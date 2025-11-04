Στα «κάγκελα» τρεις δημοτικές αρχές για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ

«Όχι στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ – Όχι στην περαιτέρω υποβάθμιση των τοπικών κοινωνιών μας» είναι το μήνυμα που στέλνουν με κοινή τους ανακοίνωση οι Δήμοι Περάματος , Κερατσινίου-Δραπετσώνας , Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη και δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες πολιτικές, νομικές και κινηματικές ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των ΕΛΤΑ.

Οι τρεις δημοτικές αρχές αναφέρουν ότι η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην άμεση παύση λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ των οποίων και τα υποκαταστήματα Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, προκαλεί έντονη ανησυχία και αγανάκτηση στις τοπικές κοινωνίες.

«Δεν πρόκειται απλώς για το κλείσιμο ενός δημόσιου καταστήματος, αλλά για μια ακόμη πράξη απαξίωσης των πολιτών και απομάκρυνσης του κράτους από τις γειτονιές. Πλήττονται κυρίως οι ηλικιωμένοι, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες και οι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που δεν διαθέτουν εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης» σημειώνουν και προσθέτουν:

«Οι πόλεις μας ήδη δοκιμάζονται από την έλλειψη δημοσίων υπηρεσιών, το κλείσιμο του ΕΛΤΑ σημαίνει ένα ακόμη βήμα απομόνωσης. Πόλεις με γεωγραφικές δυσκολίες και ανθρώπους που για δεκαετίες εξυπηρετούνταν από το Κεντρικό Ταχυδρομείο, βλέπουν για ακόμη μια φορά τις πόρτες να κλείνουν μπροστά του — αντί να ενισχύονται με επενδύσεις, δημόσιες δομές και ευκαιρίες».

Τέλος καλούν: