Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
33.5° 30.6°
5 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
34°C
35.3° 32.2°
2 BF
37%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
33°C
35.0° 33.3°
3 BF
41%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
4 BF
33%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
5 BF
35%
Βέροια
Αίθριος καιρός
33°C
32.6° 32.6°
2 BF
39%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
2 BF
32%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
34°C
34.3° 34.3°
4 BF
18%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.9° 28.8°
5 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
32°C
32.9° 31.5°
4 BF
51%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
6 BF
58%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.7° 28.7°
3 BF
65%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
2 BF
31%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
34°C
33.9° 33.9°
3 BF
31%
Λαμία
Αίθριος καιρός
33°C
32.7° 31.2°
2 BF
39%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.8° 31.6°
2 BF
73%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.8° 31.6°
4 BF
35%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
34°C
33.8° 32.3°
5 BF
39%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
34°C
34.3° 34.3°
3 BF
32%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
1 BF
41%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
thalassa
Eurokinissi

«Μην κολυμπάτε»: Το απαγορευτικό του υπουργείου για περιοχές της Αττικής

ΥΓΕΙΑ
efsyn.gr
Η απόφαση εκδόθηκε στις 7 Αυγούστου και βασίζεται σε εργαστηριακά δεδομένα

Επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία χαρακτηρίζεται η κολύμβηση σε μολυσμένες ακτές της Αττικής, σύμφωνα με χθεσινή εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας.

Με επίσημη απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, απαγορεύεται ρητά η κολύμβηση σε συγκεκριμένες περιοχές της περιφέρειας Αττικής για τη θερινή περίοδο του 2025, λόγω κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Η απόφαση εκδόθηκε στις 7 Αυγούστου και βασίζεται σε εργαστηριακά δεδομένα που διαβιβάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Ειδικότερα, τα σημεία που δεν πληρούν τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας των νερών κολύμβησης, είναι τα ακόλουθα. 

Σε ποιες περιοχές της Αττικής δεν κολυμπάμε: 

  1. Όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων.
  2. Όλη τη περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα.
  3. Όλη την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου.
  4. Τα Λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, το λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μ. εκατέρωθεν του Κέντρου MIRAMARE.
  5. Η περιοχή από το Βόρειο άκρο Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου (όριο μαρίνας).
  6. Το αριστερό σημείο της ακτής «ΕΔΕΜ» πλησίον εστιατορίου «ΕΔΕΜ» και 100 μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης.
  7. Το αριστερό σημείο της ακτής «Σούνιο» έμπροσθεν εστιατορίου «Ακρογιάλι»
  8. Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων.
  9. Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, σύμφωνα με τις νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες ή οι τοπικές υγειονομικές αρχές προτείνουν την τοποθέτηση σχετικών σημάνσεων.
  10. Η περιοχή των Ναυπηγείων και του λιμένος όρμου Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ με εξαίρεση την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού (Ακτή Θεάτρου).
  11. Στην Ραφήνα σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μώλου του λιμανιού.
  12. Σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, που βρίσκονται στις περιοχές Ν. Μάκρης και Μαραθώνα και ειδικότερα των κατασκηνώσεων ΘΑΛΑ, και των κατασκηνώσεων Αεροπορίας - ΘΑΑ. Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ.
  13. Στην περιοχή του Ασωπού ποταμού 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής του. 
TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
«Μην κολυμπάτε»: Το απαγορευτικό του υπουργείου για περιοχές της Αττικής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual