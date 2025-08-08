Φωτιά στο «Σωτηρία» στους Αμπελοκήπους

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στο πνευμονολογικό και ΩΡΛ Νοσοκομείο της Αθήνας.

Φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στο νοσοκομείο νοσημάτων θώρακος «Σωτηρία», στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε στον 1ο όροφο κτηρίου του νοσοκομείου, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον εγκλωβισμένο.

Το συμβάν σημειώθηκε στον χώρο του Παθολογοανατομικού Τμήματος, και ολόκληρος ο 1ος όροφος έχει εκκενωθεί.

Εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος επιχειρούν 30 στελέχη με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.