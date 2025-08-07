«Έξω οι ναρκομαφίες από τη γειτονιά - Στήριξη στον αγώνα για την απεξάρτηση»

ΕΞΩ ΟΙ ΝΑΡΚΟΜΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ

Ο αγώνας για τη ζωή είναι ένας ολιστικός αγώνας. Είναι αγώνας για την απεξάρτηση, αγώνας ενάντια στην εξαθλίωση των κοινωνιών που οδηγούν στους εθισμούς, και φυσικά αγώνας ενάντια στις ναρκομαφίες που είναι μέσο της κρατικής καταστολής και στήνουν τις πιάτσες τους έξω από τα προγράμματα, σαμποτάροντας τον αγώνα των τοξικοεξαρτημένων.

Οι κυβερνήσεις έχοντας την αντίθετη θέση, αυτό που κάνουν είναι να χτυπούν εκδικητικά τα στεγνά προγράμματα όπως το 18ανω, ΚΕΘΕΑ κ.α., που έχουν ψυχοκοινωνική προσέγγιση στο ζήτημα της απεξάρτησης. Τα προγράμματα αυτά, δουλεύοντας πολύπλευρα με τους ανθρώπους και με πρακτικές συλλογικής αντιμετώπισης, κάνουν μια ουσιαστική δουλειά εξετάζοντας την εξάρτηση με βάση τις ρίζες που την γεννούν και δίνοντας έμφαση στην επανοικειοποίηση της ικανότητας των ανθρώπων, και άρα των κοινωνιών, να αυτοκαθορίζουν τις ζωές και τις διαδρομές τους. Αντίθετα, οι κυβερνήσεις στηρίζουν τον ΟΚΑΝΑ, που εξυπηρετεί την πολιτική διατήρησης του ελέγχου των τοξικοεξαρτημένων ανθρώπων, βάζοντάς τους στο περιθώριο.

Ο ΟΚΑΝΑ υπηρετώντας αυτή την κυβερνητική γραμμή της κατασταλτικής υποβάθμισης των τοξικοεξαρτημένων, δεν παίρνει καμιά ευθύνη για την ουσιαστική στήριξη αυτών και κρύβεται πίσω από μια γραφειοκρατική φιλανθρωπία.

Ο αγώνας ενάντια στην εξάρτηση είναι αγώνας για ζωή. Από τη θέση μιας αυτοοργανωμένης κοινότητας των από τα κάτω βιώνουμε ήδη στο πετσί μας τις επιπτώσεις του νομοσχεδίου Βαρτζόπουλου. Για αυτό και η Κοινότητα συμμετέχει ενεργά στον αγώνα ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο που επιχειρεί τη βίαιη κατάργηση όλων των δημόσιων θεραπευτικών μονάδων απεξάρτησης και ψυχικής υγείας.

Μέσα σε μια κοινότητα των από τα κάτω φυσικά υπάρχουν ευάλωτες ομάδες και άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης, χωρίς αυτό να τους καθιστά λιγότερο ισότιμους από τα υπόλοιπα μέλη. Κατανοώντας το βάθος των εξαρτήσεων, τη συστημική προέλευσή τους, αλλά και τον κατασταλτικό τους ρόλο, η Κοινότητα έχει σταθεί επί 15 χρόνια στο πλευρό των τοξικοεξαρτημένων και στις ανάγκες τους μέσω των δομών της.

Η κοινότητα των κατειλημμένων προσφυγικών είναι μια αυτοοργανωμένη κοινότητα, που όπως κάθε αυτοοργανωμένο σύστημα για να μπορεί να υπάρξει, αυτοθεσμίζεται με όρους αξιοπρέπειας, αλληλεγγύης και ισότητας, με αυτές τις κοινές συμφωνίες να διέπουν κάθε πεδίο της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Σε αυτή την βάση, δεν θα αφήσουμε τον παραμικρό χώρο σε ναρκομαφίες και σε οποιαδήποτε μαφία να κάνει την μπίζνα της ως το δεξί χέρι του κράτους ενάντια σε μια κοινότητα αγώνα και ευρύτερα στις κοινωνίες που αντιστέκονται. Υπερασπιζόμαστε τη ζωή μας, το έδαφός μας. Η αυτοάμυνά μας είναι καθήκον. Άλλωστε, αυτός ήταν ένας από τους πρώτους λόγους που οδήγησε άτομα της κατειλημμένης γειτονιάς να συλλογικοποιηθούν το 2010 και να αντιμετωπίσουν τις ναρκομαφίες που λυμαίνονταν τον χώρο.

Μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια, η Κοινότητα έχει εκδιώξει μέσα από τη γειτονιά κάθε είδους μαφίες και συνεχίζει να περιφρουρεί τον χώρο, τις αξίες και τις ιδέες της που εναντιώνονται στην βαρβαρότητα που ζούμε. Είναι πολλά τα περιστατικά τα οποία έχει αντιμετωπίσει η Κοινότητα των Κατειλημμένων Προσφυγικών. Το τελευταίο περιστατικό αφορά άτομο το οποίο δεν χορηγείται το ίδιο στο πρόγραμμα αλλά η σύντροφός του. Έχοντας τη στήριξη και άλλων ατόμων, αλλά ο ίδιος με πρωταγωνιστικό ρόλο, διακινεί ναρκωτικά, επιβάλλει με τον πιο μαφιόζικο τρόπο την παρουσία και τη δραστηριοποίησή του εντός της γειτονιάς, έχει επιχειρήσει να μπει μέσα σε κατοικημένα σπίτια, έχει απειλήσει μέλη του προγράμματος και της Κοινότητας, έχει προβεί σε ξυλοδαρμούς κι έχει προτάξει μαχαίρι και άλλο οπλισμό. Παρόλο που η κοινότητα τον εκδίωξε και του έχει κάνει ξεκάθαρο ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές, προσπαθεί να πάρει χώρο και να εδραιώσει αυτή την συνθήκη της ένταξης των ναρκομαφιών μέσα στην γειτονιά, μέσω της ηγεμόνευσης και της βίας.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στη γειτονιά κι ενημερώνονται με μοίρασμα κειμένων και προσωπικούς διαλόγους οι περίοικοι, οι άνθρωποι του προγράμματος, τα νοσοκομεία, τα μαγαζιά της περιοχής, ενώ η γειτονιά περιφρουρείται. Απευθυνθήκαμε στον ΟΚΑΝΑ για να βρούμε μια κοινή λύση σε αυτό το ζήτημα. Η απάντηση του είναι ότι δεν είναι αρμόδιος. Ο ΟΚΑΝΑ δεν παίρνει ευθύνη για το τι συμβαίνει με τους θεραπευόμενους του έξω από την πόρτα του προγράμματος και μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας της μονάδας.

Ο ΟΚΑΝΑ φέρει ευθύνη για την εξέλιξη του συγκεκριμένου ζητήματος και για ό,τι επίπτωση θα έχει στην γειτονιά των προσφυγικών.

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της Ασφάλειας, η οποία διέρχεται αδιάκοπα από τη γειτονιά, προφανώς ενοχλημένη, κάτι που δεν συμβαίνει ποτέ όταν γίνεται διακίνηση και εμπορεία ναρκωτικών ουσιών… Εκείνες τις στιγμές η παρουσία των ασφαλιτών και των άλλων δυνάμεων είναι ανύπαρκτη, γεγονός που δεν προκαλεί καμία εντύπωση, αν θυμηθούμε το παλιό και πάντα επίκαιρο σύνθημα: “ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΗΡΩΙΝΗ”.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΦΟΒΙΑ

Η ΑΠΕΞΑΡΤΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΖΩΗ

ΕΞΩ ΟΙ ΝΑΡΚΟΜΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Συνέλευση Κατειλημμένων Προσφυγικών (ΣΥ.ΚΑ.ΠΡΟ.)

