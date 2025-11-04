«Πνίγονται» από την μπόχα των αποβλήτων οι κάτοικοι της Κέρκυρας

Να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή της Αλεπούς ζητούν οι κάτοικοι του νησιού λόγω των καμένων αποβλήτων από τη φωτιά που ξέσπασε πριν τρεις εβδομάδες σε εργοστάσιο με κατεψυγμένα κρέατα • Κάνουν λόγο για υγειονομική βόμβα.

Στα «κάγκελα» βρίσκονται οι κάτοικοι της Κέρκυρας, καθώς στην περιοχή της Αλεπούς επικρατεί μια αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα τα καμένα απόβλητα, μετά τη φωτιά στο εργοστάσιο με τα κατεψυγμένα κρέατα πριν από δεκαοχτώ ημέρες.

Οι πολίτες κρούουν καμπάνες κινδύνου για την υγεία τους, καθώς κάνουν λόγο για αφόρητη δυσωσμία, ενώ το δημοτικό συμβούλιο του νησιού ζήτησε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή της Αλεπούς.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, αν και άρχισε η μεταφορά των καμένων αποβλήτων, από τις τέσσερις εταιρείες που έχουν ήδη επισκεφθεί τον χώρο σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος, πρόκειται για μία χρονοβόρα διαδικασία, η οποία αναμένεται να διαρκέσει είκοσι μέρες, καθώς πρέπει πρώτα τα καμένα να βγουν από το εργοστάσιο, να χωριστούν και στη συνέχεια, αλλού να διοχετευθούν τα μπάζα, αλλού τα πλαστικά και αλλού τα αποσυντεθειμένα κρέατα.

Οι κάτοικοι που ζουν επί τρεις εβδομάδες μέσα στην υγειονομική βόμβα, ζητούν την μετακίνησή τους σε ξενοδοχεία του νησιού, τα οποία μέχρι στιγμής πληρώνουν από την τσέπη τους.

Περίπου 1.500 τόνοι καμένων και σε αποσύνθεση τροφίμων από τη φωτιά στο εργοστάσιο, παραμένουν στο σημείο, δημιουργώντας, όπως καταγγέλλουν οι τοπικές αρχές, μία «υγειονομική βόμβα» που έχει ήδη εκραγεί.

Οι φόβοι πλέον στρέφονται στην πιθανή μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και του εδάφους της Αλεπούς, καθώς η αποκομιδή αναμένεται να τραβήξει σε μάκρος, ενώ οι επικείμενες βροχές εντείνουν την ανησυχία.

Μέχρι την πλήρη αποκομιδή και απομάκρυνση όλων των αποβλήτων, μία διαδικασία που έχει επιπλέον και μεγάλο κόστος, ζητείται να πραγματοποιηθεί απόσμηση και απολύμανση, ώστε να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να αποτραπεί περαιτέρω περιβαλλοντική επιβάρυνση.