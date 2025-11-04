Αθήνα, 22°C
Τρίτη, 04 Νοεμβρίου, 2025
Trolei_1020
EUROKINISSI

«Μικρό βραχυκύκλωμα» προκάλεσε την αναστάτωση στο τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Εξηγήσεις από την ΟΣΥ για τη φωτιά που ξέσπασε σε τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας σήμερα το πρωί.

Σε μικρό βραχυκύκλωμα αποδίδεται η φωτιά που ξέσπασε σε τρόλεϊ σήμερα το πρωϊ στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με ενημέρωση της ΟΣΥ.

Όπως αναφέρει στην ανακοινωσή της «για την σωστή πληροφόρηση και την αποκατάσταση της αλήθειας αναφορικά με το πρωϊνό συμβάν επί της Βασιλίσσης Σοφίας & Σεμιτέλου, όπου τρόλεϊ σταμάτησε λόγω μικρού βραχυκυκλώματος, η ΟΣΥ ενημερώνει ότι: Η οδηγός του οχήματος διαπίστωσε ότι υπήρξε καπνός στο ταμπλό και ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας της Εταιρείας, ακινητοποίησε το όχημα και χρησιμοποίησε προληπτικά τον πυροσβεστήρα ενημερώνοντας παράλληλα τους αρμόδιους φορείς. Περιπολικό που επιμελήθηκε την ανάσχεση της κυκλοφορίας κάλεσε την Πυροσβεστική, η οποία δεν χρειάστηκε να επέμβει καθώς δεν υπήρξε φωτιά στο όχημα. 

Το τρόλεϊ μεταφέρθηκε στο αμαξοστάσιο όπου Επιτροπή τεχνικών διαπίστωσε μικρό βραχυκύκλωμα, επισκευάζεται και θα ξαναμπεί στην κυκλοφορία».

«Μικρό βραχυκύκλωμα» προκάλεσε την αναστάτωση στο τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας

