένο.

Το συμβάν σημειώθηκε στον χώρο του Παθολογοανατομικού Τμήματος, και ολόκληρος ο 1ος όροφος έχει εκκενωθεί.

Εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος επιχειρούν 30 στελέχη με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Φωτιά στο «Σωτηρία» στους Αμπελοκήπους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual