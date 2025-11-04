Ανοίγουν τα σχολεία στα Βορίζια και τον Ζαρό μετά το φονικό σοκ

Το μικρό χωριό της Κρήτης προσπαθεί να επιστρέψει σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής μετά το ανείπωτο σοκ που βίωσε από το διπλό φονικό και τους μαζικούς πυροβολισμούς.
Τα σχολεία της περιοχής -ήταν κλειστά Δευτέρα και Τρίτη για λόγους ασφαλείας- επαναλειτουργούν αύριο, Τετάρτη. Ειδικότερα, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Ζαρού θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο Βοριζίων. Οι μαθητές στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο Βοριζίων, θα επανέλθουν στις τάξεις τους, την προσεχή Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.
Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πως ειδική ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα βρεθεί στα σχολεία Βοριζιών και Ζαρού για να συνδράμει στην ομαλή καθημερινότητα των μαθητών. Οι ειδικοί επιστήμονες θα παρέχουν ψυχολογική πρώτη βοήθεια, ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και τη διασύνδεση με υπηρεσίες μακροχρόνιας ψυχολογικής φροντίδας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.
Λίγο νωρίτερα, οι φερόμενοι δράστες του μακελειού παραδόθηκαν στις αρχές. Πρόκειται για τρία αδέλφια - καταζητούμενους, τον 27χρονο, τον 29χρονο και τον 19χρονο που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο. Ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, παραμένει φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, ενώ φρουρούμενος νοσηλεύεται και ο ξάδελφος της οικογένειας με διαμπερές τραύμα στο πόδι.
