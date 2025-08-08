«Μην κολυμπάτε» σε 13 περιοχές της Αττικής - Η απόφαση του υπουργείου

Η απόφαση εκδόθηκε στις 7 Αυγούστου και βασίζεται σε εργαστηριακά δεδομένα

Επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία χαρακτηρίζεται η κολύμβηση σε 13 μολυσμένες ακτές της Αττικής, σύμφωνα με χθεσινή εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας.

Με επίσημη απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, απαγορεύεται ρητά η κολύμβηση σε συγκεκριμένες περιοχές της περιφέρειας Αττικής για τη θερινή περίοδο του 2025, λόγω κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Η απόφαση εκδόθηκε στις 7 Αυγούστου και βασίζεται σε εργαστηριακά δεδομένα που διαβιβάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Ειδικότερα, τα σημεία που δεν πληρούν τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας των νερών κολύμβησης, είναι τα ακόλουθα.

Σε ποιες περιοχές της Αττικής δεν κολυμπάμε: