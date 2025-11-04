«Έχει την καρδιά της!», άγρια αστυνομική βία στα Χανιά [βίντεο σοκ]

Άγρια αστυνομική βία, το πρωί της Τρίτης, στο λιμάνι της Σούδας, στη συγκέντρωση πολιτών κατά του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris. Στη βίαιη προσαγωγή δύο γυναικών προχώρησε η αστυνομία.

Στην κεντρική πλατεία της Σούδας βρίσκονταν περίπου 180 άτομα, μέλη οργανώσεων (Κομμουνιστική Απελευθέρωση, ΚΚΕ μ-λ), σωματείων (ΕΛΜΕ, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης), του ενιαίου συλλόγου φοιτητών του πολυτεχνείου Κρήτης, καταγγέλλοντας τη «γενοκτονία στη Γάζα σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού», όπως μετέδωσαν τα Χανιώτικα Νέα.

Λίγο πριν τις 11, οι αστυνομικές δυνάμεις, προσπάθησαν να απωθήσουν τους διαδηλωτές ώστε να βγουν τα λεωφορεία με τους τουρίστες. Τα ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών και οι διαδηλωτές υποχώρησαν. Σοκάρουν τα βίντεο που φανερώνουν τον άγριο ξυλοδαρμό γυναικών από δυνάμεις καταστολής. Στο βίντεο φαίνονται τα ΜΑΤ να κρατούν τις δύο γυναίκες στο πάτωμα, την ώρα που τους... δένουν τα χέρια. Μία εκ των δύο φωνάζει, παρακαλώντας για την άλλη διαδηλώτρια: «Έχει την καρδιά της! Έχει την καρδιά της. Ακούστε!. Όταν δεν είναι ελεύθεροι όλοι δεν είναι ελεύθερος κανείς. Είμαστε οι δάσκαλοι των παιδιών σας. Φωνάζαμε μόνο “Ελευθερία για όλους”».

Οι διαδηλωτές παρέμειναν στον κεντρικό παραλιακό δρόμο της Σούδας ζητώντας την απελευθέρωση των δύο γυναικών, κάτι που έγινε το μεσημέρι, με μια εξ’ αυτών να οδηγείται στο νοσοκομείο τραυματισμένη στον ώμο.